Silk Way 2021 wystartował! Co musisz wiedzieć o Rajdzie Jedwabnym Szlakiem?

Przyszedł ten czas w ciągu roku, kiedy ogromna offroadowa karawana ruszyła na podbój 11 edycji legendarnego już Rajdu Silk Way Rally. W tym roku Rajd Jedwabnym Szlakiem ruszył z Omska w Rosji i po 10 etapach dotrze do mety w Ułan Bator - stolicy Mongolii.

Bardzo zróżnicowana trasa liczy ponad 5000 kilometrów i zabierze zawodników w niezapomnianą podróż przez góry, pustynie i stepy. Po raz kolejny więc zapowiada się brutalny test zarówno dla zawodników jak i ich maszyn w zdradliwym terenie przy palącym słońcu. Po raz pierwszy w historii Rajd Silk Way oprócz rundy Mistrzostw Świata FIM Cross Country będzie również przystankiem Pucharu Świata FIA Cross Country.

Zobacz, jak wyglądał Silk Way Rally 2019:

Na podbój Jedwabnego Szlaku

Rajd Jedwabnym Szlakiem już ruszył, więc sprawdzamy, czego spodziewać się bo tegorocznej edycji Silk Way Rally.

Maraton w każdym tego słowa znaczeniu

Żadna inna dyscyplina w motosporcie nie zapewnia takich przygód, jak rajdy długodystansowe. Zanim Silk Way Rally w ogóle wystartował, ekipy musiały dotrzeć do Omska na Syberii. Stąd do przejechania miały już tylko 5250 kilometrów zanim dotrą do Ułan Bator. 2850 km z trasy do stolicy Mongolii to mierzone odcinki specjalne.

Trasa rajdu biegnie przez przepiękną, ale i równie niebezpieczną scenerię, gdzie na każdym kroku na zawodników czekają groźnie pułapki. Od gór Ałtaju po Pustynię Gobi i przez niekończące się mongolskie stepy - to będzie prawdziwe wyzwanie zarówno fizyczne, jak i mentalne.

Jakby tego było mało, zawodników czeka dwudniowy, 840-kilometrowy etap maratoński pomiędzy Khovdem a Ałtajem, kiedy rajd dotrze do półmetku. Wtedy zawodnicy nie będą mogli liczyć na pomoc mechaników i sami będą musieli przygotować wieczorem swoje pojazdy na następny wymagający dzień rajdu.

The Blue Armada

Slalom gigant po Pustyni Gobi

Najnowsza trasa Rajdu Silk Way to projekt byłego zdobywcy Pucharu Świata w narciarstwie Luca Alphanda. Po odwieszeniu na kołek butów narciarskich i nart, Francuz zbudował swoją markę również w offroadzie zwyciężając Rajd Dakar 2006 za kółkiem Mitsubishi.

Alphand wiedział, co kierowcy lubią najbardziej i czego nie znoszą, więc zadbał, aby na trasie Silk Way 2021 było po równo wszystkiego.

"Podczas przygotowania tegorocznej trasy, wyciągnęliśmy wnioski ze wszystkich lekcji podczas poprzednich edycji", relacjonuje Francuz. "To pomogło nam przygotować bardziej interesującą, skomplikowaną i urozmaiconą trasę z punktu widzenia ukształtowania terenu, stref klimatycznych i widoków. Udało nam się zacieśnić współpracę z zawodnikami i wysłuchać ich sugestii oraz próśb".

5 potężnych bestii KAMAZA

Kiedy po Rajdzie Dakar 2011 legendarny kierowca KAMAZa Vladimir Chagin ogłosił zakończenie kariery, jego zespół stanął na rozjeździe. Jak zastąpić kierowcę, który wygrał siedem Dakarów w ciągu dekady? Odpowiedź dostarczył sam Chagin zastępując siebie nie jednym, a pięcioma kierowcami i w ten sposób Eduard Nikolaev, Andrey Karginov, Ayrat Mardeev, Dmitry Sotnikov i Anton Shibalov zasiedli za kierowcami KAMAZów.

