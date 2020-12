Skorup: Lubię jak się tworzy unikatowa energia

Zacznę nietypowo: twoje pierwsze skojarzenie z hasłem „film polski” to…

Skorup: „Seksmisja” i „Rejs”. Myślę, że są to piękne wizytówki naszego kina. Świetne są też „Paciorki jednego różańca”, „Dzień świra” czy „Dom zły". Jeśli chodzi o inspiracje filmowe w moich utworach, to zdarzają się w tekstach follow-upy do kultowych dialogów, jest też kawałek „Truposz” inspirowany filmem Jima Jarmusha o tym samym tytule. W kinie chyba najbardziej lubię klimat i dialogi, nie przepadam za filmami akcji.

O klimacie trzeba również wspomnieć, gdy mówi się o twoim nowym albumie „Naturalny satelita”, nagranym z Młodym.

Z Młodym znamy się lekko ponad dekadę. Przecinaliśmy się często, a ja miałem przyjemność gościć na, tworzonym przez niego, projekcie Heavy Mental. Jak ktoś zna Łukasza, to na pewno potwierdzi, że każde spotkanie jest dla niego okazją do prezentowania z pasją swoich produkcji. Byłem wielokrotnie odbiorcą tych sesji i tak właściwie zostałem fanem jego twórczości. Młody udostępnia też regularnie filmiki ze swoich muzycznych dokonań. Kiedyś udostępnił bit, na który ja odpowiedziałem napisaniem kawałka „Labada” - i to dało początek naszej płycie. Produkcje wybierałem z kilkudziesięciu gotowych kompozycji, pisałem do nich, nagrywałem, a później dobieraliśmy gości, dogrywaliśmy instrumenty i wokale. Na końcu wspólnie aranżowaliśmy utwory. Praca w duecie ma wiele plusów, daje płycie spójny muzyczny klimat, zapewnia towarzystwo, dzieli odpowiedzialność w decyzjach i tworzy się przy tym unikatowa energia.

Skoro praca w duecie ma wiele plusów, to dlaczego ostatecznie nie doszła do skutku twoja wspólna płyta z Kękę?

O tym, że Piotrek próbował się ze mną skontaktować w sprawie pomysłu na wspólną epkę dowiedziałem się z mediów. W momencie, kiedy ja się do niego odezwałem, Piotrek miał już inne plany, ale przyjął zaproszenie na naszą płytę i położył przekozacką zwrotkę. Pomysł na utwór dojrzewał przez jakiś czas - ten, który znalazł się na płycie to w zasadzie drugie podejście. Pierwsze było w jakiejś innej tematyce, ale Kękę ta wersja nie siadła. Powstała więc druga o przemijaniu i ta ostatecznie trafiła na krążek. Odnośnie zaś całej płyty... Pewnie, że podjąłbym się pracy nad nią, ale tu inicjatywa zawsze pozostaje po stronie większego gracza. Piotrek, pozdrawiam, jak będziesz chciał coś nagrać to napisz.

W numerze z Kękę mówisz, że „tyle już za nami”. Co widzisz, kiedy patrzysz na muzyczną drogę, jaka przebyłeś?

Gatunek, z którym jestem kojarzony, wyszedł z podziemia i stał się super popularny. Natomiast w przypadku mojej twórczości od lat panuje pewien constans, bo nigdy nie doświadczyłem jakiegoś znaczącego skoku rozpoznawalności. Kiedyś było to trochę frustrujące, ale z czasem coraz mniej. Udało mi się zorganizować życie muzyczne, jak i to codzienne. Jestem raczej zadowolonym typem. Czytając komentarze pod swoimi kawałkami - obok tych, że jestem świetny, strasznie chu*owy lub niespecjalny - często ktoś nazywa mnie również niedocenionym artystą. Ja takim w ogóle się nie czuję, ale chciałbym kiedyś sprawić radość swoim kibicom, by nie musieli już tak pisać.

Ci słuchacze, których masz, są twoim największym sukcesem?

Postrzegam swoją muzykę jako „uśmiechniętą” i tak też wyobrażam sobie swoich słuchaczy. Wiem jednak, że są to bardzo różne i bez wątpienia ważne dla mnie osoby. Z racji tego, że to dość kameralna grupa, nie ma sytuacji, bym musiał się np. chować po koncertach. Wobec tego mogę wyjść i normalnie z nimi porozmawiać, co też robię. Oni zostawiają także ślad w internecie, kupują płyty - co nadaje dodatkowy sens moim twórczym działaniom.

Chciałbym na moment odbyć z tobą podróż do przeszłości. Nie wszyscy wiedzą, że swój pierwszy album wydałeś w wytwórni Miuosha. Jak wspominasz ten czas?

