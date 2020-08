Sławek Łukasik miażdży konkurencję na Mistrzostwach Polski w zjeździe

Inny poziom, nie ta liga - pogrom. To określenia, które najlepiej opisują to, czego Sławek Łukasik dokonał w ubiegły weekend na Mistrzostwach Polski w zjeździe w Czarnej Górze. Krakowski rider objechał wszystkich rywali, a przewaga, z jaką pojawił się na mecie, jest najlepszym dowodem na to, że na lokalnym podwórku, w zasadzie nie ma się z kim ścigać. 16 sekund na trzy minutowej trasie! To tak, jakby na torze F1 pierwszy kierowca pojawił się na mecie z kilkoma okrążeniami przewagi nad resztą stawki.