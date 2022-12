Slopestyle'owe podsumowanie sezonu 2022

W tym sezonie w slopestyle’owym kalendarzu pojawiły się zupełnie nowe imprezy oraz legendarne wydarzenia, na których powrót czekaliśmy od kilku lat. Sporo zamieszania na międzynarodowej arenie narobili w tym roku Szymon i Dawid Godziek . Był to prawdopodobnie najlepszy sezon w wykonaniu rowerowych braci, ponieważ obaj riderzy dołożyli do swoich kolekcji nowe trofea i przez cały rok latali po świecie rywalizując z najlepszymi zawodnikami. Cofnijmy się w czasie i przypomnijmy sobie kluczowe momenty:

01 Johansson nadal bezkonkurencyjny

Emil Johansson jest na innym poziomie! © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

To (znów) był rok Emila Johanssona . 23-letni Szwed zaliczył w tym sezonie swoje 10. zwycięstwo w zawodach rangi FMB Gold i do wyrównania rekordu Brandona Semenuk brakuje mu już tylko jednego złotego modelu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to dopiero trzeci pełny sezon Emila w cyklu Crankworx World Tour, ponieważ wcześniej Szwed zmagał się długo z bardzo poważną chorobą autoimmunologiczną. W każdym razie, gdy Johansson wskoczył na najwyższy stopień podium, postanowił już z niego nie schodzić. Od trzecha lat wygrywa wszystko, co jest do wygrania, dominując nad pozostałymi zawodnikami z nieprawdopodobną przewagą. Sezon 2022 Szwed rozpoczął od zwycięstwa w zawodach Crankworx w Innsbrucku. Następnie poleciał do Kanady, gdzie po miesiącu przerwy spowodowanym kontuzją rozgromił rywali, mając za sobą zaledwie 3 dni treningów.

Kolejna impreza odbyła się w Norymberdze. Podczas Red Bull District Ride Johasnsson zwyciężył w Best Tricku, a następnie dołożył do pieca i wygrał też główne zawody. Zwycięska passa została (na krótko) przerwana w Australii. Na zupełnie nowym festiwalu w Cairns Johansson zaliczył pechowy upadek, po którym wycofał się z rywalizacji i na miesiąc zniknął z rowerowego świata. O powrocie do walki o ostatni medal sezonu w Rotorurze zawodnik poinformował zaledwie kilka dni przed zawodami. Dłuższa przerwa wyszła mu na dobre, ponieważ już w pierwszym przejeździe wykręcił taki wynik, że w drugiej próbie mógł się zdecydować na kolejny “victory lap”.

Czy ktoś znajdzie sposób na Emila? Cóż… Jeśli plotki są prawdziwe, to podejrzewamy, że w kolejnych sezonach Johansson dołoży do swojej kolekcji jeszcze kilka złotych krążków.

02 Pierwszy wspólny start braci Godziek w diamentowych zawodach FMB World Tour i złota seria Dawida Godźka

To była naprawdę świetna niespodzianka. Chociaż możliwość startu w zawodach slopestyle’owych na festiwalu Crankworx Innsbruck przysługiwała tylko Dawidowi, to Szymon “taktycznie” pojechał do Austrii by pobawić się na Best Whip’ie i poszaleć trochę w pozostałych konkurencjach. Ponieważ, jak wiadomo, Slopestyle jest sportem ekstremalnym, a Szymon był pierwszym rezerwowym na liście, po cichu jednak wierzył, że jakimś cudem jego nazwisko pojawi się na liście startowej. Na wszelki wypadek “Szaman” wziął też udział w treningach i jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Z rywalizacji o medale ostatecznie wypadło dwóch zawodników, więc po trzech latach starszy z braci Godziek przerwy wrócił do startów w zawodach diamentowej rangi FMB World Tour.

Na ten moment czekało całe polskie środowisko rowerowe. Przed ekranami komputerów, telewizorów i telefonów zasiedli dosłownie wszyscy fani dwóch kółek i z olbrzymią frajdą oglądali występ rowerowych braci. Ostatecznie chłopaki pokazali się z naprawdę świetnej strony: Dawid otarł się o “pudło” i wylądował na czwartej pozycji, a Szymon po trzech latach przerwy zakończył rywalizację na 6. pozycji.

