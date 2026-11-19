01 Szymon Godziek kontra Red Bull Rampage

Każdy, kto śledzi poczynania Szymona Godźka na Red Bull Rampage, wie, że zacięta walka polskiego zawodnika o zwycięstwo trwa już parę dobrych lat. Szymon dwukrotnie lądował na drugim miejscu, część występów kończył kontuzjami, a inne stanowiły lekcję i poważny krok naprzód w jego niezwykłej karierze.

Pod koniec tego sezonu Szymon razem ze swoim filmowcem Dawidem Wilkusem wpadli na pomysł, by wykorzystać archiwalne ujęcia ze wszystkich startów i stworzyć film, jakiego jeszcze na polskiej scenie nie było. Rowerowa pełnometrażówka o występach Szymona na Red Bull Rampage. Wzloty, upadki, sukcesy i porażki. Ogromne emocje i nikomu nieznane kulisy. To właśnie składowe epickiego filmu, którego premiera odbędzie się 20 listopada w kinie Kosmos w Katowicach. Niedosyt po tegorocznych, niedokończonych zawodów tylko wzmaga apetyt wszystkich kibiców na film, więc podejrzewamy, że emocje będą naprawdę niesamowite!

Kto nie widział tegorocznego "niedokończonego" Red Bull Rampage niech nadrabia:

Red Bull Rampage 2026 - Rywalizacja Mężczyzn Najlepsi zawodnicy wracają do Utah, by powalczyć o tytuł freeride'owego Mistrza Świata!

Wracając do filmu... Bilety na pierwszy seans w Katowicach są już od dawna wyprzedane, ale na całe szczęście Szaman rusza w trasę kinową po całej Polsce. Pojawi się jeszcze między innymi w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Raciborzu, a nawet Gdańsku. Poza szansą na obejrzenie filmu na kinowym ekranie każdy będzie mógł spotkać się z Szymonem, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, zgarnąć autograf i pogadać z freeride’owym mistrzem o jego planach na kolejne lata!

Lista seansów:

20 listopada, 19:00 – Katowice, Kino Kosmos – premiera (sold out)

21 listopada, 20:30 – Katowice, Kino Kosmos (sold out)

24 listopada, 18:00 – Kraków, Kino Kijów (sold out)

25 listopada, 18:00 – Rzeszów, Kino Zorza – bilety do kupienia

26 listopada, 18:00 – Warszawa, Kino Dom Kultury KADR (sold out)

27 listopada, 18:00 – Wrocław, Kino Nowe Horyzonty (sold out)

27 listopada, 20:30 – Wrocław, Kino Nowe Horyzonty (sold out)

28 listopada, 17:30 – Warszawa, Kino Dom Kultury KADR – bilety do kupienia

28 listopada, 19:35 – Warszawa, Kino Dom Kultury KADR – bilety do kupienia

29 listopada, 18:00 – Racibórz, Kino Bałtyk (sold out)

7 grudnia, 18:30 – Żory, Kino na Starówce – bilety do kupienia

8 grudnia, 18:00 – Żyrardów, Kino Len – bilety do kupienia

10 grudnia, 17:30 – Gdańsk, CINEMA1 – bilety do kupienia

10 grudnia, 20:00 – Gdańsk, CINEMA1 – bilety do kupienia

02 Festiwal Filmowy - Skocz do Kina

Premiera filmu Szymona odbędzie się w asyście innych mocnych produkcji rowerowych, zrealizowanych przez najlepszych twórców i riderów z naszego lokalnego podwórka. Sama impreza ma bardzo oddolny charakter i jest organizowana przez riderów z myślą o riderach, ale od trzech lat mocno rośnie w siłę i obecnie cieszy się zainteresowaniem całej sceny rowerowej.

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W tym sezonie zestawienie filmowe jest nieprawdopodobnie mocne, a ponieważ sporą część „czasu antenowego” pochłania premiera filmu Szymona, organizatorzy postanowili skupić się na propozycjach od najlepszych filmowców i zawodników. Będą to filmy:

3PEAKS – Rider: Marcin Matuszny – Produkcja: Przemysław Szczygieł, Łukasz Żółciak, Aleksandra Hejduk

Gravity Revolt – Elegancki Sport – Riderzy: Gravity Revolt – Produkcja: Paweł Janik, Paweł Mucha

1000 km from home, A Story Beyond the Wheelie – Rider: Kamil Kobędzowski – Produkcja: Dawid Biernacik

Chasing Rampage – Riderka: Natalia Budner – Produkcja: Wiktor Tomczyk

Sport, w którym nic nie jest pewne – Rider: Brajan Nowak – Produkcja: Dawid Biernacik

Home Freeride V.3. - Rider: Sebastian Podgórski - Produkcja: Dawid Biernacik

Tegoroczne zestawienie to miks dyscyplin, narracji, stylów i wizji różnych odmian kolarstwa górskiego. Od reportażu z mistrzostw świata w pumptracku po rowerową podróż do Kolumbii.

Tak jak wspominaliśmy – zła informacja jest taka, że biletów na festiwal nie ma już od dobrych kilku tygodni. Dobra wiadomość jest taka, że większość filmów pojawi się w przestrzeni internetowej niedługo po kinowej premierze. Gdy tak się stanie, od razu damy Ci znać!