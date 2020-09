Padł nowy rekord Polski w formacji skydivingowej „head down”

Zobacz video ze skoku, w którym pobito rekord Polski w formacji „head down”:

W świecie skydivingu takie rekordy odbywają się trochę po to, żeby zrobić sobie jakiś challenge i wydarzenie, a z drugiej strony może to być zwieńczenie roku, dwóch, czy kilku lat skakania dla tych, którzy robią jakiś progres. Dwa lata temu organizowaliśmy taki rekord z Rafałem Popławskim, kiedy w formacji leciało 17 osób. Nie ma też sensu robienie tego co roku, bo aż tak dużo nowych ludzi nie wkracza do świata skydivingu. Ale co dwa lata, taką formację można zwiększyć o kilkanaście procent.

Na strefie w Piotrkowie Trybunalskim jest samolot, który to umożliwia – „Skyvan”. Wygląda jak kontener z przyczepionymi skrzydłami i ma bardzo swobodne wyjście z tyłu, wygodne dla dużej grupy ludzi. Standardowo samoloty na strefach mieszczą do 15-16 osób, max 18. Tutaj wepchnęliśmy do środka 25, bo trzeba pamiętać, że jeszcze ktoś musiał to wszystko nagrać.

No nie jest. Chyba każdy wie, jak wygląda postać klasycznego spadochroniarza lecącego brzuchem do dołu. Od tego zaczyna się każde szkolenie. Jeśli chodzi o kolejne elementy, latanie freefly’owe – w różnych pozycjach, do których należy pozycja head down – wymagają dużo skoków i treningu. Teraz tunele aerodynamiczne robią w tym kierunku bardzo dużą robotę, dzięki czemu poziom naszego skydivingu nie odbiega od poziomu światowego. To są godziny spędzone w tunelu i dużo skoków. Obecnie bez tunelu skydiving praktycznie nie istnieje.

To są ludzie, którzy na co dzień mieszkają w różnych częściach Polski i skaczą w miejscach, gdzie jest im bliżej, albo które bardziej wolą. To nie jest tak, że zebrała się grupa 24 przyjaciół. Wręcz przeciwnie – niektóre z tych osób widziały się pierwszy raz na oczy. W naszej, organizatorów, gestii było spiąć tych ludzi do kupy, żeby wszystko zagrało.

