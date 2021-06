Jak Siwers tworzył historię

Na mój pierwszy pełnoprawny solowy krążek zaprosiłem m.in. Ninasa. Tworzyłem z nim kiedyś w ramach naszego macierzystego składu Reposta. W kawałku „Osiedloowa” wykorzystałem dokładnie ten sam sampel, którego lata temu użyłem na demówce Reposty w „Po prostu”. Jeśli wierzyć statystykom w serwisach streamingowych, to jest to najlepiej przyjęty przez słuchaczy kawałek z płyty. Zresztą, reakcje ludzi na koncertach to potwierdzają. Tak się jakoś złożyło, że kiedy kręciliśmy teledysk na Targówku, to na pobliskim stadionie odbywał się mecz lokalnego klubu piłkarskiego. Z czasem pojawiła się obok nas Policja, bo stróże prawa myśleli, że jesteśmy jakimiś kibicami, którzy przyszliśmy się między sobą bić. (śmiech) Zapewne tak ocenili sytuacje, bo kilku z nas odpaliło race i świece dymne. Jednak na planie teledysku panowała tylko pozytywna atmosfera i nikomu nic się nie stało. Wszyscy cali wrócili do domu. Muszę wspomnieć, że poza Ninasem i DJ-em Defem w „Osiedloowie” pojawia się również Ania Kandeger, z którą współpracowałem już wcześniej na płycie z Parzelem.

To tak naprawdę pierwszy kawałek JWP po dłuższej przerwie nieobecności na scenie. Po tym numerze zaczęliśmy na nowo pisać swoją historię. Był moment, kiedy graliśmy kawałek na dosłownie każdym koncercie, a ludzie za każdym razem przy nim wariowali. Teledysk zrealizowany został w Berlinie, Barcelonie, Marsylii i w stolicy Włoch. Trochę żałuję, że nie pojechałem z chłopakami na ten euro-trip, ale zrehabilitowałem się przy innych okazjach. (śmiech) O tym za chwilę. Żałuję też, że nie pojawiam się w numerze rapowo, ale wysmażyłem za to chłopakom odpowiedni podkład. Kilka miesięcy po premierze obrazka, utwór trafił na płyty winylowe, a później też na mixtape „No1 w Polsce”. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego klip zniknął z sieci kilka godzin po premierze... Musieliśmy go zdjąć i nieco edytować, ponieważ odezwała się do chłopaków pewna modelka i stwierdziła, że udział w teledysku w nie najlepszy sposób rzutuje na jej wizerunek i przyszłość kariery.

Klip realizowaliśmy w dalekiej Brazylii. Podróż do Ameryki Południowej była dość skomplikowana i trwała prawie dwie doby. Rozpoczęliśmy ją w pociągu, który zabrał nas do Berlina. W Niemczech spotkaliśmy się z naszym kolegą grafficiarzem - Chorym z WTK, który przy okazji jest ogromnym fanem płyt winylowych. Więc w miłej, hiphopowej atmosferze przezipowaliśmy sobie u niego aż do momentu, kiedy mieliśmy lot do Paryża. W Paryżu dopadła mnie taka gorączka, że przez moment myślałem nawet o tym, by wracać do Warszawy. Na szczęście chłopaki poratowali mnie „aspirynką” i jakoś powoli mi przechodziło. Może nie będę zdradzał kto, ale jeden z nas też nie zniósł za dobrze podróży. Nie był w stanie mówić w żadnym języku i... musieliśmy go wieźć na wózku bagażowym w jednym bucie. (śmiech)

