Formuła 1 technicznie: Jakie bolidy oglądamy na pokazach?

Co to jest showcar?

. Szkot prowadzi samochód, który przypomina bolid F1 tylko z daleka. W rzeczywistości jest to składak z różnych niekoniecznie pasujących do siebie elementów i wygląda zupełnie inaczej niż jakikolwiek auto, które Red Bull wystawiał w wyścigach. Jest to również konstrukcja dwumiejscowa, ale to temat na inny artykuł.

Red Bull do pokazowych przejazdów wykorzystuje w ostatnich latach auto podobne na pierwszy rzut oka do modelu RB8, w którym Sebastian Vettel zdobył mistrzostwo świata w sezonie 2012 lub inne, podobne do - również mistrzowskiego - RB7 z 2011 r. Zewnętrzne różnice to malowanie uwzględniające aktualnych sponsorów, dodatkowe kamery zamontowane w różnych miejscach samochodu oraz specjalne opony Pirelli mające niewiele wspólnego z tymi używanymi w wyścigach czy wycięcia w sidepodach, których nie było w prawdziwych wyścigowych autach. Zdarza się także, że rolę showcara pełni konstrukcja żywcem wyciągnięta z muzeum, do którego trafiła prosto z toru, jak to było w przypadku modelu RB1 z sezonu 2005, którego

Można zakładać, że w kolejnych latach na pokazach Red Bulla będziemy oglądać któreś z aut używanych w latach 2017-2021, aczkolwiek niewykluczone, że przyjdzie nam na to jeszcze poczekać. Osobną kwestią są zawody takie jak Goodwood Festival of Speed, gdzie wystawia się prawdziwe wyścigowe egzemplarze bolidów, zatem nie są one przedmiotem niniejszego artykułu.

