Zobacz, jak wygląda piwnica Shauny Coxsey

"Trenuję do sześciu dni w tygodniu – od dwóch lub trzech, do siedmiu lub ośmiu godzin. Ale to zależy od tego, czy ćwiczę akurat coś konkretnego" – zdradziła. "Jeśli nie czuję super motywacji, to posiadanie planu daje sporą korzyść, ponieważ mogę po prostu go wykonać i mieć trening z głowy. To także zależy od tego, z kim akurat trenuję. Jeśli ćwiczę z Nedem, to on jest o wiele silniejszy ode mnie w niektórych elementach, a ja od niego w innych. Dlatego każde z nas robi coś innego, żeby trenować te słabsze strony".