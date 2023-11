Rusza Puchar Świata w skokach! Na nich warto zwrócić uwagę

Od Ruki do Planicy, od listopada do kwietnia. Czeka nas gorąca zima. Co weekend emocje podgrzewać będą skoczkowie i skoczkinie narciarskie walczący o Kryształową Kulę. Dla wielu to najcenniejsze trofeum, jakie można zdobyć, bo wymaga startów na najwyższym poziomie przez cały sezon. Rok temu wznieśli ją Norweg Halvor Egner Granerud i Austriaczka Eva Pinkelnig. Kto tym razem?

Od Ruki do Planicy, od listopada do kwietnia. Czeka nas gorąca zima. Co weekend emocje podgrzewać będą skoczkowie i skoczkinie narciarskie walczący o Kryształową Kulę. Dla wielu to najcenniejsze trofeum, jakie można zdobyć, bo wymaga startów na najwyższym poziomie przez cały sezon. Rok temu wznieśli ją Norweg Halvor Egner Granerud i Austriaczka Eva Pinkelnig. Kto tym razem?

Od Ruki do Planicy, od listopada do kwietnia. Czeka nas gorąca zima. Co weekend emocje podgrzewać będą skoczkowie i skoczkinie narciarskie walczący o Kryształową Kulę. Dla wielu to najcenniejsze trofeum, jakie można zdobyć, bo wymaga startów na najwyższym poziomie przez cały sezon. Rok temu wznieśli ją Norweg Halvor Egner Granerud i Austriaczka Eva Pinkelnig. Kto tym razem?

Najnowsza historia jest nieubłagana i raczej nieprzychylna dla Norwega. Od 2005 roku żaden skoczek nie sięgał po Kryształową Kulę sezon po sezonie. Tylko na początku XXI wieku dwa, a nawet trzy razy z rzędu zdobywali ją Janne Ahonen (2003/04 i 2004/05) oraz rekordzista pod tym względem Adam Małysz (2000/01, 2001/02, 2002/03). Granerud ma szansę przełamać impas. I ma też do tego predyspozycje. Niegdyś znany głównie z brawurowych pomysłów, skoków bez ubrania, akrobacji na usypanych ze śniegu skoczniach, dziś jest uznaną marką w świecie sportów zimowych. W końcu jako pierwszy norweski skoczek (nie skoczkini, bo tego dokonała Maren Lundby) wywalczył dwie Kryształowe Kule. I pewnie zrobi wszystko, by do kolekcji dołożyć też trzecią.

Najnowsza historia jest nieubłagana i raczej nieprzychylna dla Norwega. Od 2005 roku żaden skoczek nie sięgał po Kryształową Kulę sezon po sezonie. Tylko na początku XXI wieku dwa, a nawet trzy razy z rzędu zdobywali ją Janne Ahonen (2003/04 i 2004/05) oraz rekordzista pod tym względem Adam Małysz (2000/01, 2001/02, 2002/03). Granerud ma szansę przełamać impas. I ma też do tego predyspozycje. Niegdyś znany głównie z brawurowych pomysłów, skoków bez ubrania, akrobacji na usypanych ze śniegu skoczniach, dziś jest uznaną marką w świecie sportów zimowych. W końcu jako pierwszy norweski skoczek (nie skoczkini, bo tego dokonała Maren Lundby) wywalczył dwie Kryształowe Kule. I pewnie zrobi wszystko, by do kolekcji dołożyć też trzecią.

Najnowsza historia jest nieubłagana i raczej nieprzychylna dla Norwega. Od 2005 roku żaden skoczek nie sięgał po Kryształową Kulę sezon po sezonie. Tylko na początku XXI wieku dwa, a nawet trzy razy z rzędu zdobywali ją Janne Ahonen (2003/04 i 2004/05) oraz rekordzista pod tym względem Adam Małysz (2000/01, 2001/02, 2002/03). Granerud ma szansę przełamać impas. I ma też do tego predyspozycje. Niegdyś znany głównie z brawurowych pomysłów, skoków bez ubrania, akrobacji na usypanych ze śniegu skoczniach, dziś jest uznaną marką w świecie sportów zimowych. W końcu jako pierwszy norweski skoczek (nie skoczkini, bo tego dokonała Maren Lundby) wywalczył dwie Kryształowe Kule. I pewnie zrobi wszystko, by do kolekcji dołożyć też trzecią.

