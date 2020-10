Small World of Warcraft - gra dla fanów WoWa... i nie tylko!

Dzień gier planszowych, który w tym roku ma miejsce właśnie dzisiaj, jest doskonałą okazją, aby przyjrzeć się Small World of Warcraft . Za powstanie tej produkcji odpowiada belgijski twórca gier planszowych, Philippe Keyearts. Czy nowa gra autora, który stworzył oryginalnego Small World - produkcję zachwycającą miłośników planszówek na całym świecie - spodoba się nie tylko fanom pierwowzoru i miłośnikom niezwykle popularnego wśród fanów MMO uniwersum World of Warcraft , ale także zwykłym planszówkomaniakom?

Przyjemne dla oka komponenty

Pierwszym, co rzuca się w oczy po otwarciu pudełka, jest nie tylko mnogość elementów znajdujących się w środku (kafelków i żetonów do wyciśnięcia z tekturowych form jest prawie czterysta), ale także jakość ich wykonania. Mowa przede wszystkim o pięknych ilustracjach , które nie tylko świetnie obrazują poszczególne frakcje, ale są również naprawdę czytelne - chodzi głównie o kafle, których jest naprawdę wiele (a każdy z nich ma inne działanie), ale mimo tego faktu w trakcie rozgrywki ich działanie i wygląd na planszy są naprawdę przejrzyste. Punkty na wstępie należą się także twórcom za świetnie przygotowaną wypraskę - warto jednak od razu umieszczać poszczególne elementy w odpowiednio przygotowanych miejscach pudełka zgodnie z aneksem do instrukcji, w przeciwnym wypadku można zafundować sobie dodatkową godzinę na reorganizację wnętrza całkiem solidnie wyglądającego boxu .

Trzeba jednak przyznać, że o ile pod względem graficznym elementy prezentują się nad wyraz dobrze, tak nacięcia poszczególnych elementów w tekturowej formie są nierówne . Przez to żetony są krzywe (choć możliwe jest, że to wina akurat mojego egzemplarza), podobnie zresztą jak i niektóre kafle - wizualni puryści mogą być przez to niepocieszeni. Sama jakość wierzchniej strony tekturowych komponentów również mogłaby podlegać dyskusji, przez co przy wyciskaniu kafli z formy można w prosty sposób roztargać naniesioną na żetony grafikę.

Grafiki są przecudne - podobnie jak świetnie zaprojektowana wypraska! © rebel.pl

Świetnie z kolei prezentuje się zewnętrzna strona samego pudełka , na którym dostrzeżemy przedstawicieli różnych ras ze świata World of Warcraft - począwszy od Gnoma, przez Orka, a na Worgenie skończywszy - dzięki czemu SmallWoW kapitalnie prezentuje się obok boxów gier takich, jak m.in. "Brzdęk: Raban w Próżni" (niemal te same wymiary). Jeśli więc w grach planszowych lubisz, że są one zapakowane w ładne pudła uatrakcyjniające wygląd szafeczki z grami, Small World of Warcraft będzie świetnym wyborem!

Zasady rozgrywki Small World of Warcraft

Przed przystąpieniem do zabawy należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją - nie jest to zbyt krótka lektura, ale przy grze planszowej tego kalibru zaznajomienie się z jej treścią to warunek konieczny. Chyba, że grało się w oryginalne Small World - wtedy "nowe zasady" SmallWoW są wyszczególnione specjalnym symbolem i wystarczy tylko pobieżnie prześledzić wprowadzenie w zasady gry. Warto jednak uczynić to jeszcze przed pierwszą rozgrywką. Nie wszystkie zasady rządzące Small World of Warcraft da się zrozumieć "na sucho" - instrukcja w niektórych miejscach jest mało precyzyjna (przykładem może być niedokładne wyjaśnienie kwestii użytkowania bomb przez rasę Goblinów, która rozjaśniona zostaje nie tyle w instrukcji, co w aneksie - trzeba więc troszkę skakać pomiędzy stronami). Pewne reguły i tak powtórzyć będzie trzeba nad rozłożoną planszą... lub obejrzeć odpowiednie filmiki z wyjaśnieniem zasad na YouTube.

Po przebrnięciu przez instrukcję jest już jednak z górki. W zależności od ilości graczy dobiera się odpowiednią liczbę kafli wysp (dużych, średnich i małych), na których rozgrywa się akcja SmallWoW. Następnie obok utworzonego w ten sposób archipelagu rozstawia się tor sześciu wybranych losowo kafli ras (w grze jest ich w sumie szesnaście, a każda z nich posiada indywidualną cechę specjalną determinującą rozgrywkę daną frakcją), które zestawia się z drugą kolumną - tym razem sześciu płytek dot. zdolności specjalnych (tych w SmallWoW jest aż 20). Dzięki takiej mechanice możliwa jest olbrzymia liczba kombinacji unikalnych frakcji, przez co gra każdą rasą okazuje się być świeża nawet po wielu rozgrywkach - ponieważ każda kombinacja utworzona w losowy sposób daje nieco inne możliwości taktyczne modyfikujące rozgrywkę.