Od czasu zakończenia ścigania, Chagin był mentorem nowej generacji talentów KAMAZa. Jak się okazuje bardzo skutecznym, bo tych pięciu kierowców zdominowało kolejną dekadę rajdów długodystansowych w klasie ciężarówek. W ich dorobku przez te 10 lat jest aż osiem zwycięstw na Dakarze i sześć triumfów podczas Silk Way. Cała piątka kierowców KAMAZa stanęła na starcie tegorocznego Rajdu Jedwabnym Szlakiem.

Team KAMAZ Master in the bivouac © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Wiemy, że musimy być w najlepszej formie, żeby zwyciężyć. Eduard Nikolaev

On the hunt for marginal gains

W rosyjskiej siedzibie zespołu KAMAZ Master w Nabierieżnyje Czełnym rozwój nigdy nie ustaje. To właśnie ta cecha sprawia, że są tak trudnym rywalem dla takich producentów jak Maz, Renault, Iveco i Volvo.

w Każdego roku subtelne zmiany są wprowadzane do ciężarówek KAMAZa, żeby pomóc kierowcom utrzymać przewagę nad rywalami. Od ustawień zawieszenia przez kolumny kierownicze - nic nie jest zostawiane przypadkowi, kiedy KAMAZ 43509 rusza na podbój pustyni.

Nowością podczas tegorocznej edycji Silk Way będzie kabina K5 w ciężarówce aktualnego mistrza Dakaru Dmitry Sotnikova.

Taking it on with two wheels

W klasie motocykli przed szansą na objęcie prowadzenia w tegorocznym cyklim Mistrzostw Świata FIM w Rajdach Cross-Country jest Matthias Walkner. Mistrz Rajdu Dakar z 2018 roku pierwszą rundę cyklu - Rajd Kazachstanu ukończył na drugim miejscu, więc jest na świetnej drodze po tytuł.

Walkner będzie chciał obronić tytuł dla swojego zespołu Red Bull KTM Factory Racing, który Sam Sunderland zdobył w 2019 roku podczas pierwszego startu motocyklistów na Silk Way Rally. Na starcie zabrakło Sama, który doznał poważnej kontuzji w Kazachstanie.

2018 Dakar Rally winner Matthias Walkner © Edoardo Bauer/Red Bull Content Pool To zupełnie nowe wyzwanie dla mnie i wygląda na to, że będzie bardzo ciężko.

Determined to stay on the gas

W Kazachstanie swój debiut na nowym motocyklu zaliczył świeży nabytek zespołu GasGas - Daniel Sanders, który od razu uplasował się tuż za podium. Teraz Australijczyk jedzie po kolejne punkty podczas swojego pierwszego startu na Silk Way Rally. Mocna obsada zapowiada ostrą walkę o podium, więc Sanders może spodziewać się zaciętej rywalizacji z fabrycznymi zawodnikami Husqvarny, Yamahy, Hero oraz oczywiście Walknera na KTM.

"Moją najmocniejszą stroną jest jazda po piasku," przyznał Sanders przed startem Silk Way. "Mam nadzieję, że na trasie będzie go dużo".

Time to make a move

Rajd Jedwabnym Szlakiem to doskonała okazja szczególnie dla motocyklistów, aby zarobić trochę punktów do klasyfikacji Mistrzostw Świata FIM w Rajdach Cross-Country, bo w Rosji i Mongolii jest do zgarnięcia więcej oczek, niż podczas któregokolwiek z pięciu pozostałych rajdów w tegorocznym kalendarzu.

Silk Way Rally po raz pierwszy w historii zaliczany będzie również do 7-rundowego Pucharu Świata FIA w Rajdach Cross-Country. Spodziewajcie się więc sporych zmian w tabeli, gdy 11 lipca karawana dotrze do mety w Ułan Bator.