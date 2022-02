Przyszłość, słyszę przyszłość! Przypominamy prorocze płyty i piosenki

. Mówiono o sięganiu gwiazd, lądowaniu na Księżycu, ale w muzyce to właśnie on był niekwestionowanym przywódcą kosmicznych myśli przyszłości. Sam tytułował się przybyszem z Saturna, którego misją było szerzenie pokoju. Tu i na najdalszej planecie.

Trzeci album Radiohead, „OK Computer” z 1997 roku, w dniu premiery brzmiał jak dystopijny, muzyczny sen, pełen przygnębiających – ale z czasem spełniających się – wizji zmieniającego się świata. Przede wszystkim przewidujący globalne uzależnienie od technologii, komputerów, systemów monitoringu i im podobnych, choć internet dopiero raczkował. „Paranoja, którą czułem w tamtym czasie, była przede wszystkim związana z tym, jak ludzie odnoszą się do siebie. Ale używałem technicznej terminologii, aby to wyrazić. Czułem, że jestem mocno przeciążony informacjami, co jest dość ironiczne, ponieważ teraz jest o wiele gorzej…” – mówił po latach wokalista Thom Yorke w jednym z wywiadów. Na szczęście udzielonym (jeszcze) człowiekowi.

wydany już ze statusem najsłynniejszego rapera na świecie. Nie przez przypadek więc znalazł się w nim numer, opowiadający o ciemnej stronie bycia idolem. „Stan” dotyka problemu obsesyjnego fana, któremu muzyczny gwiazdor zaczyna przesłaniać całe jego życie. Eminem napisał go po tym, jak zaczął otrzymywać od wielbicieli dziesiątki listów, którzy za bardzo brali sobie do serca jego teksty. Na tyle zrobił to sprawnie, że słowo „Stan” trafiło do oksfordzkiego słownika jako definicja nadmiernie zagorzałego lub maniakalnego fana konkretnego celebryty. A to jeszcze długo przed nadejściem ery mediów społecznościowych i skróceniem dystansu między nimi.

Rage Against the Machine zapowiedzieli prezydenturę Trumpa

No, nie do końca sami, ale fakt faktem – przepowiednia pojawiło się w ich teledysku, do „Sleep Now In The Fire”.

Niby nic takiego, niby nic… Ale ten jeden, wydawałoby się niezobowiązujący wers z piosenki „Up From The Skies” z 1967 roku, z kolejnymi pokoleniami spełniał się jak czarny sen. Jimi opisał w tym numerze naszą planetę z perspektywy Kosmosu, która – co tu dużo pisać – przestała wyglądać jak Ziemia. „Zapach świata, który spłonął / Cóż, może, może to tylko zmiana klimatu…” – śpiewał. Niestety, wykrakał.

