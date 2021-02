Skinny: Znaleźć czas i odkryć miłość nieznaną

W 2008 roku tak pisano o muzyce współtworzonego przez ciebie duetu Skinny Patrini: „Nie ma na polskiej scenie muzyki alternatywnej drugiego tak ekscentrycznego zespołu. To zjawisko muzyczno-wizualne porównywane z takimi gwiazdami gatunku, jak Peaches czy IAMX”. Skinny Patrini dawno nie ma, ale przyglądając się twoim solowym nagraniom, wspomniany ekscentryzm zdecydowanie w tobie pozostał. Jest to cecha, którą pielęgnujesz w sobie najbardziej?

Skinny: Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia... Myślę, że ekscentryzm wychodzi ze mnie po prostu naturalnie. Całkiem niedawno rozmawiałem na ten temat z Marcinem Ziółko, wszechstronnie utalentowanym młodym człowiekiem, odpowiedzialnym za stronę wizualną mojego nowego albumu „Lust”, i doszedłem do jednego, konkretnego, wniosku: cóż innego mogło ze mnie wyrosnąć, skoro jako dziesięciolatek z rozdziawioną gębą oglądałem klip Sugarcubes „Hit”, nagrywając audio na kabel „piątkę” z telewizora na Kasprzaka, ciesząc się przy tym i tańcząc jak oszalały?

Generalnie rzecz ujmując, nie przepadam za wychodzeniem na scenę w t-shircie i jeansach. Lubię, kiedy artysta oddziaływuje na wszelkie możliwe zmysły. Dla mnie nie liczy się tylko i wyłącznie muzyka. Uwielbiam przebieranki, makijaże, maski, wcielanie się w różne role w klipach czy wizualizacjach. Oczywiście nigdy nie jest to podyktowane przez czynniki zewnętrzne – zawsze podążam za moją intuicją, czasami podpierając ją zdaniem najbliższych. Wszystko po prostu musi ze sobą współgrać i być totalnie zgodne ze mną.

Inna powtórka z przeszłości: „Tworzenie muzyki we dwoje można przyrównać do dialogu między dwiema osobami. Jeśli pojawia się więcej osób, traci się intymność, pracując we dwójkę można naprawdę stworzyć coś niesamowitego” – to twoje słowa. Teraz, w pojedynkę dochodzisz do jeszcze ciekawszych rzeczy?

Wszystko tak naprawdę jest mocno w tym wymiarze subiektywne. Czy jeszcze ciekawszych? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam słuchaczom. Osobiście jestem bardzo zadowolony z nieomal każdego utworu, który wypuściłem w świat. Dla mnie nie ma większej różnicy w moim podejściu do komponowania, grania i produkowania muzyki , ponieważ byłem odpowiedzialny za tę stronę również w Skinny Patrini i rzadko kiedy dopuszczałem do tego świata inne osoby... Powiedziałbym wręcz, że na „Lust” otworzyłem się o wiele bardziej na współpracę z innymi niż kiedykolwiek wcześniej.

Duża różnica może być słyszalna w tekstach, ponieważ w Skinni Patrini znaczną część tekstów pisała Ania, ja ewentualnie dzieliłem się swoimi pomysłami, uwagami czy rzucałem – jak w przypadku „Sweat” czy „Japan” – jakiś wers, który później „mantrowaliśmy” przez cały utwór. W przypadku moich solowych albumów, jestem autorem wszystkich tekstów (z wyjątkiem coverów, oczywiście), więc traktuję je z nieco większym pietyzmem. Są one mocno, mocno osobiste.

Mówisz o swoim muzycznym świecie, że składa się z wielu planet. Masz pośród nich jedną ulubioną? A może odkryłeś zupełnie nową, przy okazji nagrywania krążka „Lust”?

Chyba najbardziej ulubioną planetą jest Skinnyland – to tam dzieją się najbardziej niesamowite procesy i wydarzenia, czuję się tam bardzo komfortowo. Mowa oczywiście o mojej, dość dużej rozmiarowo, głowie... (śmiech). Tam jest jeszcze tyle nieodkrytych zakamarków, że inspiracji wystarczy mi jeszcze na kilka płyt... Przy okazji nagrywania „Lust” współpracowałem z dwoma realizatorami – Przemkiem Popławskim w gdańskim Studio Selekta i Piotrem Radzio w warszawskim Late Night Studios i nieco uszczknąłem z ich wiedzy oraz doświadczenia. Wysłałem też swoje czułki i łaziki na kilka nieodkrytych dotychczas przeze mnie planet. Zwłaszcza kompozycyjnie i tekstowo.

O „Lust” pisze się z kolei, że przywołuje na myśl najlepsze momenty z Placebo, Sneaker Pimps, spodoba się też miłośnikom Depeche Mode i Trenta Reznora z Nine Inch Nails. Taką muzyką otaczasz się na co dzień?

Z pewnością otaczałem znacznie częściej w przeszłości, a mawiają, że czym skorupka nasiąknie za młodu… Wszystkie te zespoły odcisnęły na mnie bardzo duże piętno, ponieważ ich płyty – obok krążków The Smashing Pumpkins, R.E.M., Nirvany, Bjork, Massive Attack, PJ Harvey czy Portishead – były chyba na najwyższej rotacji słuchanych przeze mnie albumów w latach 90., a do których wciąż od czasu do czasu wracam z wielką przyjemnością.

