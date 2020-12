Sitek: Nigdy nie miałem planu B

Bardzo dobre pytanie, bo nigdy się do tego jeszcze nie odniosłem. Wydawało mi się wtedy, że to nie ma sensu i znaczenia, a chyba jednak miało, bo dzisiaj czuję, że było to wykorzystywane przeciwko mnie. Zdaję sobie sprawę, że wielu zastanawiało się, dlaczego nie pojawiłem się w utworze. Kilka osób dzięki tej akcji miało wreszcie pole do popisu, bo przecież mieli świetny argument: „Sitek to gwiazda, która zlewa wrocławskie podziemie i ma się za niewiadomo kogo”. Nie wszyscy jednak pamiętają, że trzy lata wcześniej - przed pomysłem White House na wrocławski posse-cut - Lucky Dice zrobiło dokładnie taką samą akcję w numerze „Witamy w 71 Wrocław”. Tam udzieliło się 15 raperów. Zaproszeń wysłaliśmy znacznie więcej, bo chcieliśmy zebrać jak największą liczbę MC's. Na początku wszystko szło bez przeszkód - dostaliśmy zwrotki od większości artystów, więc zaczęliśmy planować klip. Nagle zaczęło się zamieszanie - wielu zrezygnowało, tłumacząc to na różne sposoby. Jeden tego nie czuł, drugi nie widział, trzeci nie chciał być z kimś w kawałku, a inni po prostu przestali odbierać telefony i zlali temat. Kilka lat później White House wyszedł z taką samą inicjatywą i nagle wszyscy byli chętni i gotowi nagrywać z każdym, nawet z tymi, których wcześniej wyśmiewali. Rozumiem, że zaproszenie na płytę

i Laski sprawiło, że nagle każdy był w stanie się zjednoczyć, co akurat bardzo cieszy, ale dla mnie to nie było prawdziwe. Druga sprawa jest taka, że ja na piąty „Kodex” zostałem zaproszony już wcześniej do singlowego numeru „Oczy Mona Lisy” z Guralem i Buszem. Uznałem więc, że skoro jestem na jednym kawałku, to nie potrzebuję być w drugim. Wracając do meritum sprawy - nie chciałem pchać się tam, gdzie mnie nie chcą. Nie widziałem żadnego powodu, dla którego miałbym tworzyć muzykę z kimś, kto za mną nie przepada. Niestety dałem im tym samym jeszcze większą pożywkę do hejtowania, ale mam to w chu*u. Patrząc na to dzisiaj, ubolewam, że nasze miasto nigdy nie potrafiło się szczerze zjednoczyć. Szkoda, bo zawsze mieliśmy mocne podziemie.