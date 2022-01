Skoki narciarskie. PŚ w Zakopanem: Oto najbardziej pamiętne konkursy

Po raz pierwszy w historii skoczkowie rywalizowali na Wielkiej Krokwi przy sztucznym świetle. W pamięci pozostawały oczywiście zmagania ze stycznia 2002, ogromne tłumy, wybuch radości po sukcesie Małysza i niechęć do Svena Hannawalda. Niemiec zetknął się z nią i w Polsce, i czeskim Harrachovie podczas mistrzostw świata w lotach. Ale teraz było magicznie, czarująco, wręcz wzruszająco. Popularny „Hanni” uświetnił nocny spektakl 140-metrowym wynikiem, a dziesiątki tysięcy biało-czerwonych fanów witało go gorąco, jak nigdy. Ten rekord skoczni Hannawalda przetrwał aż do 2010 roku.

zajął w tamtych zawodach trzecie miejsce, ustępując jeszcze Florianowi Lieglowi. W niedzielę podium się powtórzyło, a zaskoczony tak owacyjnym przyjęciem Niemiec dziękował publiczności, ściągając kask i kłaniając się na zeskoku.