Silk Way 2021 na mecie - Co musisz wiedzieć?

Silk Way Rally.

W klasie ciężarówek bezbłędnie wykorzystał to panujący mistrz Rajdu Dakar Dmitry Sotnikov , który po zwycięstwach na pierwszym, drugim i czwartym etapie, piątego dnia przypieczętował swój trzeci tytuł na Silk Way Rally.

Sotnikov, który przez cały rajd mógł liczyć na wsparcie swoich kolegów z zespołu KAMAZ - Antona Shibalova, Eduarda Nikolaeva i Ayrata Mardeeva powiedział na mecie: "To zwycięstwo dedykuję całemu zespołowi, wszystkim fanom i każdemu, kto pomógł przy budowie nowej ciężarówki. Przez cały rajd nie mieliśmy ani jednego problemu technicznego!"

Eduard Nikolaev w drodze do mety Silk Way