Pedro Burns jeździ w każdych warunkach - nawet przy pełnym zaćmieniu słońca

Około godziny 11:30, w samym środku dnia, na dwie minuty światło po prostu zgasło. Niektórzy obserwowali to zjawisko przez specjalne lunety i teleskopy, ale byli też tacy, którzy postanowili skorzystać z niezwykłej chwili na swój własny sposób. Możliwość jazdy na rowerze przy pełnym zaćmieniu słońca, to przecież okazja, która nieczęsto się zdarza!

14 grudnia w miejscowości Pucón w Chile doszło do

Zobacz jak Pedro Burns "wjeżdża w zaćmienie" w filmie "Into The Darkness" w playerze na początku artykułu!

To było magiczne przeżycie, które ciężko mi w ogóle opisać. Jadąc na rowerze czułem jak przepływa przeze mnie jakaś nietypowa energia. To było naprawdę niezwykłe!

Zobacz co o realizacji niezwykłego projektu sądzi sam zawodnik:

Kask Burns'a to prawdziwe dzieło sztuki!

W roku 2019, gdy w Chille doszło do pełnego zaćmienia słońca trenowałem na rowerze w Europie. Znajomi wysyłali mi filmy i zdjęcia i tak naprawdę pierwszy raz tak bardzo zachwyciłem się tym zjawiskiem. Gdy zacząłem szukać informacji na ten temat, trafiłem na video paralotniarza, który wykorzystał ten moment latając po niebie z fluorescencyjnym skrzydłem. Gdy dowiedziałem się, że kolejne zaćmienie będzie miało miejsce 20 grudnia 2020 roku, zacząłem szykować swój własny plan na tę okazję.

Po kilku rozmowach i rozrysowaniu na kartce różnych pomysłów, ostatecznie zdecydowałem, że nagramy cały przejazd, który zacznie się jeszcze przed całkowitym zaćmieniem. Wisienką na torcie miało być salto wykonane w całkowitych ciemnościach - stąd tytuł "Into the Darkness" (pol. W ciemność).

Co stanowiło największe wyzwanie w trakcie realizacji projektu?

Samo umiejscowienie hopy miało też olbrzymie znaczenie, ponieważ trik musiał dobrze wyglądać w obiektywie kamery. To wcale nie jest takie proste jak się wszystkim wydaje, zwłaszcza, gdy ma się tylko dwie minuty na nagranie idealnego ujęcia. Wszystko musiało być przygotowane idealnie. Jaram się, bo chyba się udało!

Wszystko musiało być dopracowane do perfekcji - zwłaszcza backflip!