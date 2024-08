Mamy finalistów - sprawdź listę startową na Red Bull Skok na Taras

Łatwo nie było, ale udało się! Po długich godzinach spędzonych na analizie wideo, komisja sędziowska w składzie

i

wybrała 26 zawodników, którzy otrzymali kwalifikację na zawody Red Bull Skok na Taras. Impreza odbędzie się 31 sierpnia przy Schronisku na Skrzycznem i, z tego co już zauważyliśmy, weźmie w niej udział cała czołówka polskiego freestyle'u. Wybranie finalistów było niezwykle trudne, ponieważ poziom nadesłanych zgłoszeń był bardzo wysoki i jednocześnie bardzo wyrównany. Zawodnicy, którzy wyróżnili się najlepszymi przejazdami, otrzymali w ubiegłych tygodniach 4 dzikie karty, a dodatkowych 22 zawodników dołączyło do stawki po oficjalnym zakończeniu internetowych kwalifikacji. Do uzupełnienia finałowej trzydziestki brakuje jeszcze 4 riderów, których w dodatkowej dogrywce wyróżni partner imprezy – firma ABUS.