To nie Granerud, a Dawid Kubacki zdominował pierwszą część poprzedniego sezonu. Imponował, odskakiwał rywalom, wręcz ich deklasował, nie przestawał schodzić z podium. Od Turnieju Czterech Skoczni prym wiódł już Norweg, ale Polak niemal na pewno skończyłby zmagania jako drugi bądź trzeci skoczek Pucharu Świata. W samej końcówce przeżył jednak rodzinny dramat. Zrezygnował z rywalizacji o punkty i wrócił do Polski, by czuwać przy żonie, która miała poważne problemy kardiologiczne. Wspierał go wtedy cały świat skoków, a Anze Lanisek na podium w Planicy wyszedł nawet z wydrukowaną podobizną Kubackiego. Jeszcze nigdy nie znalazł się w czołowej "3" klasyfikacji generalnej i nie ma wątpliwości, że tej zimy postara się o to z całych sił. Dla wielu ekspertów jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. A to prawdopodobny scenariusz.

To nie Granerud, a Dawid Kubacki zdominował pierwszą część poprzedniego sezonu. Imponował, odskakiwał rywalom, wręcz ich deklasował, nie przestawał schodzić z podium. Od Turnieju Czterech Skoczni prym wiódł już Norweg, ale Polak niemal na pewno skończyłby zmagania jako drugi bądź trzeci skoczek Pucharu Świata. W samej końcówce przeżył jednak rodzinny dramat. Zrezygnował z rywalizacji o punkty i wrócił do Polski, by czuwać przy żonie, która miała poważne problemy kardiologiczne. Wspierał go wtedy cały świat skoków, a Anze Lanisek na podium w Planicy wyszedł nawet z wydrukowaną podobizną Kubackiego. Jeszcze nigdy nie znalazł się w czołowej "3" klasyfikacji generalnej i nie ma wątpliwości, że tej zimy postara się o to z całych sił. Dla wielu ekspertów jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. A to prawdopodobny scenariusz.

To nie Granerud, a Dawid Kubacki zdominował pierwszą część poprzedniego sezonu. Imponował, odskakiwał rywalom, wręcz ich deklasował, nie przestawał schodzić z podium. Od Turnieju Czterech Skoczni prym wiódł już Norweg, ale Polak niemal na pewno skończyłby zmagania jako drugi bądź trzeci skoczek Pucharu Świata. W samej końcówce przeżył jednak rodzinny dramat. Zrezygnował z rywalizacji o punkty i wrócił do Polski, by czuwać przy żonie, która miała poważne problemy kardiologiczne. Wspierał go wtedy cały świat skoków, a Anze Lanisek na podium w Planicy wyszedł nawet z wydrukowaną podobizną Kubackiego. Jeszcze nigdy nie znalazł się w czołowej "3" klasyfikacji generalnej i nie ma wątpliwości, że tej zimy postara się o to z całych sił. Dla wielu ekspertów jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. A to prawdopodobny scenariusz.

Człowiek zagadka. Potrafi skakać tak daleko, że rywale mogą patrzeć z zazdrością, a jego loty podbijają media społecznościowe. Potrafi też wejść w sezon spokojnie, by nie powiedzieć słabo, męczyć się, by nagle zacząć wygrywać. Kolekcjoner butów, wielbiciel mody, bohater wywiadów w japońskich magazynach lifestyle'owych, zapalony golfista. Nawet kartki na autografy ma inne niż wszyscy – trójwymiarowe. Po prostu Ryoyu. Nikt na dobrą sprawę nie wie, kiedy odleci. Z jednym zastrzeżeniem. Kiedy zaczyna odlatywać, ciężko go dogonić. W końcu mowa o dwukrotnym zdobywcy Kryształowej Kuli, dwukrotnym triumfatorze Turnieju Czterech Skoczni, mistrzu i wicemistrzu olimpijskim oraz mistrzu świata. Nie ma jeszcze medalu z mistrzostw świata w lotach, ale to może zmienić się pod koniec stycznia w Tauplitz/Bad Mitterndorf.

