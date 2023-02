W tym artykule 1 Frontflip barspin no-hander (Szymon)

Chociaż do oficjalnego rozpoczęcia sezonu rowerowego zostały jeszcze ponad 2 miesiące, to końcem lutego damy do pieca tak mocno, że na jeden dzień dosłownie przegonimy zimę z Polski. Za zapewnienie ekstremalnie wysokiej temperatury odpowiedzialna będzie ekipa Sound of Gravity z braćmi Godziek na czele. 25 lutego najlepsi zawodnicy freestyle MTB i FMX zadbają o to, by kibice zgromadzeni w katowickim Spodku zostali rozgrzani do czerwoności!

Organizatorzy zapewniają, że przygotowali nieprawdopodobnie spektakularne widowisko, którego główną część stanowić będą freestyle’owe pokazy. Żeby wprowadzić Cię w nasz ekstremalny świat wybraliśmy 5 najbardziej efektownych trików, które na Sound of Gravity zaprezentują ambasadorzy szalonej inicjatywy – bracia Szymon i Dawid Godziek :

01 Frontflip barspin no-hander (Szymon)

Jeśli mielibyśmy wybrać najmocniejszą stronę Szymona to zdecydowanie byłyby to sztuczki oparte na rotacjach przez głowę. Mało który zawodnik może się pochwalić tak szerokim wachlarzem kombinacji backflipów i frontflipów. Frontflip barspin no-hander to bardzo wymagająca technicznie sztuczka, składająca się z trzech elementów: salta w przód, obrotu kierownicą i no-handera, czyli puszczenia kiery na krótki moment. Warto zaznaczyć, że to wszystko dzieje się w niespełna 3 sekundy, więc jak łatwo się domyślić Szaman zdecydowanie nie nudzi się w locie.

Twister no-hander (Dawid)

Twister-no-hander - czyli "człowiek tornado" w akcji! © Bartek Woliński

To ‘’firmowy numer’’ Dawida. Młodszy z braci Godziek bardzo często odpala ten trik i za każdym razem dostaje za niego konkretną liczbę punktów. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, bo Dawid jest jednym z dwóch riderów na świecie, którym udało się odjechać tą sztuczkę na zawodach. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym sezonie dołożył do tej szalonej kombinacji barspina, ale czy będzie próbował szarpnąć cały układ na Sound of Gravity? Ciężko powiedzieć!

Backflip seatgrab superman (Szymon)

Red Bull Roof Ride 2021 © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

To akurat firmówka Szymona. Chyba nikt na świecie nie robi tego triku z taką lekkością i gracją jak on. Sztuczka polega na wykonaniu salta w tył, ale w pozycji przypominającej lot supermana – z jedną ręką na kierownicy, a drugą na siodełku. Tak, wiemy. To kompletnie odjechany numer, ale jak zobaczysz go na żywo, od razu zrozumiesz o co nam chodziło!

Cashroll double barspin (Dawid)

Pierwszy na świecie Cashroll double barspin uchwycony przez Bartka © Bartek Woliński

To kolejna sztuczka z repertuaru Dawida, o której wykonaniu inni zawodnicy nawet nie marzą. Przy samym csashrollu w locie dzieje się tak dużo, że ciężko to opisać, ponieważ riderzy kręcą się zarówno wokół osi pionowej, jak i poziomej. Dawid postanowił dołożyć do tego dwa obroty kierownicą, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak skomplikowany jest ten numer.

Double Backflip (Dawid i Szymon)

Szymon Godziek - double backflip © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Dwa salta w tył. Nieprawdopodobnie efektowne i teoretycznie ‘’relatywnie proste”. Przypuszczamy, że co najmniej jeden z braci spróbuje zakręcić dwa fikołki w trakcie pokazów, ale mamy cichą nadzieję, że przy odpowiednim poziomie motywacji zapewnionym przez kibiców na taką próbę zdecyduje się i Dawid i Szymon.

