Kuba Kochanowski o Red Bull Super Asie i starcie ligi: Będzie się działo!

Kuba Kochanowski w tym sezonie będzie miał kolejną wielką szansę na wywalczenie swojego pierwszego mistrzostwa Polski . I można powiedzieć, że chyba tak wielką, jak nigdy, bowiem jego nowy zespół, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie będzie piekielnie silny. Ale do wygrania będzie coś więcej, bowiem od nowego sezonu siatkarskiej TAURON Ligi wprowadzony zostanie program Red Bull Super As , w którym wyróżnienia zgarną najmocniej zagrywający siatkarze. “Tu jako faworyta widzę Wilfredo Leona, ale… czas pokaże” – mówi Kuba.

Red Bull: Pamiętasz swoją pierwszą zagrywkę, kiedy przekroczyłeś magiczną barierę 100 km/h?

Kuba Kochanowski: Dokładnie nie, ponieważ z pomiarem prędkości zagrywki po raz pierwszy zetknąłem się dopiero po dołączeniu do ówczesnej PlusLigi. Wtedy moja zagrywka rzeczywiście przekraczała już 100 km/h. Myślę więc, że pierwszy raz w życiu musiało to być trochę wcześniej, kiedy grałem jeszcze w SMS-ie Spała. Patrząc na mój rozwój fizyczny, to myślę, że było to mniej więcej w drugiej klasie liceum.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Pytam o to, bo trakcie zbliżającego sezonu TAURON Ligi do wygrania będzie jeszcze coś nowego, bowiem Red Bull wspólnie z PLS rozpoczynają program Red Bull Super As. Jako ambasador opowiedz proszę, o co w nim chodzi.

Program Red Bull Super As będzie w tym sezonie dodatkowym smaczkiem podczas meczów. Każda zagrywka z prędkością co najmniej 100 km/h, która zakończy się asem serwisowym, będzie kwalifikowała zawodnika do walki o statuetkę Super Asa Meczu. Wygrywa najszybsza zagrywka. W przypadku remisu decydująca będzie większa liczba Red Bull Asów uzyskanych w meczu, a jeśli i tutaj wynik będzie taki sam, pod uwagę zostanie wzięta liczba wszystkich zagrywek punktowych w meczu danego zawodnika. To na pewno będzie fajna dodatkowa atrakcja zarówno dla kibiców, jak i dla nas, zawodników. Pojawi się kolejny element rywalizacji, tym razem o tytuł Red Bull Super Asa. Myślę też, że pozwoli to jeszcze bardziej wyeksponować zagrywkę, która we współczesnej siatkówce męskiej jest jednym z najważniejszych elementów i często może decydować o wyniku spotkania.

Jakub Kochanowski © Marcin Kin / Red Bull Polska Jakub Kochanowski © Kama Staniszewska / Red Bull Polska

Jak myślisz, kto może wygrać w całej zabawie na koniec sezonu?

Myślę, że naturalnym kandydatem do zwycięstwa jest oczywiście Wilfredo Leon, który słynie z bardzo mocnej zagrywki. W TAURON Lidze jest jednak kilku innych zawodników, którzy również potrafią nadać piłce ogromną prędkość. Duże znaczenie będzie miało też zdrowie i dyspozycja zawodników w trakcie sezonu, dlatego trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Ale gdybym miał skłonić się ku jednemu faworytowi, to postawiłbym właśnie na Wilfredo. Czy tak będzie? Czas pokaże…

Sam wspomniałeś, że dzisiejsza siatkówka mocno jest oparta na silnej zagrywce. Myślisz, że dzięki programowi zawodnicy jeszcze bardziej chcieli będą postawić na ten element? A może ktoś przejdzie z floata na zagrywkę z wyskoku?

Myślę, że jeśli chociaż jeden zawodnik dzięki temu programowi zdecyduje się zamienić zagrywkę floatową na zagrywkę z wyskoku, to już będzie mały sukces tej inicjatywy. Prawda jest taka, że we współczesnej siatkówce to właśnie mocna zagrywka z wyskoku stanowi największe wyzwanie dla przyjmujących. Zagrywki floatowe w większości przypadków udaje się przyjąć pozytywnie, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Dobrze wykonana, mocna zagrywka z wyskoku potrafi natomiast naprawdę utrudnić życie przeciwnikowi!

