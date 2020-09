Niebo nie ma granic dla Soul Flyers!

, zamierzają spocząć na laurach w dziedzinie wyszukiwania coraz to nowych, skydivingowo-wingsuitowych wyzwań! Po raz pierwszy sfilmowano, jak para skoczków wykorzystuje możliwości kombinezonów wingsuit, żeby z prędkością 270 km/h, po bliskim przelocie nad ziemią, obok mierzącej 64 m latarni morskiej La Coubre w Charente-Maritime we Francji, wystrzelić się na 80 metrów w górę, a po otwarciu spadochronów wylądować na pobliskiej plaży. Zobacz video w playerze na górze strony!

Poznajcie Soul Flyers i zobaczcie, jak doszło do pierwszego takiego skoku BASE - z ziemi do samolotu!

Poznajcie Soul Flyers i zobaczcie, jak doszło do pierwszego takiego skoku BASE - z ziemi do samolotu!