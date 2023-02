Sławek Łukasik dołącza do ekipy Yeti Factory: "Nie ma lepszych teamów!"

Plany są bardzo ambitne. Właśnie teraz siedzę we Francji już trzeci tydzień. Zbliża się koniec tego tripa i za moment wracam do Polski, ale będę w domu tylko przelotem. Kilka dni później znów czeka mnie wylot, tym razem do Australii. To akurat zupełnie nieplanowana wycieczka, która wyniknęła się z mojej współpracy z nowym teamem. Chcemy przejechać zawody Trans Tasmania, które trwają 5 dni. Na miejscu zostaniemy na chacie u Jareda Gravesa. Będziemy wspólnie trenować z

i Bex Baraoną. Zostaniemy na miejscu do pierwszych konkretnych zawodów, które odbędą się za około półtora miesiąca. To dla mnie coś niesamowitego, bo lecę przecież do Jareda Gravesa! Kiedyś bardzo go podziwiałem, a teraz będziemy sobie razem trenować. Cieszę się też że polecimy tam wcześniej, sprawdzimy trasy, przygotujemy się do ścigania, dostosujemy się do warunków i po prostu pojeździmy na rowerach. Później wracam do Polski na krótką przerwę i rozpocznę przygotowania do kluczowych zawodów czyli ścigania w EWS.