Człowiek zagadka. Potrafi skakać tak daleko, że rywale mogą patrzeć z zazdrością, a jego loty podbijają media społecznościowe. Potrafi też wejść w sezon spokojnie, by nie powiedzieć słabo, męczyć się, by nagle zacząć wygrywać. Kolekcjoner butów, wielbiciel mody, bohater wywiadów w japońskich magazynach lifestyle'owych, zapalony golfista. Nawet kartki na autografy ma inne niż wszyscy – trójwymiarowe. Po prostu Ryoyu. Nikt na dobrą sprawę nie wie, kiedy odleci. Z jednym zastrzeżeniem. Kiedy zaczyna odlatywać, ciężko go dogonić. W końcu mowa o dwukrotnym zdobywcy Kryształowej Kuli, dwukrotnym triumfatorze Turnieju Czterech Skoczni, mistrzu i wicemistrzu olimpijskim oraz mistrzu świata. Nie ma jeszcze medalu z mistrzostw świata w lotach, ale to może zmienić się pod koniec stycznia w Tauplitz/Bad Mitterndorf.

Człowiek zagadka. Potrafi skakać tak daleko, że rywale mogą patrzeć z zazdrością, a jego loty podbijają media społecznościowe. Potrafi też wejść w sezon spokojnie, by nie powiedzieć słabo, męczyć się, by nagle zacząć wygrywać. Kolekcjoner butów, wielbiciel mody, bohater wywiadów w japońskich magazynach lifestyle'owych, zapalony golfista. Nawet kartki na autografy ma inne niż wszyscy – trójwymiarowe. Po prostu Ryoyu. Nikt na dobrą sprawę nie wie, kiedy odleci. Z jednym zastrzeżeniem. Kiedy zaczyna odlatywać, ciężko go dogonić. W końcu mowa o dwukrotnym zdobywcy Kryształowej Kuli, dwukrotnym triumfatorze Turnieju Czterech Skoczni, mistrzu i wicemistrzu olimpijskim oraz mistrzu świata. Nie ma jeszcze medalu z mistrzostw świata w lotach, ale to może zmienić się pod koniec stycznia w Tauplitz/Bad Mitterndorf.

Co jakiś czas Austriacy wypuszczają na świat skoczka, który sięga szczytu. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, w ostatnich latach Stefan Kraft, a kolejnym może być właśnie Daniel Tschofenig. Wielki talent, czego nie kryją Austriacy, w tym aktualny trener reprezentacji Polski, Thomas Thurnbichler. W kategorii juniorów już zdobył to, co miał zdobyć – to mistrz świata z 2022 roku. Teraz czas na sukcesy w seniorskich skokach. Poprzedniej zimy trzykrotnie stał na podium – zawsze na jego najniższym stopniu. Ale nikogo nie powinno zdziwić, jeśli na ten najwyższy wejdzie w Planicy lub podczas rozgrywanego w Niemczech i Austrii Turnieju Czterech Skoczni. Może mieć też inne powody do świętowania, bo w skokach kobiet sukcesy odnosi jego dziewczyna, Alexandria Loutitt.

Co jakiś czas Austriacy wypuszczają na świat skoczka, który sięga szczytu. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, w ostatnich latach Stefan Kraft, a kolejnym może być właśnie Daniel Tschofenig. Wielki talent, czego nie kryją Austriacy, w tym aktualny trener reprezentacji Polski, Thomas Thurnbichler. W kategorii juniorów już zdobył to, co miał zdobyć – to mistrz świata z 2022 roku. Teraz czas na sukcesy w seniorskich skokach. Poprzedniej zimy trzykrotnie stał na podium – zawsze na jego najniższym stopniu. Ale nikogo nie powinno zdziwić, jeśli na ten najwyższy wejdzie w Planicy lub podczas rozgrywanego w Niemczech i Austrii Turnieju Czterech Skoczni. Może mieć też inne powody do świętowania, bo w skokach kobiet sukcesy odnosi jego dziewczyna, Alexandria Loutitt.

Co jakiś czas Austriacy wypuszczają na świat skoczka, który sięga szczytu. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, w ostatnich latach Stefan Kraft, a kolejnym może być właśnie Daniel Tschofenig. Wielki talent, czego nie kryją Austriacy, w tym aktualny trener reprezentacji Polski, Thomas Thurnbichler. W kategorii juniorów już zdobył to, co miał zdobyć – to mistrz świata z 2022 roku. Teraz czas na sukcesy w seniorskich skokach. Poprzedniej zimy trzykrotnie stał na podium – zawsze na jego najniższym stopniu. Ale nikogo nie powinno zdziwić, jeśli na ten najwyższy wejdzie w Planicy lub podczas rozgrywanego w Niemczech i Austrii Turnieju Czterech Skoczni. Może mieć też inne powody do świętowania, bo w skokach kobiet sukcesy odnosi jego dziewczyna, Alexandria Loutitt.