Snowboarding w pandemicznym wydaniu - wywiad z Mateuszem Kusznierewiczem

Maciej Świerz: Siema Mateusz, jak Ci minął sezon?

Mateusz Kusznierewicz: Powiem Ci, że jak to zwykle bywa, już początkiem jesieni, nie mogliśmy się doczekać kolejnego sezonu. Pandemia ciągle dawała się we znaki, więc każdy zastanawiał się, jak to wszystko będzie wyglądać. Czy zostaną otwarte kurorty i będziemy mogli pośmigać? Czy ktokolwiek podejmie się budowy snowparków? Takie okoliczności sprawiły, że wszyscy na pewno zaczęli trochę kalkulować. Właściciele stoków zastanawiali się, czy to wszystko w ogóle będzie miało sens.

Jak pojawił się pierwszy śnieg, nie czekaliśmy na oficjalne pozwolenie. Najpierw zaczęliśmy działać trochę lokalnie, a z czasem ruszaliśmy w coraz wyższe partie gór. Razem z ekipą szukaliśmy miejscówek, w których dałoby się pojeździć, a gdy pojawiło się więcej śniegu, pojawiły się też większe możliwości związane z budową spotów.

To był naprawdę udany sezon! © Mateusz Kuszniereiwcz

Z czasem zaczęły się też pojawiać dość nietypowe opcje wywozu sprzętu i ludzi. Działaliśmy ze skuterami, ale pojawiło się też kilka naprawdę abstrakcyjnych sytuacji.

To znaczy?

Z powodu wprowadzenia nowych przepisów, kolej w niektórych miejscówkach mogła wywozić tylko saneczkarzy, turystów i dzieciaki z dupolotami. Snowboardziści i narciarze nie mogli korzystać z wyciągów. Na szczęście pojawiło się kilku lokalsów ze skuterami, którzy zajęli się wywożeniem sprzętu, a gondolką, można było wyjechać w pełnym rynsztunku, ale bez deski.

Taaa…

Snowboardziści i tak byli dość uprzywilejowani, bo jak wiadomo buty snowboardowe nie rzucają się w oczy tak bardzo jak narciarskie. Żeby obsługa kolejki nie miała problemów narciarze musieli zakładać na swoje buty czarne worki, takie wiesz - najprostsze na śmieci. Nasi ziomale, którzy jeżdżą na dwóch deskach po prostu mieli je ze sobą, jako niezbędny element wyposażenia.

Naprawdę?

Tak. Totalna abstrakcja. Strasznie się z tego śmialiśmy, ale przynajmniej mogliśmy jeździć. Poza skuterami pojawiła się też opcja z helikopterem w Szczyrku. To świetna sprawa i naprawdę sporo osób chciało z tego skorzystać. Nie chodzi o sam wylot na szczyt i zjazd w dół, bo za całkiem normalne pieniądze można zobaczyć całą panoramę na lokalne tereny i poczuć się trochę jak sam Travis Rice .

A jak sama pandemia wpłynęła na waszą ekipę? Mieliście problem, żeby zebrać ludzi na powder day lub sesje na streecie?

Podejrzewam, że przez pandemie wiele osób miało na snowboarding nawet więcej czasu, niż w ubiegłych latach. Dzieciaki nie chodziły do szkół, dorośli pracowali zdalnie, więc chyba trochę łatwiej było zaplanować wyjście na deskę. Od kiedy pamiętam, jeżdżę i działam z Wojtkiem “Gniazdo” Pawlusiakiem i Michałem Ligockim , który od tego sezonu przeprowadził się do Szczyrku. Ma tutaj swoją chatę i organizuje obozy dla dzieciaków z całej Polski. Przez całą zimę Michał prowadził zajęcia i rozwijał szkółkę, dlatego nie miałem problemu, żeby wyciągnąć go na deskę. Wojtek, mimo tego, że jest trochę zawieszony między Wrocławiem a Bydgoszczą, zawsze potrafił znaleźć dla nas czas. Ma teraz rodzinę i obowiązki i to też, w jakimś stopniu wpłynęło na jego dostępność, ale chyba nie możemy na nic narzekać!

Co do całej reszty, to gdy tylko pojawiał się świeży śnieg, spora część naszej ekipy była na deskach dzień w dzień od wschodu do zachodu. Każdy chciał jak najbardziej skorzystać, bo nikt nie wiedział co się stanie za kilka dni.

Po jakimś czasie udało się otworzyć wyciągi. Wszyscy strasznie się jaraliśmy, bo bardzo szybko powstały też snowparki w Białce, Krynicy, Czarnym Groniu. Myślę, że każdy snowboardzista przemieszczał się w zimie między tymi trzema lokalizacjami, a jeśli tylko spadło trochę śniegu, to każdy leciał na tak zwane Szczyrkaido albo Pilsko.

A jak sytuacja ze śniegiem wyglądała w mieście. Udało się wam zaliczyć jakieś sesje na streecie?

Klimacik! © Mateusz Kusznierewicz

Śniegu było sporo, ale wiesz jak wygląda sytuacja w miastach, które nie są położone w górach. Gdy pojawi się trochę świeżego puchu, trzeba bardzo szybko działać i zbierać ekipę. Nie ma tak dużo czasu na przygotowania, bo ten śnieg mega szybko “schodzi”.

