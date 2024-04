Relacja z toruńskich zawodów Skate Local Hero 2024

"I pyk. Po zawodach. Kolejnych. Co było innego? Zwycięzcy z kategorii U13, U16 i GIRLS przeszli do finału OPEN. Czy to dobry zabieg? Nie wiem (śmiech)... i to lubię w robieniu naszych zawodów. Bez granic. Możemy sobie wymyślać, zmieniać i wracać do fajniejszych pomysłów i olewać te słabe. Lubię ten brak kontroli. My dyktujemy trend. Skateboarding. Jedynie trzon i nasze pierwotne założenie Skate Local Hero się nie zmieni. Zawody mają dawać możliwość spotkania skejtów w każdym wieku i każdych umiejętnościach (zawsze rano robimy

czyli „Deskorolkowe ABC” ). Jest to również wgląd w jakiś aspekt artystycznej części deskorolki. Tym razem była wystawa foto i wernisaż Patryka Kłosowskiego aka Foto Patrol. Fajna rzecz. Jego seria „Flashback” była mega ciekawa dla oka i ucha. Patryk o niej poopowiadał zgromadzonym. No i ta pogoda! Piękny dzień był 13.04. Dlatego nasza strefa zewnętrzna wyszła tip-top. Pizza on the Beach smakował pysznie. Wata cukrowa Fundacji „Wędka” osłodziła popołudnie. Jedynie... no właśnie, słońce zabrało nam ludzi. Publiczność na tej edycji zawiodła. Było zdecydowanie mniej osób niż rok temu. Szkoda, bo naprawdę było dobre widowisko. Kategoria U13 rozwaliła system. 10 letni skejci w dzisiejszych czasach to naprawdę dobry skateabording. Best Trick Skullcandy! Mega. A „Czym Chata Bogata”? Miazga. Ale na żywo najlepiej! Nie ma co opowiadać. Takie rzeczy trzeba koniecznie oglądać na żywo. To tak jak z koncertem. Muzyka ulubionej kapeli Cię porywa, ale na koncercie Cię demoluje w pozytywnym znaczeniu. Tak jest na skate finałach i best trickach. Także następnym razem rusz się do nas, a nie ….Instastories Skrolujesz? Nie żyjesz! My żyjemy i skejtujemy ziomuś."