Po starcie w Innsbrucku drogi rowerowych braci znów się rozeszły. Szymon skupił się na przygotowaniach do Red Bull Rampage (w których później zajął 2. miejsce), a Dawid ruszył na trip do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Serię trzech zwycięskich startów rozpoczął co prawda od zawodów BMX’owych, ale później dołożył do tego dwa złota na imprezach slopestyle’owych rangi FMB Gold. Za swoje bezpieczne przejazdy zgarniał ponad 90-punktowe noty i wszystko wskazywało na to, że kolejny medal w zawodach Red Bull Joyride to czysta formalność. Jak pewnie pamiętacie, w Kanadzie Dawidowi zabrakło odrobiny szczęścia, ale jak to mówią “za rok, też jest rok”!

03 Nowe Trasy na Crankworx World Tour

Przeszkody takie jak "sfera" zmieniły oblicze slopestyle'u © Toby Cowley

Spektakularne wyczyny Johanssona to coś, do czego już trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić, więc warto napisać również o czymś, co prawdopodobnie mocno nas zaskoczyło. To, co zdecydowanie rzuciło nam się w oczy, to przede wszystkim zupełnie nowe trasy, na których rywalizowali zawodnicy. Poza torem w Innsbrucku, każda linia przeszła gruntowną przebudowę. W Kanadzie riderzy testowali zupełnie nowe przeszkody, które rok wcześniej “wynalazł” sam Brandon Semenuk. Niektórzy wykonywali złożone i spektakularne kombosy, a inni stawiali na sprawdzone pewniaki. Zdarzali się też zawodnicy, którzy do swoich przejazdów dorzucali szczyptę szaleństwa i dosłownie przelatywali nad niektórymi przeszkodami zaskakując sędziów, kibiców oraz rywali.

Nowa trasa w Cairns również zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie. Więcej technicznych elementów, skateparkowe sekcje i nieco zmniejszone przeszkody, przełożyły się na nieco inne nich dotychczas podejście do jazdy. Na torze pojawiło się też więcej trikowych “hipów” (skoczni, na których zawodnicy lądują pod kątem względem kierunku wybicia), które bardzo urozmaiciły przejazdy. Spektakularne triki kręcone na olbrzymich skoczniach straciły na wartości, a najwięcej punktów sędziowie przyznawali za kreatywność, precyzję i umiejętności i zróżnicowanie sztuczek.

Ostatni przystanek cyklu Crankworx World również odbył się na zupełnie nowej trasie. Skateparkowe sekcje płynnie przechodzące w skocznie o naprawdę konkretnych rozmiarach wymusiły na zawodnikach bardzo precyzyjną jazdę. Mocne opady deszczu sprawiły, że trasa nie zdążyła porządnie przeschnąć, więc najmniejszy błąd automatycznie przekładał się na problemy z prędkością. Jedynym riderem, któremu ewidentnie nie przeszkadzały warunki panujące na trasie był wspomniany już wyżej Emil Johansson. Ten gość prawdopodobnie jest robotem. Nie umiemy tego inaczej wyjaśnić.

04 Red Bull District Ride

Po spektakularnym sukcesie zawodów Red Bull Roof Ride, które w sezonie 2021 odbyły się w Katowicach, organizatorzy imprez sportowych utwierdzili się w przekonaniu, że miejskie zawody slopestyle’owe powinny być organizowane co sezon. Właśnie dlatego po 5 latach przerwy do życia przywrócono najbardziej spektakularne, znane na całym świecie zawody Red Bull District Ride. Legendarna impreza z niesamowitą historią zawsze odbywała się w Norymberdze. Piękne, zabytkowe miasto podzielone na rowerowe dystrykty, stało się idealną areną do przeprowadzenia najbardziej spektakularnych zawodów slopestyle’owych na świecie. W sezonie 2022 przez zawody “przewinęło się” około 100 tysięcy kibiców. W trakcie finałowych zmagań, na samym placu przy ostatniej skoczni zgromadzonych było ponad 20 tysięcy widzów!

Ale fani dwóch kółek znaleźli się w Norymberdze nie przez przypadek. Poza głównymi zawodami, które odbywały się na najdłuższej trasie slopestyle’owej w historii, riderzy brali też udział w best triku, na którym pierwszy raz w historii udało się odblokować aż 5 zupełnie nowych sztuczek. Warto też zaznaczyć, że na trasie przez 3 dni trenowały i progresowały najlepsze zawodniczki, zgromadzone w ramach tak zwanego “progression session”. W trakcie tych zawodów rowerowy slopestyle wskoczył na zupełnie inny poziom. To były 2 dni pełne jazdy na najwyższym poziomie!

Kto wie czy za rok, miejskie zawody slopestyle’owe znów nie zawędrują do Polski…