Sławek Łukasik dołącza do Canyon Collective Enduro Team

Od pewnego czasu po środowisku rowerowym krążyły plotki o nowym sponsorze Sławka Łukasika. Gdy w internecie pojawiły się pierwsze "nieoficjalne" zdjęcia z rowerem Canyona, wszyscy zrozumieli, że "Łukson" chyba w końcu doczekał się wsparcia, na które od kilkunastu lat tak mocno pracował.

Sama forma współpracy była jednak mocno niejasna. Chociaż większość riderów podejrzewało, że Sławek wskoczy do "Factory" Teamu, na oficjalne potwierdzenie musieliśmy czekać jeszcze kilka tygodni. Ostatecznie, 13 kwietnia 2022 roku całe Polskie środowisko rowerowe w końcu odetchnęło z ulgą. Najbardziej utytułowany Polski zjazdowiec (i zawodnik enduro), dołączył do Canyon Collective Dainese Enduro Team i przez cały rok będzie startował we wszystkich najważniejszych zawodach na całym świecie. Brawo Sławek Łukasik! Wszyscy wiedzieliśmy, że to tylko kwestia czasu.

Sławek Łukasik w akcji © Canyon Collective Dołączenie do Teamu Canoyna to dla mnie przede wszystkim wielka szansa. Nowy rower, profesjonalny trener, cała ekipa ludzi, z którymi będę pracował na swoje osiągnięcia. Przez cały rok będę startował we wszystkich zawodach z cyklu Enduro World Series. To dla mnie olbrzymie ułatwienie. Nie muszę już myśleć o wszystkim, jak wcześniej gdy byłem "privateerem". Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i ciekawy tego, jak obecne zmiany wpłyną na moje rezultaty w nadchodzącym sezonie. Lecimy dalej! Sławek Łukasik

Krótka (bardzo) historia Sławka Łukasika

Jak to się stało, że Sławek Łukasik wylądował pod skrzydłami jednej z najmocniejszych firm rowerowych na świecie? Cóż... Wszystko zaczęło się parę dobrych lat temu w jednym z podkrakowskich lasów. Młody chłopak z Wieliczki postanowił wsiąść na rower i spróbować swoich sił w zjeździe - raczkującej (w tamtych czasach) odmianie kolarstwa górskiego. Bardzo szybko okazało się, że Sławek ma naturalny talent do szybkiej jazdy. Los chciał, że w pierwszych latach swojej sportowej kariery trafił pod skrzydła kilku osób, które pchnęły go na odpowiednie tory i pomogły mu w znalezieniu sponsorów.

Z roku na rok Łukasik jeździł coraz szybciej i pewniej. Z powodzeniem zaliczył swoje pierwsze starty w lokalnych zawodach, a dzięki ciężkiej pracy rozwijał się dużo szybciej niż rywale. Kto zna Sławka ten wie, że ten gość był zawsze skupiony tylko na wygrywaniu. Gdy reszta zawodników imprezowała między kwalifikacjami, a zawodami, on odpoczywał i przygotowywał się do ścigania. Gdy inni robili sobie w zimie przerwę od roweru, on trenował w każdych warunkach, sztywno trzymał dietę i dokładnie planował cały sezon.

Mniej więcej w sezonie 2013/2014 Sławek wskoczył na zupełnie inny poziom. W Polsce nie było zawodnika, który mógłby się chociaż zbliżyć do jego wyników, więc zaczął regularnie startować za granicą. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. "Łukson" szturmem przebił się do czołówki Pucharu Europy i bardzo szybko zrozumiał, że do rowerowej "ekstraklasy" został mu już tylko jeden, ostatni krok.

Puchar Świata rządzi się jednak swoimi prawami. To taka rowerowa Formuła 1, w której o ostatecznym rezultacie zawodnika często decyduje polityka i pieniądze. Bez odpowiedniego wsparcia, mechanika, najlepszych części, trenera, kilku "spotterów" na trasie, nie ma mowy o dobrym rezultacie. Przez kilka sezonów Sławek kombinował na różne sposoby. Jeździł w profesjonalnym teamie i startował jako privateer, jednak pożądany rezultat, który mógł się stać przepustką do któregoś z największych teamów, był z różnych powodów poza zasięgiem.

Na całe szczęście Łukasik nie jest typem zawodnika, który łatwo odpuszcza. Gdy wszyscy spisali go na straty i zaczęli podejrzewać, że zawodnik przejdzie na sportową emeryturę, Sławek znalazł dla siebie zupełnie nowe miejsce. "Łukson" idealnie wstrzelił się w moment, w którym enduro (rowery, dyscyplina i wszystko co z tym związane) zaczęło zyskiwać na popularności. Polski rider przejeździł dwa sezony jako "privateer" (zawodnik który sam się utrzymuje, organizuje itp.), a ponieważ pozostali zawodnicy nie mieli jeszcze zorganizowanego zaplecza, mógł nawiązać z nimi równą walkę.

W przeciągu zaledwie dwóch sezonów przebił się do światowej czołówki, wykręcając świetne rezultaty na odcinkach specjalnych w trakcie zawodów Enduro World Series. W roku 2021 otarł się nawet o podium, zajmując 4 miejsce w trakcie 7 imprezy z cyklu EWS. Gdyby w Szwajcarii dopisało mu szczęście, mielibyśmy Polaka na podium Pucharu Świata w Enduro! Na szczęście po zawodach na taki sam wniosek, wpadła też ekipa z Canyona, która postanowiła wziąć Sławka pod swoje skrzydła...

Nowy Team to nowe możliwości! © Canyon Collective

No i to tyle. Wracamy do sezonu 2022 ze słynnym powiedzeniem: "Co się odwlecze to nie uciecze!" Przed nami sezon, w którym Sławek będzie mógł udowodnić na co go stać! Już teraz ściskamy kciuki za reprezentanta Polski i czekamy na pierwsze sukcesy. Daj czadu Sławek! Let's go Luka Sick!