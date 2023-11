Sinmivak o Red Bull Phase Rush: Super, że coś takiego odbędzie się w Polsce

Vysotzky, Rybson czy Sinmivak? Wybór kapitana to pierwsze wyzwanie, z jakim musi sobie poradzić każdy, kto chce wziąć udział w Red Bull Phase Rush , nowym wydarzeniu w League of Legends, które ruszy pełną parą 9 listopada.

Sinmivak to jedyny wśród kapitanów wciąż profesjonalny zawodnik League of Legends, który w ostatnim czasie reprezentował barwy akademii KOI. To właśnie od niego rozpoczynamy serię rozmów z kapitanami.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Przed nami pierwsza edycja Red Bull Phase Rush. Jak oceniasz pomysł takiego wydarzenia?

Jakub "Sinmivak" Rucki: Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że jak dotąd nigdy jeszcze nie było w Polsce czegoś takiego, a przynajmniej nie na taką skalę. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam finał offline w Warszawie, to będzie na nim obecnych naprawdę dużo osób i jestem bardzo podekscytowany tym, że coś takiego odbędzie się u nas w kraju.

Część online i sposób zdobywania w niej punktów również wydaje mi się czymś świeżym i nowym. Fajnie, że każdy ma tam szanse.

No właśnie, czy nowe, świeże formaty nie są dziś czymś, czego League of Legends najbardziej potrzebuje po tylu latach istnienia?

Jeżeli chodzi o casualowe granie to na pewno fajnie, gdyby Riot również tworzył nowe tryby, a całe ekosystemy starały się organizować wydarzenia podobne do Red Bull Phase Rush. To sprawia, że ludzie na nowo wracają do gry, znów pojawia się u nich zaciekawienie.

Osobiście jednak jestem ze środowiska stricte esportowego, więc nie jest to może akurat zagadnienie dla mnie. Chociaż i tak za każdym razem przy takich wydarzeniach staram się je śledzić i przynajmniej zrozumieć, na jakiej zasadzie działają.

Z dobrym przygotowaniem oraz właściwym podejściem każdy da radę zrobić misje Sinmivak

Wspomniałeś o casualowym graniu. No właśnie, czy taki "niedzielny gracz" ma według Ciebie szanse z profesjonalistami w Red Bull Phase Rush?

Myślę, że dywizja nie będzie miała specjalnego znaczenia. Poza tym, przygotowane misje [pierwsze z nich zostaną ujawnione 9 listopada, przyp. red.] też nie są specjalnie trudne do zaliczenia, więc nie powiedziałbym, że trzeba być wybitnym graczem, by wziąć udział w wydarzeniu i walczyć o wyjazd na finały. Po prostu trzeba się nieco postarać. Z dobrym przygotowaniem oraz właściwym podejściem każdy da radę je zrobić.

Jesteś jednym z trzech kapitanów w Red Bull Phase Rush. Poza Tobą drużyny utworzą także Rybson oraz Vysotzky. Jak podchodzisz do rywalizacji z chłopakami?

Na pewno chcę wygrać. Z Rybsonem zresztą grałem kiedyś w jednej drużynie, więc mamy jakieś tam wspólne wspomnienia. Natomiast z Vysotzkim miałem niedawno pierwszy raz okazję rozmawiać przy okazji pracy nad wydarzeniem.

Osobiście będę się starał stworzyć jak najmocniejszą drużynę i dawać jej najlepsze wskazówki. Lubię rywalizację i lubię wygrywać, więc to mój cel.

Red Bull Phase Rush - kapitanowie © Red Bull Polska

A jakie porady czy wskazówki mógłbyś udzielić już dziś każdemu, kto myśli o zapisaniu się do Red Bull Phase Rush?

Przede wszystkim polecam pamiętać, że chodzi tu głównie o dobrą zabawę i jest to tylko gra komputerowa. Fajnie, gdyby ludzie podchodzili z takim nastawieniem, że choć jest to wyzwanie, to przede wszystkim chcą się dobrze bawić.

Ważne też, by przy realizacji wyzwań skupiać się przede wszystkim na sobie, a nie na swojej drużynie. To na pewno ułatwi osiąganie dobrych wyników.

Wydaje mi się, że z całej trójki kapitanów mam największą wiedzę o grze Sinmivak

Jako jedyny z całej trójki kapitanów jesteś dziś aktywnym zawodnikiem. Czy posiadany przez Ciebie background esportowy daje Ci przewagę?

Myślę, że na pewno. Wydaje mi się, że z całej trójki mam największą wiedzę o grze, więc jeżeli ktoś z mojej drużyny będzie potrzebował jakichś porad, wskazówek, to na pewno jest duża szansa, że będę w stanie pomóc.

Natomiast w fazie offline mam nadzieję, że będę taką osobą, która będzie skutecznie zachęcać i motywować własny zespół, dzięki czemu osiągniemy lepsze wyniki.

Skoro już o zachęcaniu mowa - jak zachęciłbyś ludzi, by wybrali właśnie Twój zespół?

Pierwszą rzeczą na pewno jest to, że jestem trzykrotnym mistrzem Polski, więc jeżeli ktoś chce, przynajmniej na papierze, dołączyć do najlepszego zawodnika, to na pewno jest to solidny argument.

