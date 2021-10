Skatepark Review - Katowice: Pomnik, który stał się symbolem

Kuba Golański: Jest wiele aspektów, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno miejscówka, taka jak PTG, to raj dla ludzi z miasta, a szczególnie skejtów. To taka wyspa na mapie Katowic, gdzie panuje inny klimat i obowiązują inne prawa. Ta kraina przyciąga wielu specyficznych i nietuzinkowych ludzi. Myślę, że ten aspekt PTG jest najcenniejszy. PTG żyje dniem i nocą i spełnia funkcje świetlicy dla wielu osób. Gdy nie masz co robić i gdzie iść, zawsze możesz wbić na pomnik tak po prostu i jak jak to powiedział Szeryf PTG „możesz kupić deskę, dostać deskę i zjeść dobrze”. Na pewno dzięki PTG dużo ludzi zaczęło jeździć na desce i jeździ do dziś, a jak jakimś cudem przestało, to na pewno wróci (w pierwszej kolejności na pomnik). Niestety, ale nie ma rzeczy idealnych i PTG ma również swoją ciemną stronę. Jego zajebistość tak wciąga, że cieżko się od niego oderwać. Jak już tu przyjdziesz, to zostajesz na cały dzień. No i tu jest haczyk, bo przez to, nasza lokalna scena nie ma lekko, jeżeli chodzi o „bujanie" się po mieście, szukanie spotów, robienie DIY, nagrywanie filmów, tripowanie itp. Oczywiście staramy się robić te wszystkie rzeczy, ale mając z tyłu głowy „w sumie to może idziemy na pomnik?” sprawa nie jest tak prosta.