SONAR: Chcemy bawić się muzyką

. Nie wiedziałam, czy odnajdę się w tych klimatach, chociaż od razu poczułam, jak wyjątkowy jest ten materiał. Później, gdy usiadłam do niego w domu, okazało się, że melodie przychodzą do mnie same.

, odezwali się do mnie na Facebooku. To pierwsze, spotkanie było dość śmieszne. Wymieniliśmy parę zdań, po czym Łukasz posadził mnie przed głośnikami i puścił cały materiał od początku do końca. Nie odezwałam się ani słowem, aż w końcu po ostatniej piosence odwróciłam się do chłopaków (którzy siedzieli cały czas za mną i pewnie zastanawiali się, czy wszystko ze mną OK) i stwierdziłam, że muszę się zastanowić. Spodziewałam się elektroniki w stylu

Próbowałam paru sesji z producentami, ale za każdym razem czułam, że to nie to. Współprace wtedy bardzo mnie stresowały. Byłam przyzwyczajona do siedzenia sama w pokoju, gdzie miałam pełną kontrolę nad swoją wizją – od melodii i tekstów, po produkcję, a nawet amatorskie video. Na szczęście od tamtego czasu bardzo otworzyłam się na współtworzenie z innymi. SONAR mi w tym pomógł.

, że „praca w telewizji jest bardzo ciężka. To, co mamy teraz w świecie hip-hopu, to pikuś w porównaniu z TV. Tam często należy odcinać emocje i odpowiednio grać”.

Oprócz tego, że wzięłam udział w programie sześć lat temu, to z telewizją mam mało wspólnego. Do „TVOP” poszłam w konkretnym celu – dać się poznać szerszej publiczności i nawiązać kontakt z ludźmi z branży. To udało mi się osiągnąć i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Czy oglądając pierwszy odcinek, bałam się tego, jak zmontują mój występ i moje wypowiedzi? Tak. Zgłaszając się do programu, byłam jednak świadoma tego ryzyka. Skupiłam się wtedy na tym, co mogę kontrolować. Poza tym wierzę w siłę intencji.

Akurat, jeśli chodzi o współprace, to zwykle bałam się sytuacji, w której coś mi się nie spodoba, ale nie będę miała odwagi powiedzieć tego wprost – tak, by nie urazić czyichś uczuć. Wciąż uczę się tej asertywności. Bycie szczerą z innymi artystami bywa trudne. Często przywiązujemy się do swojej twórczości i każdą krytykę odbieramy bardzo personalnie. Jestem coraz lepsza w stawianiu zdrowej granicy między tym, co tworzę, a moim poczuciem własnej wartości, ale wciąż daleko mi do ideału. A co do pewności siebie to niedawno zrozumiałam, że wcale nie muszę być zawsze pewna siebie. Nie ma nic złego w pokazywaniu własnej słabości, szczególnie gdy cały czas chcemy się rozwijać. Dzisiaj mi nie wyjdzie, jutro mi nie wyjdzie, ale za tydzień już tak. Stresowanie się byciem zestresowanym na pewno nie pomaga.

