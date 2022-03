Poczuj smak lata - wypróbuj nowe przepisy na mocktaile

Do shakera (lub słoika) z lodem dodaj 90 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy oraz 20 ml słodzonego mleka skondensowanego, całość wstrząsaj przez ok 20 sek. Następnie przelej do wysokiej szklanki wypełnionej lodem. Dopełnij szklankę Red Bullem Summer Edition o smaku morelowo-truskawkowym, całość wymieszaj i udekoruj skórką z pomarańczy.