Mój muzyczny świat ma bardzo, bardzo wiele barw. Nie ograniczam się do tuzów alternatywnej muzyki elektronicznej czy rockowej. Wciąż potrafię dostrzec piękno w utworach Sandry czy Modern Talking, uwielbiam włączyć sobie od czasu do czasu George'a Michaela czy Madonnę . Z drugiej strony, jednym z moich ulubionych albumów ostatniej dekady jest „Plunge” Fever Ray, a i zapuszczam się mocno w rejony tria Moderat, projektów Apparat oraz Modeselektor. Nieobce są mi nagrania spod znaku CocoRosie czy Chelsea Wolfe. Dla mnie muzyka, której słucham, to temat na minimum kilkanaście dni. O ile nie tygodni. (śmiech)

Muszę powiedzieć, że cieszą mnie porównania do Depeche Mode, Placebo czy innych wymienionych przez ciebie zespołów, ponieważ oznacza to, że moja muzyka przywodzi na myśl najlepszych w temacie... Ale muszę zaznaczyć, że brzydzę się dosłowną inspiracją czy wręcz kalką... Określiłbym wpływ tych artystów na mnie jako coś, co dzieje się gdzieś z tyłu głowy, nieświadomie. Wszystko, co tworzę, jest mocno naznaczone moim charakterystycznym i charakternym stylem.

Jesteś z rocznika, który – jak sam wspomniałeś – dorastał w czasach niezbyt kolorowych. Te są kolorowe aż nadto, ale czy też wspaniałe, np. pod kątem produkcji i wydawania muzyki?

Pod wieloma względami jestem mocno sentymentalny i kocham podróże w przeszłość, kiedy to komórka czy internet nie istniały i trzeba było mocno się nagimnastykować, żeby umówić z kimś na spotkanie... Ale wtedy takie spotkania się wręcz czciło... Wieczory wypełnione odsłuchami pełnych albumów, dyskusje przy zapalonych świeczkach o „Adore” The Smashing Pumpkins w dniu premiery albumu... W dzisiejszym, pędzącym na złamanie karku świecie takie sytuacje zdają się być niemożliwe do wykonania!

Wtedy również w telewizji, czy w radiu, było miejsce i na miałki mainstreamowy pop, i na muzykę totalnie alternatywną. Na MTV klipy The Cure leciały obok Captain Hollywood Project, klipy Nirvany poprzedzały teledyski Ace Of Base itd. Pamiętam doskonale promocję albumu Pearl Jam czy kilkugodzinną relację z imprezy urodzinowej Roberta Gawlińskiego połączoną z premierą albumu „Solo” w pewnym radiu o największych dziś – jak i również kiedyś – zasięgach. Teraz w mainstreamowej telewizji czy rozgłośni liczą się przede wszystkim excel i słupki... Ktoś może powiedzieć, że jest przecież internet czy mnóstwo innych ambitnych rozgłośni radiowych w kraju lub za granicą, jest YouTube... Oczywiście, że tak – ale z takich dobrodziejstw trzeba chcieć i umieć korzystać, trzeba znaleźć czas na to, żeby podłubać i poodkrywać miłość nieznaną.

Żyjemy w czasach bardzo trudnych dla prawdziwych artystów, robiących muzykę z potrzeby serducha, a nie pod linijkę tego czy tamtego wydawcy, tudzież tej czy innej rozgłośni radiowej... I dziwi mnie, że nieomal wszyscy udają, że jest OK. Nie jest. Ja cieszę się, że miałem takiego Niedźwiedzia, Raya Cokesa czy Paula Kinga, a nieco później Piotra Stelmacha czy Adriana Adamowicza, którzy podawali mi na tacy muzykę, od której mogłem odbijać się jak od trampoliny, odkrywając coraz to nowsze terytoria i planety.

Pozostaje nam dzisiaj nie oglądać się na mody, nie patrzeć na to, czy płyta sprzeda się w pięciu, w pięciuset czy w 5 tys. egzemplarzy – po prostu trzeba robić wszystko w zgodzie ze sobą, bo prędzej czy później słupki zaczną spadać i może się okazać, że w „prawdziwe ja” danego artysty nikt nie uwierzy. Taką drogę obrałem w 2004 roku, tego się trzymam i jest mi z tym totalnie po drodze.

Skinny © mat. promocyjne

To na koniec: jeden z dziennikarzy zadał ci kiedyś pytanie, czy jesteś prorokiem, czy może wnikliwym obserwatorem, bo twoje teksty z biegiem czasu stają się coraz bardziej aktualne. Po czym sam stwierdziłeś, że musisz „zacząć pisać o cudownej miłości, radości, motylach i szczęściu...”. Jak rozumiem, to jest twój plan na przyszłość?

W liceum dostałem od znajomych ksywę Horpyna, ponieważ faktycznie czasami intuicja podpowiadała mi, co wydarzy się w mniej lub bardziej odległej przyszłości... Sporo osób wręcz pytało mnie o radę czy odczucia w związku z jakimiś sytuacjami, z którymi się stykały... Wróżbita Skinny... Może i mógłbym tę umiejętność rozwijać, ale zaprzestałem tych praktyk kiedy ze łzami w oczach przepowiedziałem przełom w życiu mojej wówczas 38-letniej przyjaciółki, który nastąpił, ale w bardzo przykrych okolicznościach. Na szczęście wszystko potoczyło się w dobrym kierunku, a moja przyjaciółka jest teraz o wiele szczęśliwsza i bardziej radosna... To tak w temacie bycia prorokiem.