Pamiętam, że było sporo emocji, bo był to pierwszy tak zwany „legal”. Na płycie uczyłem się, na czym polega relacja z wydawcą. Tego samego uczył się też Miuosh – tyle, że od drugiej strony. Uważam, że było kilka wtop, ale nie ma sensu tego odkopywać. Przy okazji tego materiału uczyłem się też jak nagrywać teledyski. Robiliśmy dwa podejścia do utworu „Turbo napędy” - przy drugim z nich reżyserem był Kopruch (Przedmarańcza), który wymyślił, że kamera ma być umieszczona na kręcącym się z idealnie wymierzoną prędkością urządzeniu. I były jaja, bo próbowaliśmy zaadoptować do tego gramofon. Jeden kolega starał się go przerobić tak, żeby kręcił się jak życzył sobie tego reżyser, ale finalnie ta prędkość była inna, co zupełnie pokrzyżowało plany. Finalnie, za namową Koprucha, powstał nowy kawałek „Video Wichajster”, który w jakimś sensie oddaje sytuację z planu tego teledysku. Do niego Kopruch nakręcił klip, który promował płytę, co jest w ogóle jakąś abstrakcyjną sytuacją, bo tego utworu w ogóle na płycie nie było. Z perspektywy czasu myślę, że ta sytuacja idealnie oddaje klimat wydawania krążka „Droga Watażki”.

Później trafiłeś do wytwórni MaxFlo. Co cię tam spotkało?

W MaxFlo spotkałem się z profesjonalnym podejściem. Rahim zatrudniał ludzi odpowiedzialnych za kontakt z artystami i promocję. To robiło mega różnicę. W tamtym czasie w wytwórni pracował Majkel - w mojej ocenie legendarna postać śląskiej sceny rapowej. Z tym ziomblem znaliśmy się już długo wcześniej i miałem do niego pełne zaufanie. Sporo fajnych ruchów udało się wspólnie wykonać przy płycie „Etos kowboja”. Przykładowo singel stworzony z dwóch utworów „Solidarność/Z bandą” - połączenie tych kawałków było pomysłem Majkela. Przy kolejnych płytach były rotacje w ekipie odpowiedzialnej za promocję, przewinęło się sporo sympatycznych osób, ale wszyscy raczej spoza środowiska hiphopowego. To jest widoczne w komunikacji wytwórni z odbiorcami. W MaxFlo pracuje teraz świetny grafik Kamil Bartosz, a przy realizacji klipów udziela się Kleszcz. Obydwaj zrobili świetną robotę przy naszej płycie z Młodym.

Wróćmy jeszcze trochę do przeszłości – nagrałeś numer z Joką z sentymentu do nagrań Kalibra 44?

Sentyment do nagrań Kalibra mam bardzo duży, ale z Joką zawsze chciałem coś nagrać. On ma świetne teksty i jedno z najbardziej wyrazistych flow w polskim rapie. Wysłałem mu dwa utwory z naszej płyty, wybrał „Jacy my”. To chyba najbardziej wesoły kawałek z krążka, chociaż tempo, jak przy wszystkich produkcjach Młodego, jest bardzo wolne. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało nam się razem stworzyć – utwór niosą też kozackie riffy gitarowe od Serka i skrecze DJ-a BRK. Odbyło się tu spotkanie bardzo kozackich artystów. Muszę dodać, że Joka przy pracy w studiu jest bardzo dokładny. Jego zwrotkę nagrywaliśmy dwukrotnie. Mimo że już za pierwszym razem brzmiała kozacko, to zadzwonił do mnie, że trzeba ją poprawić. Bardzo fajna atmosfera panowała też na planie zdjęciowym do klipu - zrobiliśmy grilla przed garażem, zaprosiłem kilku ziombli. Luźny scenariusz do tego obrazka wymyślił Kleszcz i on też dopilnował, by na planie - oprócz grillowania - była wykonana również właściwa robota.

Nigdy nie kryłeś się z tym, że jesteś kibicem Piasta Gliwice...

Przede wszystkim jestem fanem Górnego Śląska. Trzymam kciuki za wszystkie śląskie zespoły, ale moją ukochaną drużyną rzeczywiście jest Piast z mojego miasta. Nie wszyscy to rozumieją, ale jednak większość kuma bazę i propsy za kawałek upamiętniający pierwsze mistrzostwo Polski Piasta szły do mnie także od kibiców innych śląskich drużyn. Stało się tak pewnie dlatego, że utwór jest napisany z miłości, a nie nienawiści. Raz zdarzyła się sytuacja, gdy ktoś tego nie rozumiał i krzyczał coś w moim kierunku na plenerowym koncercie.

Pogadajmy jeszcze chwilę o Górnym Śląsku. Jak on twoim zdaniem ostatnio się zmienił?

Bardzo się rozwijał w ostatnich latach. Mieliśmy tu sporo remontów miast, powstały nowe obiekty sportowe i kulturalne. Boom budowlany i deweloperka w natarciu – podobnie zresztą jak w innych większych polskich aglomeracjach. Niedawno karnąłem się pierwszy raz rowerem z Gliwic do Katowic trasą przez kilka ciekawych miejsc, takich jak Żabie doły, Park Śląski czy Sztauwajery i powiem ci, że te miejscówy robią wrażenie. W Gliwicach jest też kilka elegancko odświeżonych miejscówek: parki Szwajcaria i Chrobrego, albo teren wokół trasy DTŚ. W Zabrzu jest dużo postindustrialnych atrakcji - kopalnie Luiza, Guido czy Szyb Maciej. W ostatnich latach zostały one w fajnie zaadoptowane do użytku rekreacyjnego. Czekam teraz jeszcze na metro naziemne, żeby można było sprawniej poruszać się po Silesii. To natomiast, co wciąż niestety jest lipą, to obecny przez większość roku smog.

Ale przed którym możesz się szczęśliwie schować w Teatrze Miejskim, w którym pracujesz jako realizator dźwięku.