Progres od 1992 roku: odkryj kamienie milowe snowboardowego slopestyle’u

Snowboardowy slopestyle już wkrótce po raz czwarty pojawi się na największej scenie sportów zimowych i stał się jedną z najbardziej wyczekiwanych konkurencji ostatnich igrzysk. Skoro jednak Quadruple Corki — triki, w których zawodnicy czterokrotnie opuszczają oś poziomą, wykonując nawet pięć i pół pełnych rotacji — przestały być jedynie teoretyczną możliwością, warto zadać pytanie: jak slopestyle osiągnął dzisiejszy poziom technicznego zaawansowania?

Przyjrzeliśmy się kluczowym momentom w ewolucji slopestyle’u i odkryliśmy historię opartą na równowadze stylu i technicznego progresu. Dołącz do nas, by prześledzić dzieje jednej z najważniejszych konkurencji współczesnego snowboardingu.

01 1992 - Metoda slalomu giganta Jeffa Brushiego

Historia slopestyle’u nie zaczyna się od samego slopestyle’u — nie da się jej opowiedzieć bez odwołań do innych dyscyplin. Na początku lat 90. freestyle’owi snowboardziści startujący w zawodach byli pod presją sponsorów i organizatorów, by brać udział w wyścigach, mimo że wielu z nich chciało skupić się na halfpipe’ie i kręceniu filmowych partów. Jeff Brushie, który stał na czele fali riderów inspirowanych skateboardingiem i zapoczątkował nową erę freestyle’u, pokazał zdominowanemu przez narciarstwo środowisku, że snowboard zmierza w innym kierunku — wykonując method air w środku trasy slalomu giganta. Choć ten trik pojawił się na długo przed narodzinami slopestyle’u jako konkurencji, był momentem przełomowym, który w ogóle umożliwił jego późniejsze powstanie.

02 1997 - Pierwsze zimowe igrzyska X Games

Wprowadzenie X Games przyniosło snowboardowi rozgłos na niespotykaną wcześniej skalę. Zawody, w których po raz pierwszy na tak dużą skalę transmitowano konkurs slopestyle’u, były emitowane w 198 krajach, w 21 językach, a na miejscu oglądało je ponad 38 000 widzów. Równie ważny jak sam zasięg był sposób, w jaki zawodnicy zaprezentowali swoją dyscyplinę. Gdy Daniel Franck wykonywał frontside rodeo, Jim Rippey szybował nad Robem Kingwillem, a Barrett Christy zdobywała podwójne złoto w slopestyle’u i big air, snowboard jawił się jako prawdziwy, widowiskowy spektakl. Nowa publiczność zobaczyła energię, wolność i kreatywność — i nie mogła się w tym sporcie nie zakochać.

03 2005 -- Wprowadzenie poduszki powietrznej

Poduszki powietrzne umożliwiły organizację Red Bull Gap Session © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Kiedy pierwsze poduszki powietrzne zadebiutowały w 2005 roku, snowboarding szybko to zauważył. Zainspirowane wyczynami starego Hollywood, poduszki powietrzne to nadmuchiwane poduszki zaprojektowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z nauką nowych trików. Nie minęło wiele czasu, zanim elitarni snowboardziści zaczęli eksperymentować z poduszkami powietrznymi: w 2006 roku David Benedek w ramach projektu Gap Session zaprosił najlepszych na świecie do przetestowania potencjału nowego narzędzia treningowego. W ramach projektu miało miejsce kilka premier, w tym przełomowy frontside double cork 1260 Benedeka (trzy i pół obrotu, z czego dwa poza osią) oraz podwójny backflip late 180 Travisa Rice' a. Wszystkie snowboardowe dyscypliny freestyle'owe - Halfpipe, Big Air i Slopestyle - dążyły do tego, aby rotacje z podwójnym korkiem stały się normą, a poduszki powietrzne dały zawodnikom margines bezpieczeństwa potrzebny do nauki trików bez obawy o poważne konsekwencje.

04 2007 - That’s It, That’s All

Travis Rice zmienił zasady gry w That's It, That's All © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

W połowie lat 2000. największe gwiazdy slopestyle’u dzieliły swój czas między starty w zawodach a kręcenie filmowych partów. Zawodnicy tacy jak Eero Ettala, Pat Moore czy Andreas Wiig uczyli się nowych tricków właśnie podczas filmowania, a następnie stopniowo włączali je do swoich przejazdów slopestyle’owych. Z drugiej strony riderzy śledzili filmy, by zobaczyć, jakich tricków muszą się nauczyć, aby pozostać w ścisłej czołówce.

W 2007 roku Travis Rice nagrał całą serię wariacji double corków do przełomowego filmu That's It, That's All. Wpływ tego filmu na snowboard w tamtym czasie był ogromny — wyznaczył zupełnie nowy standard. Rice nie tylko zaprezentował te tricki na ekranie, ale także przeniósł je do zawodów big air, udowadniając głodnemu progresu pokoleniu riderów, że mają one swoje miejsce również w rywalizacji sportowej.