Jakub Kochanowski © Kama Staniszewska / Red Bull Polska Quotation Zagrywka to dziś jeden z najważniejszych elementów w siaktówce, a program Red Bull Super As podkreśli to jeszcze mocniej

To fajna rywalizacja dla samych zawodników, ale również dla kibiców, bo to oni będą mieli wpływ na końcowe wyniki w programie Red Bull Super As.

Dokładnie. Kibice będą mogli głosować na swojego ulubionego zawodnika, który co miesiąc będzie kwalifikował się do rywalizacji o tytuł Super Asa Miesiąca. To fajne, że fani również zostali zaangażowani w tę akcję i będą mieli realny wpływ na kształtowanie klasyfikacji. Na koniec rozgrywek to oni wskażą jednego ze zwycięzców Red Bull Super Asa Sezonu. Dzięki temu rywalizacja będzie nie tylko sportowa, ale znaczenie będzie miała również sympatia kibiców do poszczególnych zawodników. Sytuacja może się tutaj więc wyrównać. Druga statuetka trafi do zawodnika, który wykona najszybszego asa serwisowego w trakcie całych rozgrywek.

1 min Na czym polega Red Bull Super As? Sprawdź, o co chodzi w siatkarskim programie Red Bull Super As!

Nie mogę nie zapytać o twoje zdrowie, bo sezon reprezentacyjny przerwałeś właśnie z powodu urazu. Cieszy jednak to, że wróciłeś do gry!

Z moim zdrowiem jest już zdecydowanie lepiej i jestem w pełnym treningu. Do tej pory miałem jeszcze kontrolowaną liczbę skoków podczas meczów, ale im bliżej sezonu, tym mniej będziemy zwracać na to uwagę. Stopniowo będziemy adaptować mnie do pełnych obciążeń, tak, żebym nie musiał już niczego kalkulować i mógł trenować oraz grać na sto procent razem z drużyną.

Jakub Kochanowski © Marcin Kin / Red Bull Polska

Choć byłeś bardzo mocnym punktem naszej reprezentacji, twoi kadrowi koledzy bez Ciebie chyba wykonali resztę zadania w Lidze Narodów oraz mistrzostwach Europy na szóstkę?

Tak, od wielu lat nasza reprezentacja pokazuje, że roszady w składzie nie wywierają większego wpływu, jeśli chodzi o jakość gry. Cały czas do kadry dołączają nowi zawodnicy, a ci, którzy wcześniej pełnili inne role, przejmują na siebie większą odpowiedzialność. To od zawsze była nasza siła, bo mamy bardzo szeroki skład i z roku na rok konsekwentnie to udowadniamy.

Reprezentacyjnych kolegów odwiedziłeś jeszcze przed ich wylotem na mistrzostwa Europy podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Ciężko było usiedzieć na krzesełku widząc, że jesteś tak blisko boiska, ale jednak tylko w roli widza?

Tak, właśnie wtedy po raz pierwszy poczułem, że mimo wszystko chciałbym być tam razem z chłopakami na boisku. Mecz odbywał się przy pełnej hali, przy tylu fantastycznych polskich kibicach. I przy takiej atmosferze w TAURON Arenie Kraków faktycznie delikatnie łezka w oku się zakręciła. Ale wiedziałem, po co to robię. I mimo tego, że oczywiście chciałbym być zdrowy i sportowo być w innym miejscu, to organizm zażądał przerwy i nie miałem innego wyboru, tylko to zaakceptować.

Jakub Kochanowski © Kama Staniszewska / Red Bull Polska Jakub Kochanowski © Marcin Kin / Red Bull Polska

A jak odnalazłeś się w swojej nowej drużynie, czyli Aluronie CMC Warta Zawiercie, a co za tym idzie w nowym mieście?