Poza tym, jeżeli już będziemy razem na evencie, to jestem pozytywną osobą, która zawsze podchodzi do wszystkiego z uśmiechem na twarzy. Na pewno nikt nie będzie się tu stresował czy zamartwiał gorszym wynikiem. Zawsze podejdę z uśmiechem i każdemu pomogę.

A przede wszystkim jak ktoś lubi wygrywać, to niech po prostu idzie do mnie.

Jeżeli jednak chodzi o popularność i zasięgi, to nie ma co ukrywać, że dziś Rybosn i Vysotzky wykręcają dużo większe liczby. Czy Twoim zdaniem może to być istotny aspekt przy formowaniu się waszych zespołów?

Na pewno jeżeli chodzi o fanbase, to mam mniejszy. Jeżeli jednak chodzi o jego poziom, to trudno powiedzieć. Gdy jeszcze jakiś czas temu tworzyłem content z gry, to ludzie, którzy to oglądali, mogli w pewien sposób rozwinąć poziom swojej gry. Nie wiem czy to samo można powiedzieć o innych kapitanach. Mam taką nadzieję.

Mówiłeś o wspólnej przeszłości z Rybsonem. Jak wspominasz waszą grę w jednej drużynie?

Z Rybsonem byliśmy razem w drużynach na różnych etapach naszej kariery. Jeżeli chodzi o nasze relacje to bywały wzloty i upadki, ale mimo wszystko, całokształt wspominam pozytywnie.

Artur bez wątpienia również jest osobą, która lubi rywalizować i wygrywać, więc na pewno też będzie "tryhardował". Jeżeli zatem komuś zależałoby na dołączeniu do drużyny z kapitanem sprawdzonym jeżeli chodzi o wzajemną rywalizację i odnajdującym się w tym, to myślę, że nasza dwójka jest tutaj podobna.

Na profesjonalnej scenie grasz już ponad 5 lat, z czego większość czasu spędziłeś na rodzimym podwórku. Jak oceniasz stan polskiego LoLa?

Nie ma co ukrywać, że dziś sytuacja wygląda nieco słabiej niż w przeszłości jeśli chodzi o same drużyny. Tak naprawdę w Polsce zawsze były 1, 2 czy czasem 3 mocne zespoły, które stały na wysokim poziomie, reszta zaś była mocno przeciętna.

Obecnie problemem jest jednak to, że te najsilniejsze zespoły kompletnie nie poradziły sobie podczas EMEA Masters. To był bez wątpienia kiepski rok dla naszej sceny.

Mam jednak nadzieję, że polski LoL nie będzie podupadać. Moim zdaniem ludzie trochę za mocno narzekają porównując to ze stanem faktycznym. Wiadomo, nie jest idealnie, ale też nie powiedziałbym, że polska scena się kończy.

Może polska publika niekoniecznie oczekuje dziś stricte esportowego grania, a więcej rozrywki i charyzmatycznych, rozpoznawalnych, postaci?

Na pewno zaangażowanie influencerów i znanych twarzy pomogłoby jeżeli chodzi o liczby. Te jednak spadają od dłuższego czasu. Wiadomo, peak oglądalności był w czasach covidowych. Dodatkowo wówczas mieliśmy takie drużyny jak chociażby PompaTeam, gdzie oglądalność dodatkowo swoimi zasięgami boostował Nitro.

Na pewno pojawienie się jakiejś drużyny streamerów byłoby czymś fajnym. Jednak wiadomo, musiałyby być na to pieniądze. Dodatkowym problemem są także prawa do retransmisji. Streamerzy, którzy chcieliby komentować mecze swoich drużyn nie są w stanie tego robić, bo nie mogą udostępniać ekranu z gry. Fajnie jakby to się zmieniło, wówczas streamerzy mogliby chętniej angażować się w takie projekty.

Jakie są natomiast Twoje plany na najbliższą przyszłość? Ostatni rok spędziłeś w akademii KOI. Jest szansa, że ujrzymy Cię w rozgrywkach LEC?

Jeżeli chodzi o ewentualne dołączenie do LEC to będzie to trudne. Na ten moment nie mam ofert i wątpię, aby w połowie roku się to zmieniło.

Generalnie jeżeli chodzi o przyszły rok, to moja kariera stoi pod znakiem zapytania. Miałem kilka ofert, ale nie zdecydowałem się ich przyjąć, zwłaszcza, że nie były najlepsze. Możliwe, że w przyszłym roku bardziej skupię się na streamowaniu, aczkolwiek na ten moment nic nie jest przesądzone.

Jeżeli natomiast chodzi o dłuższą perspektywę to chciałbym zagrać w LEC, ale jak będzie to zobaczymy.

To na zakończenie - masz jakieś dwa słowa, które chciałbyś skierować do pozostałych kapitanów?

Mam nadzieję, że wasi fani, którzy będą u was w drużynie będą trzymać poziom, bo z moją ekipą na pewno nie będzie łatwo.

1 min Red Bull Phase Rush: Podejmij wyzwanie w League of Legends! Vysotzky, Rybson i Sinmivak zapraszają do gry!