Skater XL - bardzo dobry symulator jazdy na desce, ale...

Easy Day Studios nie stworzyło wcześniej żadnej gry. Na swojej stronie deweloperzy zdradzają jednak, że ich niewielka ekipa deweloperska powstała z pasji do deskorolki i wizji przeniesienia gier o skateboardingu na wyżyny - aby stworzyć produkcję oddziałującą na graczy, jak niegdyś seria Skate , czy Tony Hawk's Pro Skater (nieudolnie trend ten próbowały kontynuować m.in. gry z Shaunem White'm na okładce). Czy Skater XL również rozbudzi w graczach zamiłowanie do wirtualnej deski? Jedno jest pewne - to jeden z tych tytułów, w których niektórzy zakochują się od pierwszego wejrzenia, a inni... przechodzą obok wzruszając ramionami.

Skater XL to świetny symulator...

Już przed premierą wiadome było, że Skater XL ma być sandboksem stworzonym przede wszystkim z myślą o miłośnikach deskorolki . I tak w istocie jest. Grę rozpoczynamy na jednej z pięciu dostępnych oficjalnie map (możemy się między nimi przełączać - na premierę gry mamy możliwość zabawy również na trzech poziomach stworzonych przez społeczność) - od razu wskakując na deskę i jadąc. Samouczki - trzeba oddać twórcom, że przygotowane zostały naprawdę solidnie - odpala się z osobnego menu, podobnie zresztą jak wyzwania, więc jest to dosyć proste, ale mało intuicyjne. Zamiast menu głównego przed rozpoczęciem gry pojawia się tylko ekran z napisem "wciśnij dowolny przycisk", a po chwili kamera pojawia się za protagonistą i można jeździć. Przez takie niuanse Skater XL wygląda bardziej jak wczesny build , a nie pełnoprawna wersja popremierowa gry - co czepialskim graczom może średnio przypaść do gustu.

Sama gra naprawdę mocno przypomina jeżdżenie na prawdziwej desce, ponieważ skupia się na tych samych aspektach szlifowania umiejętności. Cała zabawa polega bowiem na znalezieniu fajnego spotu, przy którym można wykręcić niezły trik - lub kombinację składającą się z kilku sztuczek wykonanych w jednym ciągu - a następnie trenowanie go (ich) do osiągnięcia perfekcji. I tu chwała twórcom za zastosowanie mechaniki umożliwiającej nam ustawienie punktu startowego w dowolnym miejscu na mapie , aby - w razie niepowodzenia lub niedostatecznie precyzyjnego wykonu - móc za pomocą jednego guzika na padzie błyskawicznie wrócić do początkowego markera. Nauczenie się trudniejszych kombinacji może wiązać się nawet z setkami restartów przejazdu, więc opcja ta dla największych hardcore'ów jest naprawdę zbawienna.

W tym miejscu warto nadmienić, że jedną z najważniejszych mechanik w Skater XL jest kontrola skejta - a raczej deski, na której wykonuje on (lub ona - istnieje możliwość gry przedstawicielką płci pięknej) kolejne kombinacje. W przeciwieństwie do kultowych gier arcade'owych z Tonym Hawkiem w tytule, w Skater XL kickflipy nie robią się same po naciśnięciu jednego przycisku.

Zamiast tego gracz - za pomocą grzybków na padzie - kontroluje obie nogi protagonisty , dzięki czemu w powietrzu może obracać deską zgodnie z prawidłami fizyki. Przykład? Przechylając lewy grzybek do przodu sprawimy, że skejt przesunie ciężar całego ciała do przodu (o ile zdecydujemy, że lewa noga protagonisty prowadzi), a gwałtowne puszczenie grzybka sprawi, że skejt wybije się do góry, wykonując nollie. Analogicznie działa to na drugim grzybku - przesuwając go do tyłu sprawimy, że ciężar ciała przesunięty zostanie na tył deski, a za sprawą zwolnienia grzybka skejt wykona ollie. W module uproszczonym, żeby nie było zbyt trudno, lewy but jest koloru morskiego, a prawy ma różowawą barwę - podobnie jak grzybki na padzie w lewym dolnym rogu ekranu , co ułatwia ogarnięcie sytuacji w trakcie wykonywania dynamicznych sztuczek.

Może i w teorii nie brzmi to jak wymagająca rozgrywka, ale w praktyce potrafi dać w kość - szczególnie, gdy po w miarę prostych do nauki kickflipach i heelflipach zabierzemy się za łączenie podstawowych sztuczek z grindami i manualami. Bardziej skomplikowane triki wymagają od gracza nie tylko przechylania grzybków, ale także obracania nimi w odpowiednią stronę i puszczania ich w idealnym momencie. Jest to o tyle skomplikowane, że trudniejsze triki - podobnie, jak w prawdziwym życiu - pozostaną w zasięgu jedynie tych, którzy poświęca wirtualnej desce odpowiednią ilość czasu na ich naukę.

