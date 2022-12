Dołącz do teamu Dawida lub Szymona i wpadnij na event Sound of Gravity!

Szymon Godziek vs Dawid Godziek na Sound of Gravity 2023

i wybrać jeden z sektorów oznaczonych imionami zawodników. Jeśli śledzisz media społecznościowe Dawida i Szymona, to z pewnością zauważyłeś „Bitwę Biletową”, która dotyczy właśnie najbliższej imprezy Sound of Gravity! To Ty zdecydujesz, który sektor zapełni się szybciej i który z braci wygra! Zwycięzca, który pierwszy wyprzeda swoje bilety, będzie miał dla swoich kibiców naprawdę spektakularną niespodziankę!

Jeśli ciągle zastanawiasz się, który sektor wybrać, to poniżej znajdziesz krótkie opisy obu zawodników. Jak mamy być szczerzy, to my chyba po prostu kupilibyśmy dwa bilety…

