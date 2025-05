Sławek Łukasik zwycięża w Pucharze Świata Enduro w Bielsku!

przeszedł do historii, zdobywając pierwsze polskie zwycięstwo w Pucharze Świata Enduro – i to przed własną publicznością, podczas zawodów w Bielsku-Białej! Po tym, jak w ubiegłym sezonie przegrał złoty medal o ułamki sekund, tym razem nie zostawił rywalom złudzeń, pewnie wygrywając z przewagą ponad 6 sekund. To był pokaz siły, techniki i determinacji, oraz najlepszy dowód na to, że Polacy potrafią się ścigać na światowym poziomie! Najlepsza z Polek,

Sławek Łukasik przeszedł do historii, zdobywając pierwsze polskie zwycięstwo w Pucharze Świata Enduro – i to przed własną publicznością, podczas zawodów w Bielsku-Białej! Po tym, jak w ubiegłym sezonie przegrał złoty medal o ułamki sekund, tym razem nie zostawił rywalom złudzeń, pewnie wygrywając z przewagą ponad 6 sekund. To był pokaz siły, techniki i determinacji, oraz najlepszy dowód na to, że Polacy potrafią się ścigać na światowym poziomie! Najlepsza z Polek, Katarzyna Burek , ukończyła rywalizację na bardzo solidnym 11. miejscu, a pozostali reprezentanci Polski uplasowali się w czwartej i piątej dziesiątce.

