Zaledwie trzecie miejsce wiosną i czwarte latem - to nie są wyniki, które w rozgrywkach LEC satysfakcjonują zespół pokroju G2. Dla Samurajów każdy inny rezultat niż końcowe zwycięstwo to porażka. Nikogo zatem nie powinno dziś dziwić, że konsekwencją takich rezultatów była wymiana ponad połowy składu.

Z organizacją pożegnali się Martin “Wunder” Hansen, który odszedł do Fnatic oraz Martin “Rekkles” Larsson. Szwed, co było największym zaskoczeniem okienka, swoją karierę kontynuować będzie we francuskiej lidze regionalnej w barwach Karmine Corp. Z kolei Mihael “Mikyx” Mehle nie znalazł chętnego na swoje usługi i kolejne miesiące spędzi zapewne na ławce G2 Esports.