Warto wspomnieć o innym, nie mniej ciekawym module rozgrywki - chodzi o edytor powtórek , który jest świetny szczególnie dla tych graczy, którzy nie tylko interesują się jazdą na desce, ale i skateboardowym kinem. Podobnie jednak jak mechanika jazdy na desce, tak i on jest odpowiednio skomplikowany - przez co większość graczy nie dadzą rady stworzyć niesamowitych hiperprodukcji, ale ci, którzy zawezmą się w sobie, będą w stanie stworzyć wirtualny film deskorolkowy. To jeden z lepszych pomysłów twórców na przyciągnięcie do siebie nowych graczy i stworzenie niewielkiej, ale bardzo wiernej społeczności utrzymującej się przy Skater XL przez wiele lat.

... ale słaba gra, szczególnie dla laików deski

Skater XL jest więc świetną symulacją dla wszystkich tych, którzy żyją deskorolką i każdą chwilę bez niej uważają za straconą. Jeśli jednak jesteś graczem - szczególnie niedzielnym - i szukasz relaksu przy produkcjach typowo arcade'owych, Skater XL wyłączysz po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach. Na tę chwilę znajdziesz raptem kilka aren (tych jest więcej w pecetowej wersji dzięki aktywnej społeczności), po których można jeździć bez skonkretyzowanego celu i misji - tylko po to, by uczyć się kolejnych trików i samemu wymyślać specjalne kombinacje przy wykorzystaniu infrastruktury poszczególnych, niezbyt olbrzymich poziomów.

Widzisz barierkę? Zatrzymujesz się koło niej i nieustannie ćwiczysz naskok, grind i zakończenie w manualu - do upadłego restartując pozycję skejta przed przeszkodą i ćwicząc, aż wykon zostanie opanowany do perfekcji. Poza tym nie ma w 'grze' co robić - żadnych misji, żadnych celów, żadnych znajdziek. Są co prawda challenge'e - większość z nich jest jednak stosunkowo prosta, o ile ma się uruchomiony tryb uproszczony (z padem w lewym dolnym rogu ekranu). Taka piaskownica, w której to sam gracz ustala cele i stawia sobie zadania, jest obłędna dla profesjonalistów i zachłyśniętych deskorolką fanów tego sportu - dla większości graczy będzie to jednak tytuł, od którego bardzo szybko się odbiją, bo "nudne" i "nie ma co robić".

Zresztą Skater XL w obecnej chwili boryka się z wieloma problemami - pierwszym z nich są naprawdę długie loading-screeny . I fakt ten można byłoby zaakceptować, gdyby tytuł ten mógł pochwalić się oszałamiającą grafiką - jednak oprawa wizualna nie należy do najlepszych (m.in. postaci są bardzo brzydkie) i daleko jej do Red Dead Redemption 2, które czasem potrafiło ładować się szybciej! Problem ten doskwiera szczególnie podczas przełączania się między poszczególnymi skejt-parkami. Podobnie gra potrafi chrupnąć w menu wyboru postaci i jej ubioru, a także podczas samej rozgrywki - co akurat jest niezrozumiałe, tym bardziej, że poszczególne lokacje nie są przesadnie rozległe i PS4 Pro powinno radzić sobie z grą bez większych problemów.

Mam też osobisty żal do twórców, że tak słabo zrealizowany został element naprawdę ważny dla świata skateboardowego - czyli upadki z deski . Gdy tylko dochodzi do przewrotki, protagonista zastyga w konkretnej pozycji i obija się o elementy, nie ruszając już rękami i nogami. Wygląda to fatalnie, jak gdyby na desce poruszał się manekin - co z początku wywoływało uśmieszek, by z czasem wprowadzać jednak w zażenowanie. I tak, wiem że to debiut twórców, ale porządny ragdoll to coś, nad czym muszą oni popracować w najbliższej przyszłości, jeśli chcą dalej rozwijać swoją grę.

Czy warto kupić Skater XL?

Jeśli jesteś miłośnikiem deskorolki i uwielbiasz filmy skateboardowe, to bezdyskusyjnie kupuj Skater XL - będzie to najważniejsza gra w tegorocznym repertuarze premier i bez wątpienia spędzisz w niej paredziesiąt lub pareset godzin, które zlecą bardzo szybko na uczeniu się kolejnych trików. Jeśli jednak kompletnie nie interesujesz się tematyką deskorolkową lub szukasz arcade'owej produkcji traktującej o tym temacie, lepiej wstrzymaj się z kupnem gry Easy Day Studios, a zaoszczędzone pieniądze przeznacz na remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2 .

