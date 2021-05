Sir Mich: Wprowadziliśmy do krajowego hip-hopu duży powiew świeżości

Zastanawiałem się nad tym wiele razy i dziś już chyba wiem, dlaczego tak jest. Przełomowym wydarzeniem była dla mnie impreza rodzinna, chyba jakieś wesele. Podpatrywałem na niej, co ludzi najbardziej przyciąga na parkiet. No i oczywiście, jak wjeżdża prosta muzyka biesiadna, to wszystkim mimowolnie chodzi nóżka i od razu śmigają na parkiet. Oczywiście nie ma w tym nic złego, bo kawałki, które mają prostą konstrukcję, również bywają na swój sposób genialne. Proste numery mają to do siebie, że zazwyczaj nie wymagają od ludzi, jakiegoś myślenia, czy głębszego zastanawiania się nad treścią. Muzycy siłą rzeczy inaczej patrzą na utwory, analizują je i rozbierają na czynniki pierwsze. Nie mogę więc wymagać od ludzi, że będą się jarali jakimiś nietypowymi rozwiązaniami i powiedzą: „O! Jakie to jest trudne do zagrania”. Nie powiedzą tak, bo mają to gdzieś. Muzyka albo ich klepie, albo nie. W tej pracy trzeba nauczyć się tego, że pewne rzeczy robisz dla własnego ego. One dają ci satysfakcję, spełniasz się wewnętrznie i pięciu kolegów muzyków powie, że zastosowałeś super rozwiązanie. Jednak większość osób tych skomplikowanych rozwiązań po prostu nie doceni. Dlatego też tak stosunkowo niewiele osób słucha jazzu czy muzyki klasycznej. To zbyt ambitne. Muzyka trudna zawsze pozostanie w niszy.

i dość szybko po albumie „Fuck Tede”. Co pewnie też przełożyło się na to, że nie miał takiego hype'u, jaki mieć powinien. Tam są takie fajne, niestandardowe jak na tamten czas – oczywiście z punktu widzenia muzycznego – kawałki, jak: „WWA przytula mnie” czy „Są tu ze mną”. No ale album się nie przebił. Dużo rzeczy, które przemyciliśmy na krążek, zaczęło funkcjonować w Polsce kilka lat później. Nie chciałbym tu uchodzić za jakiegoś pioniera, ale z pewnymi rozwiązaniami po prostu nie trafiliśmy w moment. Pokazaliśmy je zbyt wcześnie. To, że zrobię coś jako pierwszy, to ludzi z reguły... mało obchodzi. Pulę zgarnie ten, który zrobi to w odpowiednim czasie, nawet jeśli to typowa kalka. Na „Notes 3D” było dużo jakościowej muzyki i ciekawych kompozycji. Włożyłem w nią naprawdę dużo roboty. Pod względem muzyki, to bardzo dobra płyta. Uważam zresztą, że wspomniana wcześniej płyta „Elliminati” też wyprzedziła czas.

W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ludzie oczekują prostych kawałków rozrywkowych, które puszczą sobie na imprezie. Tak bardzo jaram się muzyką, że działam obecnie w taki sposób, że robię rzeczy odmóżdżające - łupanki, ale i bardzo skomplikowane, w których jest 15 akordów na takt. Pracuję w tej chwili na przykład nad projektem jazzowym, który na pewno nie zarobi pieniędzy. (śmiech) Nie patrzę na to wszystko, jak niektórzy muzycy, którzy uważają, że rzeczy proste są chu*owe i liczą się tylko te w pełni dopieszczone i skomplikowane. To duży błąd w postrzeganiu muzyki. Po latach doszedłem do takiej konkluzji, że zajebiste rzeczy są po prostu zajebiste! Nie ma znaczenia, czy utwór powstał w godzinę, czy w osiem dni. Jeśli ktoś się zafiksował i robi tylko kawałki trapowe, to... no po roku można wylądować na lewym skrzydle. Skupienie się na jednej dziedzinie, nie pozwala łapać oddechu i spojrzenia na własną twórczość w obiektywny sposób. Uważam wręcz, że słuchanie muzyki powinno opierać się o przeróżne gatunki, bo to rozszerza ilość bodźców, jakie otrzymujemy. Jeśli ktoś słucha tylko rapu no to... strasznie mu współczuję. (śmiech) Warto obracać się w różnych środowiskach, bo to po prostu rozwija i wzbogaca. Czasami puszczam sobie np. folklor z Nigerii czy z Japonii. Robię takie wycieczki po internecie i docieram do naprawdę zajebistych, inspirujących rzeczy.

