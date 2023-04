Sezon skoczków w liczbach. Rekordowe loty i... najmniejsza możliwa różnica

5 listopada cała skokowa karawana zjawiła się w Wiśle, by walczyć o punkty na igelicie. To była nowość. 2 kwietnia żegnała się ze śniegiem w Planicy. To już tradycja, choć w kwietniu zima jeszcze się nie kończyła. I w Prima Aprilis konkursów nie rozgrywano – do tej pory.

Po raz drugi w karierze Kryształową Kulę odebrał Halvor Egner Granerud i przeszedł do norweskiej historii, bo nigdy wcześniej żaden z jego rodaków nie triumfował dwukrotnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Długo opór stawiał mu Dawid Kubacki, ale ostatecznie zakończył sezon na czwartym miejscu – z wiadomych względów. Nie skakał drugiego dnia w Vikersund, w Lahti i Planicy, by czuwać przy żonie w szpitalu.

Bohaterów minionej zimy było kilku. Od tych oczywistych po mniej oczywistych, którzy życiowe wyniki osiągali nieco w cieniu największych gwiazd. I zebrało się sporo ciekawych liczb oddających to, jak przebiegała rywalizacja na skoczniach.

Sezon 2022/23 w skokach narciarskich w liczbach:

2128

Dokładnie tyle punktów uzbierał przez całą zimę zdobywca Kryształowej Kuli, Norweg Halvor Egner Granerud. Taki dorobek daje mu wysoką pozycję w pucharowych dziejach, bo niewielu skoczków przekraczało barierę 2000 punktów. Granerud solidnie na to pracował, odnosząc dwanaście zwycięstw, pięciokrotnie był drugi i raz trzeci.

249,5

To najlepsza odległość sezonu, choć uzyskana w... serii próbnej i zakończona upadkiem. Tak daleko pofrunął w Vikersund Stefan Kraft. Austriak przyznał, że to był jego najbardziej szalony lot w karierze. Przy lądowaniu wcisnęło go tak mocno, że uderzył w zeskok i zgubił gogle. Na szczęście, wyszedł z tego bez szwanku i zajął drugie miejsce w konkursie. A dzień później zwyciężył.

226

To nie liczba osiągnięta przez panów, ale nie mniej godna podkreślenia. Tyle od marca tego roku wynosi rekord świata kobiet ustanowiony w Vikersund przez Emę Klinec. Dzień wcześniej Słowenka została pierwszą w historii kobietą, która przekroczyła magiczną barierę 200 metrów. Do kompletu wygrała też pierwsze w historii loty kobiet i to w takim stylu, że pozostałe zawodniczki stały przy zeskoku i gromko ją oklaskiwały.

213,5

Tyle metrów od 1 kwietnia 2023 roku wynosi rekord Ukrainy. To żaden Prima Aprilis. Jewgen Marusiak stał się jednym z bohaterów zakończonego sezonu, co ukoronował pięknym lotem na Letalnicy. Parę razy frunął ponad 200 metrów, trzykrotnie zdobywał pucharowe punkty, w Planicy był nawet osiemnasty, a kilka tygodni wcześniej osiągnął tam 15. miejsce na mistrzostwach świata. Jego wyniki nie uszły uwadze Halvora Genera Graneruda, bo ten docenił wysiłki Ukraińca i w Bad Mitterndorf przekazał mu jedną z nagród ze zwycięstwo – piernikowe serduszko.

161,5

To liczba, którą z pewnością dobrze zapamiętał Słoweniec Timi Zajc. Tyle metrów przeleciał w Willingen, a jego próbę okrzyknięto "skokiem XXI wieku". Lądował prawie 20 metrów poza rozmiarem skoczni. Gdyby nie ratował się przed upadkiem – którego i tak nie uniknął – dorzuciłby jeszcze kilka metrów. O spokojnym lądowaniu nie było mowy. Przewrócił się, ale humor go nie opuścił, skoro dzień później wrzucił na Instagrama nagranie rekordowej próby z podpisem "pozdrowienia z kosmosu". Trzeba przyznać, że to był niezły odlot!

148

Tyle dni trwał miniony sezon Pucharu Świata – najdłuższy w dziejach. Rozpoczął się rekordowo wcześnie, bo 5 listopada w Wiśle – po raz pierwszy w historii na igelicie – a kończył rekordowo późno, bo 2 kwietnia w Planicy i zahaczył o trzy pory roku. Zawodnicy zaczynali walczyć o punkty późną jesienią, a kończyli już na wiosnę.

