Skoczkowie ruszają do walki o medale. Co warto wiedzieć przed MŚ w Planicy?

Jeśli ktoś w ostatnich 14 konkursach aż 13-krotnie stawał na podium, z czego dziewięciokrotnie wygrywał, to musi być faworytem nadchodzących mistrzostw świata. Od Turnieju Czterech Skoczni Halvor Egner Graneurd regularnie odlatuje faworytom. Jest na najlepszej drodze, by po raz drugi w karierze zdobyć Kryształową Kulę. Już dziś zdaje się być najlepszym Norwegiem w historii Pucharu Świata, a ta przecież liczy sobie ponad 40 lat. W Planicy będzie miał jednak coś do udowodnienia – i sobie, i skokowej społeczności. Przeszło dwa lata temu przyjeżdżał tutaj jako murowany faworyt mistrzostw świata w lotach, a skończył ze srebrem, co sam – patrząc na jego minę po skoku Karla Geigera – uznał za porażkę. Dwa miesiące później, choć jego dominacja w cotygodniowych zmaganiach była niezaprzeczalna, zaliczył nieudane mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Na normalnej skoczni zajął czwarte miejsce, na dużej w ogóle nie startował przez koronawirusa. W tym sezonie wygrał już Turniej Czterech Skoczni, a teraz może dołożyć pierwszy w karierze tytuł – mistrza świata. I ma na to ogromne szanse.