Bardzo dobrze czuję się w Zawierciu. Klub jest świetnie zorganizowany, drużyna jest wyśmienita, mamy też świetny sztab szkoleniowy. Wszystkie aspekty sportowe funkcjonują tutaj znakomicie, dlatego naprawdę czuję się dobrze. A jeśli chodzi o życie w mniejszym mieście, to po dwóch latach spędzonych w Warszawie bardzo chętnie przeprowadziłem się do Zawiercia. Na co dzień jest tu mniej problemów związanych chociażby z komunikacją czy organizacją dnia. Można cieszyć się większym spokojem, a myślę, że to pozwala jeszcze mocniej skupić się na sporcie.

Rozgrywki TAURON Ligi rozpoczną się za kilka dni. Dużo wam jeszcze potrzeba, żeby prezentować optymalną formę?

Myślę, że wszystkie drużyny, do których reprezentanci dołączyli w ostatniej chwili, będą miały trudniejsze początki. To naturalne, że nie wszystko od razu będzie wyglądało perfekcyjnie. Ale taki jest już los tych najlepszych zespołów, że muszą zgrywać się już w trakcie sezonu ligowego. Uważam, że mamy na tyle dojrzałą grupę i wystarczająco dużo czasu, żeby szybko znaleźć wspólne flow i nie trzeba będzie długo na to czekać.

Nie bójmy się tego powiedzieć: Aluron CMC Warta w tym roku zbudowała siatkarskiego potwora do wygrywania. Jak wy się czujecie jako tak silna drużyna, bo cel na sezon chyba jest jasny?

Wiemy, że jesteśmy mocną drużyną i jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w TAURON Lidze w tym sezonie, ale podchodzimy do tego z pokorą. Myślę, że na ostateczny sukces musi złożyć się wiele czynników, a każda drużyna będzie mierzyć się z różnymi problemami. Kluczowe będzie to, jak będziemy sobie z nimi radzić i jak szybko będziemy potrafili podnosić się po porażkach, zarówno tych mniejszych, jak i większych. Na pewno nie zabraknie spotkań na bardzo wysokim poziomie, w których o zwycięstwie będą decydować detale. Teraz wszystko zależy od nas i od tego, jak przygotujemy się do najważniejszych momentów sezonu. Chcemy zrobić wszystko, żeby w decydujących chwilach to właśnie te szczegóły działały na naszą korzyść, a nie na korzyść przeciwnika.

Jakub Kochanowski © Kama Staniszewska / Red Bull Polska Quotation Wiemy, że jesteśmy mocną drużyną i jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w TAURON Lidze w tym sezonie, ale podchodzimy do tego z pokorą.

Ale na złoto TAURON Ligi chrapkę ma jeszcze kilka innych drużyn, które również nie próżnowały na rynku transferowym. Kto jeszcze włączy się w walkę o mistrzostwo?

Myślę, że każda drużyna w tej lidze chce wygrywać i to jest oczywiste. Gdyby było inaczej, taki zespół w ogóle nie przystępowałby do rozgrywek. Na ten moment trudno jednoznacznie wskazać, kto jeszcze będzie walczył o mistrzostwo. Jest kilka bardzo silnych drużyn, które mają realną szansę na końcowy sukces. My oczywiście jesteśmy jedną z nich, ale tak jak już wspominałem, wiele rzeczy musi się złożyć na to, żeby ostatecznie osiągnąć cel. Każdy z tych zespołów będzie robił wszystko, żeby jak najszybciej rozwiązywać pojawiające się problemy i szlifować formę na najważniejsze momenty sezonu.

Jaki to będzie sezon TAURON Ligi?

Myślę, że na pewno intensywny i długi. Do rozegrania jest bardzo dużo meczów, szczególnie dla drużyn, które rywalizują jednocześnie na kilku frontach. Z mojej perspektywy oczywiście mam nadzieję, że będzie to sezon udany. Przede wszystkim chciałbym, żeby obyło się bez problemów zdrowotnych, a przynajmniej bez żadnych poważniejszych kontuzji. Mam nadzieję, że będzie to taki sezon, który za kilka lat będę mógł wspominać z dużym uśmiechem i satysfakcją. A na koniec, jak zawsze, niech wygra lepszy!