Skatepark Review - Warszawa: Od przejść podziemnych do AveParku

Kuba Perzyna:

Zdecydowanie się nie spodziewałem. Moja mentalność była taka, że na nic się nie nastawiałem i tak naprawdę niczego nie oczekiwałem od deskorolki. Nie oczekiwałem też tego, że ktoś mi coś da. Pamiętam, że kiedyś ludzie dziwili się na widok skejtów i nie lubili nas. Nie było polskich deskorolkowych produktów, a amerykańskie było niedostępne, więc raczej nie myślałem wtedy o skateparku pod dachem (śmiech). Wiedziałem za to, że deskorolka ma taki, a nawet większy potencjał, bo zupełnie opanowała mój umysł. Dla mnie nie było niczego lepszego i wiedziałem, że to się nie zmieni. Tu miałem rację, a ci, którzy nas nie lubili są teraz zapewne odpowiedzialni za zalewającą nas w reklamach telewizyjnych deskorolkę. Nie wiem tylko czy to nie zabrnęło za daleko... chyba wolałem jak nas nie lubili (śmiech). Jednak jak we wszystkim, są plusy i minusy danego zjawiska. Wynika to z tego, że deskorolka jest po prostu zajebista, a ludzie potrzebowali więcej czasu, by się o tym przekonać. Poza tym obecnie do wszystkiego jest większy i łatwiejszy dostęp, ogólnie wszystkiego jest więcej, tak więc i skateparków zrobiło się więcej. Co do wpływu budowania takich obiektów jak

AvePark

na rozwój i poziom deskorolki to oczywiście ma to ogromny wpływ. Widać to było już od pierwszego

w Polsce czy pierwszego osiedlowego launch rampu, dzięki któremu nie jedna osoba mógł załapać, co to jazda na kątach... (

)