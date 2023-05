W SIM CENTER w Poznaniu każdy może być jak Max Verstappen

Czym jest simracing? W jaki sposób może pomóc w karierze wyścigowym kierowcom? Jak wygląda jego kondycja w Polsce? O tym wszystkim rozmawiamy z zawodowym kierowcą wyścigowym, byłym mistrzem Polski Super S Cup Endurance oraz trenerem w SIM CENTER w Poznaniu - Damianem Lempartem .

Co tak naprawdę określamy mianem simracingu?

Damian Lempart: Simracing to nic innego jak wirtualny sport samochody, symulacja jazdy – najczęściej po torze wyścigowym, aczkolwiek także w rajdach samochodowych.

Słowo symulator jest dobrze znane już od czasów Roberta Kubicy. Czym różni się jazda symulatorem od simracingu?

Sam simracing to po prostu wirtualne odzwierciedlenie jazdy po torze bądź w rajdzie. Do symulacji mogą służyć profesjonalne narzędzia, czyli takie, z których korzystał Robert Kubica bądź inni kierowcy F1, natomiast to, co mamy do dyspozycji w domach, dostępne komercyjnie, to najczęściej gry symulacyjne.

Damian Lempart - tym razem w realu © Mat. Damian Lempart

Simracing odzwierciedla układ toru, samochody czy także inne czynniki, z którymi mają do czynienia zawodowi kierowcy, jak choćby drgania?

Z reguły tak. To zależy od zaawansowania danej gry symulacyjnej bądź samego symulatora, jego oprogramowania. Niemniej, najczęściej odzwierciedlone są przynajmniej podstawowe odruchy za kierownicą, nawet w prostych grach typu arcade.

Jak szerokie jest pojęcie simracingu. Od lat ludzie kupują kierownicę, pedały, grają w Formułę 1, rajdy. Czy to już simracing?

Tak jak mówiłem, simracing to wirtualne odzwierciedlenie jazdy samochodem. Nie potrzebujemy tutaj symulatora rodem z Formuły 1. Nawet kupując zwykłą kierownicę i Gran Torismo bądź iRacing na PC już mamy do czynienia z simracingiem.

Czym wyróżnia się SIM CENTER w Poznaniu?

Było pierwszym tak wielkim centrum w Polsce. Później pojawiły się inne, jednak nadal ma bardzo dobrą renomę. Te symulatory bardzo dobrze odzwierciedlają to, co dzieje się na prawdziwym torze. Do tego dochodzi profesjonalna obsługa. Know how całego zespołu stoi na wysokim poziomie, co gwarantuje odpowiednią jakość usługi dla osób, które mają styczność z prawdziwymi samochodami i chciałyby się przekonać, jak pomocny może być dla nich simracing.

Czy zawodnicy też przychodzą do centrum potrenować?

Dokładnie tak.

Ktoś znany kręcił wirtualne kółka w Poznaniu?

Z tego co słyszałem, ostatnio był Jakub Giermaziak, który wcześniej ścigał się w Porsche Supercup. Przymierzano go do Formuły 1 jako drugiego Polaka, a teraz święci spore sukcesy na Nurburgring Nordschleife w serii NLS.

Damian Lempart to jeden z trenerów w SIM CENTER © Mat. Damian Lempart Simracing to z pewnością dużo tańsza forma ścigania się niż prawdziwy motorsport

Możemy zatem porównać simracing do treningu na sucho, imitacji?

Można tak powiedzieć. Porównajmy simracing do FIFY czy CounterStrike'a. Tu wykonujemy te same ruchy, wykorzystujemy kierownicę, pedały, skrzynię biegów – tak jak w samochodzie. Zachowania, sama struktura torów, ogólnie pojęta fizyka jest względnie zbliżona do rzeczywistości. A w FIFIE sterujemy piłkarzami za pomocą klawiatury bądź pada. Ciężko, żebyśmy od razu stali się zawodnikami na poziomie co najmniej krajowym w piłce nożnej, grając jedynie w FIFĘ, czy tym bardziej żołnierzami jednostki specjalnej jak GROM bądź SAS, będąc dobrym tylko w CS'a i nie wiedząc jak przymierzyć się do prawdziwej muszki czy szczerbinki. Wykorzystując simracing, da się od razu wskoczyć właśnie na poziom krajowy, a nawet wyższy, jeśli jest się pod odpowiednią opieką.

Czyli zdarza się, że ktoś pokonuje poniekąd odwrotną drogę i z simracingu przechodzi do ścigania?

Nieskromnie mówiąc, właśnie tak wyglądała moja ścieżka. Nie było mnie stać na karting, byłem zwykłym dzieciakiem ze zwykłej rodziny. GT Academy wyławiało talenty z simracingu, ale akurat nie miałem tam szczęścia - raz byłem na trzecim miejscu w 2013 roku, a jedynie TOP2 jechało na europejski finał. Rok później zająłem czwartą pozycję. Udało mi się jednak na własną rękę przebić i dojść do ścigania w mistrzostwach Polski czy nawet na Nurbrurgringu Nordschleife. Mam również podopiecznych, którzy szli podobną ścieżką, wśród których należałoby wyróżnić Szymona Piotrowskiego, jednego z topowych simracerów. Wygrywał zawody na platformie motion i przeszedł do prawdziwych wyścigów. W debiucie zdobył wicemistrzostwo Polski, a wciąż mówimy o bezpośrednim przeskoku do samochodu! Zresztą, ja też w debiutanckim sezonie sięgnąłem po tytuł wicemistrza Polski.