Jak organizujecie taką sesję na streecie? Widzicie, że pada śnieg, dzwonicie do siebie, jeden kołuje łopatę drugi wyciągarkę, trzeci zastanawia się jak wybrać spot i już?

W zasadzie tak to wygląda. Każdy “siedzi na prognozie” i próbuje zaplanować jakieś kolejne ruchy. Później albo dzwonimy do siebie, albo spisujemy się na jakichś grupach i po prostu idziemy jeździć. Największy problem jest zawsze z ustaleniem tego, czy ktoś w dany dzień ma wolne i może wyskoczyć na deskę. Jeśli jesteśmy dostępni, omawiamy szczegóły i bierzemy się do roboty. Zawsze mamy ze sobą łopaty, jedzonko, czołóweczki - takie rzeczy lubią się przeciągać i często ostatnie zjazdy wykonujemy już po zmroku, więc warto być odpowiednio przygotowanym. Deski muszą być też posmarowane, ale to chyba każdy (gracz) wie!

A jak szukacie miejscówek na streecie? Każde schody i każda poręcz nadaje się na sesję, czy przeszkody muszą się czymś wyróżniać?

Każdy spot trzeba na pewno dopasowywać do swoich możliwości. Z drugiej strony myślę, że mamy takie czasy, że każdemu zależy na tym, żeby coś dobrze wyglądało na zdjęciu lub filmie. Jeśli jakiś spot kozacko prezentuje się w obiektywie, to riderzy dużo chętniej próbują szarpnąć swoje najlepsze triki. Często bywa też tak, że jakaś miejscówka wydaje się mało atrakcyjna, ale gdy popracuje się odpowiednio długo łopatą i poświęci się trochę czasu na przygotowania, nagle okazuje się, że spot ma olbrzymi potencjał.

Łopata - najlepszy przyjaciel każdego shapera! © Mateusz Kusznierewicz

Snowboardowe Jamy i zawody - działo się coś w tym roku, czy ze względu na sytuację raczej kiepsko?

Niestety zawody w tym roku zdecydowanie zeszły na drugi plan ze względu na pandemię i liczne obostrzenia. Taką imprezą, na której zawsze zbierali się wszyscy snowboardziści z całej Polski był Oscyp w Białce. To zdecydowanie największe zawody freestyle’owe w kraju i mocno ubolewałem, że w tym sezonie nie mogły się odbyć.

Jeżeli chodzi o inne imprezy, to w tym roku udało mi się wziąć udział w Brelok Banked Slalomie zorganizowanym przez Michała Ligockiego. To świetne zawody, które odbywają się już od kilku lat. Pierwszy raz pojawiłem się na nich jako rider, a nie fotograf i muszę przyznać, że klimat i organizacja jest po prostu niesamowita. Michał jak zawsze stanął na wysokości zadania.

Marek Podsiadek organizował również banked slalom w Krynicy, ale niestety nie udało mi się tam dotrzeć. Słyszałem też o kilku małych jamach, organizowanych przez lokalsów na różnych miejscówkach, ale zdecydowanie nie były w moim zasięgu.

Tych bankedów to wam trochę zazdroszczę. Kilka razy miałem przyjemność pokatować na tych torach na nartach i muszę przyznać, że miałem mega zajawę.

Musisz wpaść do nas na zawody i zostać do zakończenia. Jak jest już po imprezie, to wszystkie przeszkody zostają przecież na miejscu i można się nich naprawdę świetnie bawić. Michał organizuje to wszystko pod koniec zimy, więc nikt nie protestuje, jeśli kilka śnieżnych budowli zalega na stoku.

Tory do banked slalomu można wykorzystać na różne sposoby © Mateusz Kusznier

A propos końca sezonu - udało Ci się wyciągnąć z tego dziwnego roku coś pozytywnego? Ja sam mam mieszane uczucia, ale wiele osób mówiło mi, że to pierwszy rok, w którym w końcu mogły spędzić więcej czasu na śniegu.

Staram się wyciągnąć coś pozytywnego z każdego sezonu. Chwilę temu skończyłem jeździć “dla siebie”. Zamiast progresować i katować coraz lepsze triki przerzuciłem się na fotografię i zupełnie inaczej podszedłem do snowboardingu. Gdy mam obok siebie ekipę, mam z kim jeździć i mogę robić to co kocham, to każdy sezon jest dla mnie dobry. W tym roku miałem ekipę, miałem z kim jeździć, były świetne warunki i zima mocno nas rozpieszczała. Sezon trwał bardzo długo i jeszcze nie tak dawno katowałem w górach po kolana w puchu.

Dosłownie kilka dni temu w Wiśle sypnęło bardzo dużo śniegu i dostaliśmy info, że lokalsi mogą wozić nas skuterami. Wybraliśmy się na deskę z “Brelokiem” i moją dziewczyną i muszę przyznać, że ostatni dzień sezonu był dla mnie jednym z najlepszych dni na desce w moim życiu. Tego świeżego śniegu było tak dużo i był tak wspaniały, że aż ciężko to opisać. Zakończyłem sezon z baaaardzo szerokim uśmiechem na twarzy!

Przy takiej ilości śniegu ciężko mówić o słabym sezonie! © Mateusz Kusznierewicz