Simracing: Ty też możesz powalczyć z Verstappenem!

Czy sprzęt czyni mistrza simracingu?

Do tego dochodzi też przede wszystkim to, co ktoś mógłby nazwać ”grą”, ale to określenie absolutnie nietrafione. Gra to np. acrade’owy Need for Speed, podczas gdy platformy, z których głównie korzystam, czyli iRacing i Asetto Corsa, to profesjonalne symulatory z laserowo skanowanymi torami, zaawansowaną telemetrią i bardzo realnym odwzorowaniem modelu jazdy.