05 2011 -- Mark McMorris wykonuje backside triple cork 1440

Mark McMorris przebojem wkroczył do świadomości świata snowboardu, gdy wylądował swojego pierwszego triple corka. Wykonał cztery pełne rotacje, trzykrotnie schodząc poza oś. Choć zawodnicy wykonywali potrójne inwersje już wcześniej (nawet od połowy lat 90.), a rok wcześniej Torstein Horgmo wylądował frontside triple cork 1440, wszystkie te skoki były bardziej „flipami” niż „corkami”. Flip to obrót wykonywany prosto wokół osi pionowej, natomiast cork to inwertowany obrót zachodzący gdzieś pomiędzy osią pionową a poziomą zawodnika. Może się wydawać, że to drobna różnica, ale dla snowboardowego core’u ma ona ogromne znaczenie.

06 2014 - Olimpijski debiut Snowboard Slopestyle w Soczi

Gdy slopestyle zadebiutował na igrzyskach olimpijskich, triple corki stały się już standardem w przejazdach konkursowych. Było jasne, że rozmowy o podium będą koncentrować się wokół tricków. Jednocześnie coraz częściej pojawiało się pytanie, czy slopestyle nadal będzie oddawał ducha snowboardu jako sportu opartego na stylu. Czy pogoń za jak najszybszym kręceniem i flipowaniem nie przyćmi pasji i ekspresji obecnych w bardziej surowej, kreatywnej jeździe?

Jednoznaczną odpowiedź dał Sage Kotsenburg, który wygrał zawody, całkowicie rezygnując z triple corków. Zamiast tego zbudował swój przejazd wokół kreatywnych tricków — w tym efektownego layback tailpressa z backside 180 melon grabem w sekcji raili, backside double corka 12 holy crail oraz nigdy wcześniej niewidzianego backside 1620 Japan.

07 2015 -- 1620s Yuki Kadono

Yuki Kadono świętuje swój bezprecedensowy dublet © Burton/Red Bull Content Pool

Triple cork 1620 to cztery i pół rotacji i wymaga od zawodnika wybicia lub lądowania w pozycji switch, czyli w nienaturalnym ustawieniu. Gdy Yuki Kadono wykonał dwa takie tricki z rzędu podczas US Open w 2015 roku, najpierw zaprezentował jeden z najbardziej technicznie zaawansowanych tricków tamtych czasów, a kilka sekund później powtórzył go… jadąc tyłem. Jego lądowanie przy drugim skoku, switch backside, było absolutnie perfekcyjne. Wylądował pewnie i odjechał bez cienia zawahania, jakby od początku było jasne, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Był to nie tylko przełom pod względem techniki, ale też najmocniejszy jak dotąd dowód na to, że triple corki mogą być wykonywane z prawdziwym stylem.

08 2018 -- Cab triple 1260 Anny Gasser

1 min Anna Gasser: Pierwszy Triple Cork w historii

3 listopada 2018 roku Anna Gasser została pierwszą kobietą, która wylądowała triple corka. Kobiecy snowboard rozwijał się w zawrotnym tempie — coraz więcej zawodniczek wplatało do swoich przejazdów double corki, 900 i 1080. Jednak cab triple 1260 w wykonaniu Anny dosłownie wstrząsnęło snowboardowym światem.

Cała sytuacja wydarzyła się spontanicznie. „Miało być wietrznie, więc wjechałam na górę bez żadnych oczekiwań” - wspomina. „Okazało się jednak, że był idealny, słoneczny dzień, bez wiatru, a duża skocznia była w perfekcyjnym stanie”. Anna wylądowała ten trik za pierwszym podejściem, mając wcześniej za sobą zaledwie jedną ostrożną próbę na airbagu. Od tamtej pory próbowała wykonać go także w zawodach, jednak jak dotąd nie udało jej się odjechać go w pełni czysto.

09 2021 - 1800 impreza na X Games Big Air

Zawody Big Air podczas X Games Aspen 2021 okazały się momentem przełomowym. W drugim przejeździe konkursu Chris Corning wykonał backside quadruple cork 1800, robiąc pięć pełnych rotacji i czterokrotnie schodząc poza oś. Choć nie był to pierwszy quad cork — ani nawet pierwszy wykonany w zawodach (te tytuły należą do Billy’ego Morgana z 2015 roku i Marcusa Klevelanda z 2017) — wyznaczył ton całej rywalizacji. W jej trakcie aż pięciu z ośmiu zawodników wylądowało czyste 1800.

Takeru Otsuka oraz Kleveland wyróżnili się szczególnie pod względem stylu, sprawiając, że ich quad corki wyglądały lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Z kolei Sven Thorgren zaprezentował nietypowego roast beef graba podczas płaskiego 1800, wykonując prawdopodobnie najbardziej technicznie wymagający trik całego wieczoru.

10 2025 - Hiroto Ogiwara po raz pierwszy wykonuje 2340 w zawodach

Hiroto Ogiwara jest jedynym zawodnikiem z wynikiem 2340 na koncie. © Frederik Kalbermatten/Red Bull Content Pool

Bardzo często odwiedzamy zawody big air, aby poznać historię slopestyle'u, ale prosty fakt jest taki, że to właśnie tam dzieje się wiele postępów. Zawodnicy doskonalą triki podczas zawodów w czystym skoku, bez presji sekcji rail. Najnowszy skok naprzód miał miejsce na początku 2025 roku, kiedy Japończyk Hiroto Ogiwara przeszedł do historii podczas X Games w Aspen, lądując pierwszy w historii chwyt 2340 mute - czyli sześć i pół obrotu - w zawodach.