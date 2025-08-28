© Dominik Czerny
Muzyka
S jak Sobel. Wszystko, co warto o nim wiedzieć
Najciekawsze informacje o Soblu w alfabetycznym skrócie. Gdzie się urodził, jakie płyty wydał, z kim nagrywał?
A jak albumy
Sobel jest aktywny na scenie od 2019, a swój pierwszy album – „Pułapkę na motyle” – wydał dwa lata później. Dziś ma na swoim koncie już trzy płyty – „W związku z muzyką” z 2024 roku i „Napisz jak będziesz” z 2025. Te dwie ostatnie pokryły się dotąd platyną, pierwsza sprzedała się ze wszystkich albumów Sobla jednak najlepiej i jest Diamentową Płytą (patrz litera C).
B jak Bonson
Bonson, raper ze Szczecina, którego mogłeś widzieć w słynnym odcinku Red Bull Rap & Mat, w którym wystąpił z Winim. Co ma wspólnego z Soblem? Gościnka w utworze „(Nie) Najlepszy” Bonsona jest jedną z pierwszych Sobla na płytach innych artystów. Znajdziesz ją na albumie „Królu złoty” z 2020 roku.
C jak certyfikaty
Dokładnie certyfikaty przyznawane za sprzedaż płyt. Dzisiaj najwyższy certyfikat takiej sprzedaży, czyli Diamentowa Płyta, wymaga od polskich artystów muzyki rozrywkowej 150 000 sprzedanych egzemplarzy danego albumu. Za 30 tysięcy przyznaje się Platynową Płytę, za wspomniane wyżej 15 tys. Złotą (sprzedaż jednego fizycznego albumu jest też równoznaczna z uzyskaniem przychodu 35 zł z tytułu sprzedaży cyfrowej któregokolwiek z tytułów albumu). I teraz: ile takich wyróżnień ma Sobel? Sporo. Za same albumy ma już diament (za „Pułapkę na motyle”) i dwie platyny („W związku z muzyką” i „Napisz jak będziesz”). Do tego dochodzą dziesiątki diamentowych („Wyglądasz tak pięknie”, „Impreza”, „Bandyta”…), platynowych („Kochasz?”, „Mama powtarzała”…) i złotych („Z tyłu głowy”, „Muszę to wykrzyczeć”…) płyt za single.
D jak Def Jam
Def Jam Recordings Poland – polski oddział bardzo zasłużonej dla światowej muzyki wytwórni, który wydaje muzykę Sobla. Zanim Def Jam otworzył się w naszym kraju, na świecie odpowiadał za premiery takich kultowych albumów, jak „It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back” Public Enemy, „Whut? Thee Album” Redmana, „Licensed To Ill” Beastie Boys, ale i zupełnie niehiphopowy „Reign in Blood” Slayera. Polski oddział Def Jamu wydaje także Miłego ATZ, Kosiego czy Włodiego.
F jak Fiołkowe pole
„Słodka jak truskawki latem / A trzyma w łapie tylko kubek słonych łez” – to fragment jednego z najpopularniejszych piosenek Sobla. „Fiołkowe pole” w grudniu 2024 zdobyło Diamentową Płytę, na YouTube wykręciło już niemal 100 mln wyświetleń, a na Spotify ma już ponad 70 mln odtworzeń. W tym ostatnim serwisie więcej ma tylko „Impreza” (patrz niżej) – ponad 86 mln odsłuchów.
I jak Impreza
„Impreza” to jedna z pierwszych piosenek wypuszczonych przez Sobla. Wydany w 2019 roku singel, niecały rok później miał już status Platynowej Płyty, a w marcu 2021 został Diamentowy. Dziś można by, cytatem z tego numeru, zapytać: „Sobel, powiedz proszę, skąd ty wziąłeś taki, taki mood / Taką porytą głową porywamy taki, tłum”.
M jak mini album
Po pierwszych singlach wydanych przez Sobla, a jeszcze przed debiutem w formie albumu, w czerwcu 2020 roku ukazało się krótkie wydawnictwo „Kontrast”, nazywane albo epką, albo mini albumem. Na krążek trafiło osiem numerów, w tym „Porysowany” nagrany z Frostim i „Tajne info (remix)” z Silesem.
O jak Oki
Oki to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, jednocześnie dobry kumpel z Soblem – na scenie i poza nią. Mają na swoich kontach gościnki na płytach („Muszę to wykrzyczeć”, „Sextape”...) i koncertach, a nawet występy niespodzianki. Jednym z nich był wyjście Sobla na scenę, gdy Oki toczył muzyczny pojedynek Red Bull SoundClash z Kukonem. Z kronikarskiego obowiązku przypomnimy, że wygrał go autor „Miniówy”.
P jak piosenkarz
Czy Sobel to raper? Czy piosenkarz? Na pewno młody artysta, który z powodzeniem balansuje między gatunkami. Pokazał, że potrafi rapować (w 2022 roku był nominowany do nagrody Fryderyk m.in. w kategorii Album Roku Hip-Hop), ale częściej dziś śpiewa i robi użytek ze swojego głosu nagrywając przebojowe, ale i łapiące fanów za serca numery.
S jak Szymon
Dokładnie Szymon Sobel. Urodzony 22 listopada 2001 w Świdnicy. Ciekawostka: z tego miasta w woj. dolnośląskim pochodzi też dziennikarz Wojciech Mann czy aktorka Katarzyna Glinka.
W jak wywiady
„Nie udzielam typowych wywiadów” – powiedział kiedyś Sobel i stara się tych słów dotrzymać. Ale zanim je wypowiedział, tuż jeszcze przed wydaniem „Pułapki na motyle”, zgodził się na pierwszą w swojej karierze rozmowę w formie wywiadu (do zina wydawanego przez wytwórnię Def Jam, który był dostępny w preorderze z płytą). Wyznał wtedy: „Wiem jedno: chcę robić muzykę dla wszystkich. Od początku wyobrażałem sobie wielki pokój, w którym siedzą ludzie w różnym wieku i słuchają moich piosenek. Wyobrażałem sobie wszystkich naraz, nie kogoś z osobna”. Dobrze mu idzie!