98

Już tyle raz na podium Pucharu Świata stawał Stefan Kraft. Austriak minionej zimy prześcignął Adama Małysza i w rewelacyjnym tempie zbliża się do rekordzisty, Fina Janne Ahonena (108 miejsc na podium). Brakuje mu zatem dziesięciu "pudeł", a że w sezonie 2022/23 zaliczył ich siedemnaście, już za rok może stać się samodzielnym rekordzistą. Biorąc pod uwagę, że ma niespełna 30 lat, stoi przed szansą wyśrubowania niebotycznego rekordu.

87

Tylu skoczków zdobywało w minionym sezonie punkty Pucharu Świata. Oprócz przedstawicieli sztandarowych nacji takich jak Polska, Austria, Niemcy, Norwegia, Słowenia czy Japonia zapunktowali też m.in. Estończyk, Rumun, Kazach czy Turek. Zresztą, turecki zawodnik Fatih Arda Ipcioglu uzbierał aż 16 "oczek".

50

Tyle wiosen liczył sobie najstarszy uczestnik Pucharu Świata w sezonie 2022/23. Co prawda, biorąc pod uwagę także kwalifikacje, a nie tylko konkursy. Nie trzeba chyba dodawać, że chodzi oczywiście o Noriakiego Kasaiego. Japończyk po trzech latach znów pojawił się w cyklu, kiedy zawodnicy zawitali do Sapporo.

42

Po tylu latach pucharowa karuzela wróciła do amerykańskiego Lake Placid. Puchar Świata znów był Pucharem Świata w pełnym tego słowa znaczeniu, bo rywalizowali w nim nie tylko skoczkowie z trzech kontynentów, ale i konkursy rozgrywano w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej. A i na to zawodnicy musieli trochę poczekać, bo nawet do Azji ostatnio nie zaglądali ze względu na pandemię koronawirusa.

20

To nota marzeń w skokach narciarskich. Oczywiście, od jednego sędziego. Bliski idealnego skoku – przynajmniej w oczach arbitrów – był w Planicy Kamil Stoch. Polak za próbę otrzymał cztery 20 i jedną 19,5. Z racji tego, że najniższa ocena się nie liczy, do noty wliczono i tak maksymalnych 60 punktów. Co stylista, to stylista.

15

Tyle razy na podium stawał Dawid Kubacki. To nowy rekord, jeśli chodzi o polskiego skoczka w jednym sezonie. Dotychczas wynosił 13 i należał do Adama Małysza. Popularny "Mustaf" w listopadzie, grudniu i styczniu imponował dyspozycją. Aż dwanaście z czternastu pierwszych konkursów kończył na podium, a kilka wygrał w niewiarygodnym stylu. Być może wykręciłby jeszcze lepszy wynik, ale jak wiadomo, zrezygnował z rywalizacji na dwa tygodnie przed końcem sezonu ze względu na poważne problemy zdrowotne żony, Marty.

13

Taką pozycję zajmował Piotr Żyła po pierwszej serii konkursu mistrzostw świata na normalnej skoczni w Planicy. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kilkadziesiąt minut później celebrował drugi tytuł mistrza świata. Poszybował na odległość 105 metrów, objął prowadzenie, kolejni zawodnicy lądowali, a on dalej stał w miejscu przeznaczonym dla lidera. I tak do ostatniej próby w zawodach. Co ciekawe, Polak ma tyle samo tytułów mistrza świata co wygranych w Pucharze Świata. Czyli dwie.

5

Tyle lat na wygraną w Pucharze Świata czekał Andreas Wellinger. Niemiec od zwycięstwa w grudniu 2017 roku w Niżnym Tagile zdążył zostać mistrzem olimpijskim, zerwać więzadła krzyżowe w kolanie, uszkodzić bark, spaść do rywalizacji na trzecim szczeblu – w FIS Cup i zmienić narty. Minionej zimy wrócił do światowej czołówki, czego najlepszym dowodem wygrana w Lake Placid, a potem Rasnovie.

0,1

O tyle w finałowym konkursie sezonu jeden Słoweniec pokonał drugiego. Timi Zajc wygrał z reprezentacyjnym kolegą Anze Laniskiem najmniejszą możliwą różnicą. Na skoczni mamuciej to – w przeliczeniu na odległość – około 8 centymetrów. A obaj w sumie, w dwóch seriach, polecieli grubo ponad... 450 metrów. Lanisek, choć w zawodach drugi, dla wielu i tak wygrał. Nie na skoczni, a gestem wykonanym wobec Dawida Kubackiego. Kosztem Polaka znalazł się na podium klasyfikacji generalnej i wszedł na nie z podobizną Kubackiego, który w tym czasie przebywał w szpitalu z żoną.