2 min Wirtualne okrążenie toru Spa-Francorchamps Max Verstappen pokazuje, jak wygląda okrążenie słynnego toru Spa-Francorchamps tuż przed startem tegorocznej rundy F1 w Belgii.

To jednak dwie różne rzeczywistości. Czuć ten przeskoczyć czy człowiek siada i czuje się w miarę przygotowany do jazdy?

Tak naprawdę w rzeczywistości dzieje się dużo więcej niż w symulatorze. Mamy inne wrażenie prędkości. Jaki by nie był symulator, nawet z potrójnym czy panoramicznym ekranem, wszystko jest raczej wypłaszczone, a nasze organizmy nie są do tego przyzwyczajone. Trzeba sobie to wypracować, ponieważ działamy w sztucznym, nienaturalnym dla nas, jako ludzi, środowisku. W prawdziwych wyścigach należy też brać pod uwagę harmonogram dnia. Dla przykładu, w piątek o 15:00 mamy półgodzinną sesję kwalifikacyjną i nie możemy sobie wszystkiego powtarzać jak w symulatorze. Kto nie zaadaptuje się szybko do panujących warunków, stoi na straconej pozycji. To takie największe różnice. Z drugiej strony, podstawowe odruchy, gdzie zahamować, jak przyspieszać, jak może zachować się dany samochód – to wszystko odwzorowują nawet komercyjne gry, nie mówiąc już o profesjonalnych narzędziach. Niemniej, człowiek musi to przeżyć, aby samemu porównać podobieństwa i różnice.

Jakie atuty w porównaniu z realistycznym ściganiem ma z kolei simracing?

To z całą pewnością dużo tańsza forma ścigania się niż prawdziwy motorsport. I przede wszystkim o wiele bezpieczniejsza. W sportach motorowych podejmujemy wysokie ryzyko, można zrobić sobie krzywdę, narazić się na większe konsekwencje, nie tylko zdrowotne, ale też pod kątem odpowiedzialności. Co więcej, rywalizacja w simracingu czasem wcale nie jest mniej zacięta niż w motorsporcie. Niekiedy wręcz odwrotnie, bo to przecież bardziej dostępne.

2 min Wirtualne okrążenie toru Silverstone Alex Albon pokazuje, jak wygląda okrążenie toru Silverstone tuż przed startem rundy F1 w Wielkiej Brytanii.

Ale pewnie im większy nakład finansowy, tym większa szansa, by poczuć się jak podczas wyścigu, bo można sobie pozwolić na lepszy sprzęt.

Z reguły tak, ale należy też uwzględnić, że wbrew wszystkim stereotypom nie obowiązuje tu zasada: im trudniej, tym bardziej realistycznie. Wcale tak nie jest. Jeśli jednak mowa o wysokim poziomie rywalizacji i konkurenci będą mieli bardziej precyzyjny sprzęt, pozwalający na lepsze wyczucie wirtualnego samochodu, to właśnie ten sprzęt od pewnego stopnia zacznie mieć znaczenie. Co więcej, niektóre akcesoria potrafią kosztować kilkaset euro, a za całe stanowiska niektórych simracerów dałoby się kupić całkiem niezły samochód do jazdy po torze.

Mistrz świata F1 Max Verstappen spędzał sporo czasu na simracingu. To dla niego forma przygotowania do wyścigu, przetestowania pewnych ścieżek jazdy?

Myślę, że nie tylko. Kierowcy na takim poziomie, z takimi umiejętnościami i talentem jak Verstappen nie potrzebują szukania nowych ścieżek, żeby świetnie przejechać okrążenie. Chodzi o ogólną wprawę. Cały czas trenują, mają flow w tym, co wykonują już potem w rzeczywistości, wypracowują, ćwiczą pewne odruchy. Nawet Verstappen korzystał ze wsparcia zespołu Team Redline, trenując różne manewry. Na YouTubie można było obejrzeć z tego streamy, a Max do dziś jest aktywny w iRacingu.

Czasem simracing może otworzyć drogę do ścigania w realu © Mat. Damian Lempart

A potem oglądamy "Drive to Survive" i widzimy, jak kierowcy z zamkniętymi oczyma symulują ruchy kierownicą i zmianę biegów. To właśnie efekt simracingu, iRacingu?

Jak najbardziej. Przyjmuję taką zasadę, że najlepiej, jeśli kierowcy korzystają z takich gier, symulatorów, które odpowiadają im w największym stopniu. Dla kogoś może to być iRacing, Assetto Corsa, a ktoś wybierze jeszcze coś innego. Kwestia gustu i osobistych preferencji. Chodzi o wypracowanie odruchów, wyćwiczenie tego, co i kiedy należy zrobić na torze.

Załóżmy, że ktoś chce przyjść do centrum i po prostu pojeździć. Siądzie jak przed komputerem albo telewizorem, wybierze jak w grze trasę, samochód i ruszy?

Właśnie tak. Obsługa zawsze w profesjonalny sposób doradzi, jaki wariant wybrać. Ma zresztą przygotowane rekomendowane zestawy dla osób początkujących, które nie mają pewności, ale chciałyby spróbować. Symulator odzwierciedla więcej, ale interfejs jest podobny do gry. Wybieramy tor, samochód, dodatkowe opcje, mniej lub bardziej zaawansowane, klikamy "drive/start" lub inny podobnie brzmiący przycisk, przechodzimy do ustawień auta, a potem można wyjeżdżać na tor.