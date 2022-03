Skitouring: Najlepsze wypożyczalnie sprzętu i ośrodki szkoleniowe w Polsce

Nawet jeśli jeszcze nie zacząłeś jeździć, prawdopodobnie słyszałeś legendarne freeride’owe powiedzonko: “

”. Jeśli wiesz o co chodzi, punkt dla Ciebie, jeśli nie, to najlepiej zadzwoń do ekipy ze Skitourowych Beskidów i zadaj im to pytanie. Chłopaki chętnie wyjaśnią Ci jak wyglądają warunki na legendarnej miejscówce, doradzą jaki sprzęt wybrać na swoja pierwszą skitourowo-freeride’ową przygodę, a jeśli wyrazisz taką chęć, zabiorą Cię na szkolenie i wszystkiego nauczą. Beskidy są zdecydowanie jednym z najciekawszych (jeśli nie najciekawszym) rejonów narciarskich w Polsce. Lokalni narciarze wielokrotnie zwracali uwagę na zróżnicowanie tego pasma górskiego oraz jego freeride’owy potencjał. To doskonała baza wypadowa umożliwiająca uprawianie wszystkich odmian narciarstwa. Świetne miejsce zarówno dla początkujących amatorów, jak i bardziej doświadczonych wyjadaczy.