Taktyka jest tu słowem-kluczem , ponieważ to właśnie od niej zależy powodzenie lub porażka w SmallWoW. Cała zabawa polega bowiem na przejmowaniu kontroli nad poszczególnymi rasami (spośród dostępnych akurat na torze ras) i prowadzeniu nimi prężnej ekspansji na coraz to dalsze tereny wspomnianych już wyżej wysp. Podporządkowanie sobie kolejnych terytoriów przekłada się na ilość zdobywanych przez graczy punktów, dlatego ważne jest, aby pod koniec każdej z rund kontrolować jak najwięcej rejonów. Nie jest to jednak łatwe zadanie - szczególnie, że na planszy jest dosyć ciasno, nawet w rozgrywkach dwuosobowych (co jest znakiem rozpoznawczym serii).

Bardzo szybko dochodzi więc do przepychanki między walczącymi ze sobą stronnictwami - należy pamiętać nie tylko o tym, by kontrolować samemu wiele obszarów, ale także aby przeciwnicy kontrolowali ich jak najmniej. Przejmowanie terytorium wroga jest bardzo istotne z punktu widzenia mechaniki gry - jeszcze istotniejsze jest jednak uśmiercanie kierowanej przez siebie armii. Po co? W Small WoW - podobnie, jak w pierwowzorze - należy wykorzystywać kierowaną przez siebie rasę do czasu, gdy przynosi ona profity . Jeśli jednak gra konkretną frakcją przestanie być opłacalna lub nie będzie szans na jej dalszy rozwój, należy podjąć decyzję o wymarciu rasy. Przejmuje się wtedy kontrolę nad inną rasą... wciąż czerpiąc jednak punkty z kontrolowanych terenów przez rasę wymierającą (ale nie korzysta się już z jej specjalnych zdolności). Wygrywa gracz posiadający największą liczbę punktów po rozegraniu odpowiedniej liczby rund. Proste? Po przynajmniej jednej z rozegranych rozgrywek... pewnie, że tak!

Kafelki są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale i niezwykle przejrzyste. © rebel.pl

Ten format zabawy sprawdza się zadziwiająco dobrze. Nie jest bowiem ważne, czy zyskujemy jednostki, czy je tracimy - o wiele istotniejsze jest momentum, w którym granie jedną rasą przestaje być opłacalne, przez co należy podjąć decyzję o zmianie frakcji na inną, jeszcze przez gracza niekontrolowaną . Wymaga to przestawienia się na zupełnie inny sposób myślenia, niż w klasycznych grach territory control, gdzie gracz obejmuje kontrolę nad jedną frakcją - a tym samym gdy dostaje łupnia, powinien zaczynać się martwić. I to właśnie czyni Small World of Warcraft (lub oryginalną wersję Small World) tak wyjątkową spośród wielu innych gier planszowych tego gatunku.

Dla kogo jest więc Small WoW?

Wersja World of Warcraft nie jest idealnym pomysłem zakupowym (lub prezentowym) dla graczy posiadających już w swojej kolekcji pudełko z oryginalną odsłoną Small World. Zasady rozgrywki wydają się być bliźniaczo podobne do tych znanych z pierwowzoru - z kilkoma usprawnieniami (wszystkie nowe zasady, które różnią się od tych ze Small World, oznaczone są w instrukcji specjalną ikoną), ale wprowadzone do zabawy zmiany są na tyle drobne, że trudno mówić o zupełnie nowym doświadczeniu. Na upartego można byłoby wykorzystać frakcje z SmallWoW jako dodatek do wersji podstawowej Small World - wydawać mogłoby się jednak, że takie rozwiązanie mogłoby zaburzyć balans rozgrywki. Czy jest więc sens wydawać prawie 270 złotych za "dodatek frakcyjny", który sam w sobie jest bardzo podobną do oryginału produkcją, ale po połączeniu z główną grą wprowadzałby chaos w balansie zabawy - a bez łączenia jest w zasadzie tym samym, co pierwotne SW?

Pudełko Small World of Warcraft świetnie prezentuje się na półce! © rebel.pl

Zachwyceni SmallWoWem będą jednak wszyscy gracze, którzy uwielbiają planszówki stworzone na podstawie gier wideo , a także miłośnicy całego uniwersum World of Warcraft . Nieważne, czy ktoś opowiada się po stronie Hordy, czy też Przymierza - na planszy Azeroth będzie czuł się jak w domu. Gra ta będzie również świetnym zakupem dla każdego, kto z oryginalnym Small World nie miał jeszcze okazji się poznać - bo ta gra zasługuje co najmniej na przysłowiową "piątkę", jest w niej ogrom negatywnej interakcji z innymi współgraczami (chociaż nie taki, po którym przegrani pragną wywracać stół do góry nogami), cały czas coś się dzieje i trzeba trzymać rękę na pulsie, by w skoczyć w "momentum"! I właśnie tego oczekujemy od gier planszowych - EMOCJI... A te Small World of Warcraft gwarantuje, aż miło!

Egzemplarz recenzencki gry planszowej "Small World of Warcraft" otrzymaliśmy od firmy Rebel.pl, za co serdecznie dziękujemy!

Emocje gwarantuje również film o Danie, graczu który na co dzień korzysta z bionicznego ramienia!