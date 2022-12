Jak to jest wygrać finał Red Bull Dance Your Style? Mówi mistrz Shinshan

Red Bull Dance Your Style World Final Najlepsi tancerze street dance'u z całego świata spotykają się w stolicy RPA, by zatańczyć o tytuł mistrza Red Bull Dance Your Style 2022. Oglądaj transmisję live - 10 grudnia o 20.30 na TikToku!

Shinshan miał okazję tańczyć w pierwszym Światowym Finale Red Bull Dance Your Style, organizowanym w 2019 roku w Paryżu. Dwa lata później wydarzenie, na którym tańczą najlepsi street dancerzy, odbywa się w Johannesburgu.

Shinshan miał okazję tańczyć w pierwszym Światowym Finale Red Bull Dance Your Style, organizowanym w 2019 roku w Paryżu. Dwa lata później wydarzenie, na którym tańczą najlepsi street dancerzy, odbywa się w Johannesburgu.

Shinshan miał okazję tańczyć w pierwszym Światowym Finale Red Bull Dance Your Style, organizowanym w 2019 roku w Paryżu. Dwa lata później wydarzenie, na którym tańczą najlepsi street dancerzy, odbywa się w Johannesburgu.