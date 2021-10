Skatepark Review - Lublin: Jedyny taki park w Polsce

Jacek Harasimiuk: Początki wyglądały tak, jak zapewne w innych miastach - wystarczyła ulica czy chodnik pod blokiem. Przeskakiwaliśmy deski i spotykaliśmy się na placu, gdzie można było wskoczyć na krawężnik i robić swojego pierwszego manuala. Później zaczęło się wychodzenie na miasto, szukając miejsc do spotkań i progresowania na desce. Początek lat 90. spędziliśmy pod urzędem na ul. Wieniawskiej. Starsi skejci znają to jako "Sophisto Spot”, a ja od 1997 znam to pod nazwą „Phillips". Był to plac z granitowymi murkami, schodek do małych grindow i slidów oraz duży parking z asfaltem, na którym oczywiście od czasu do czasu pojawiały się przeszkody do przeskakiwania. Było to wtedy zdecydowanie najlepsze deskowe miejsce, a istniało do około 2010 roku. Remont budynku zmienił wszystko. Położyli tam kostkę brukową i nie było już granitowych murków. Kolejne miejsce na lubelskiej mapie to Sonatina, czyli spot ze schodkiem granitowym, który wykorzystywaliśmy do grindow, slidów i skakania.