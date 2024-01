Słuchaj rapu, graj w gry, powtórz

Wspomniany już wcześniej Bedoes, wielokrotnie przyznawał się z kolei do gry w popularnego Counter Strike'a czy League of Legends. W jednym z wywiadów powiedział nawet: „Każdy chciał grać jak

[popularni gracze e-sportowi]. Sam chciałem”, ale na samej pasji do grania się nie skończyło. Raperowi udało się w 2019 roku podłożyć głos do postaci Ekko w

, co sam podsumował jako wydarzenie z kategorii co najmniej wyjątkowych. „Dla ludzi, którzy pykają sobie w LoL to jest nierealne, że nagle zadzwoni do nich ktoś i zaproponuje podłożenie głosu w grze. Ale ja, mimo tego, że jestem artystą i muzykiem, dalej też jestem dzieckiem i dla mnie to też jest nierealne”.