GP Belgii F1: Wszystko, co warto wiedzieć o Circuit de Spa-Francorchamps

01 Historia Spa-Francorchamps

Góry porośnięte lasami, wśród których znajduje się wspaniały kurort wypoczynkowy tworzą piękną scenerię. W niedalekiej odległości od niego w 1922 r. otwarto 15-kilometrowy tor stanowiący połączenie kilku ulicznych odcinków. Z biegiem lat trasa się zmieniała. Jedną z pierwszych modyfikacji było dodanie zakrętu Raidillon, który dziś wraz z Eau Rouge jest najbardziej znanym fragmentem toru. Obiekt był niesamowicie szybki, ale też trudny i bardzo niebezpieczny - także dla widzów, których domy stały praktycznie przy samym asfalcie. Tor był tak groźny, że w obliczu rosnących możliwości samochodów władze Formuły 1 pozbyły się go z kalendarza po sezonie 1968. Choć poddano go przebudowie, nie wystarczyła ona do poprawy bezpieczeństwa na tyle, by satysfakcjonował on włodarzy serii.

Odbył się tu więc jeszcze jeden wyścig w sezonie 1970, a później F1 przeniosła się na obiekty Nivelles i Zolder. Powróciła na Spa dopiero w 1983 r. Od tamtej pory toru w Ardenach zabrakło w kalendarzu tylko w latach 1984 oraz 2006. Wykorzystywane początkowo ulice dziś w większości niszczeją gdzieś za ogrodzeniem okalającym obiekt, a cała używana obecnie trasa jest permanentnym torem wyścigowym, na którym zmagają się liczni zawodnicy startujący w wielu rozmaitych seriach. Współcześnie tylko część nitki między zakrętami 16 a 7 miejscami pokrywa się z pierwotną wersją.

02 Co czeka kierowców i inżynierów na Spa?

Choć na pierwszy rzut oka belgijski obiekt może wydawać się kręty, w istocie jest bardzo szybki, a bolidy rozpędzają się na nim do ogromnych prędkości. Najszybciej jadą na prostej Kemmel, na której końcu osiągają nawet 335 km/h. Według niektórych wskazań są jednak jeszcze szybsze, zbliżając się nawet do 360 km/h . Jest to jednak tylko jedno z kilku miejsc, gdzie przekracza się 300 km/h i to zazwyczaj ze sporą nawiązką. Samochód musi przez to być ustawiony na mały docisk – tylko taki, jaki będzie niezbędny do pokonania bardziej krętych partii. Niewielki docisk łączy się z niewielkim oporem, co na wielu torach powodowałoby duże problemy z pokonywaniem zakrętów.

Max Verstappen i przewodnik po Spa

Spa składa się w większości z szybkich łuków, przez co nawet przy takich ustawieniach samochody mają dość przyczepności, by pokonywać je z pedałem gazu niemal wciśniętym w podłogę. Najlepsi zawodnicy są momentami szybsi od własnych samochodów – to właśnie przytrafiło się kiedyś Fernando Alonso. Hiszpan przejechał zakręt Pouhon tak doskonałą linią, że ani na chwilę nie odpuścił gazu. Sprawiło to, że zwariowała elektronika sterująca silnikiem. Kolokwialnie mówiąc, pokładowy komputer się zgubił i nie wiedział, w którym punkcie toru jest bolid.

Ogromna prędkość łączy się z koniecznością wytracenia dużej ilości energii przy dojeździe do zakrętu. Na Spa jest kilka punktów hamowania, ale tylko trzy naprawdę mocne. Sprawia to, że z jednej strony można efektywnie naładować system ERS, a z drugiej hamulce nie są tu zbytnio obciążone. Idealny wręcz układ, jeśli chodzi o ten element konstrukcji samochodu Formuły 1. Nawierzchnia niszczy opony w dość wysokim stopniu, jednakże mniej niż na niektórych innych „oponożernych” torach. Trzeba także uważać na bardzo duże przeciążenia oddziałowujące na ogumienie – od góry na prostych i od boku w zakrętach. Dodatkowo dochodzi jeszcze czynnik chłodzenia opon: od nawrotu La Source stanowiącego pierwszy zakręt okrążenia aż do szykany za prostą Kemmel w ogóle się nie hamuje.

Na prostej Kemmel bolidy osiągają nawet 335 km/h

La Source – jeden z najtrudniejszych zakrętów na Spa © Red Bull Content Pool

To ponad 2 kilometry jazdy pełnym gazem, m.in. przez legendarne Eau Rouge i Raidillon, podczas których opony chłodzą się tak bardzo, że w kolejnych zakrętach trzeba walczyć z brakiem przyczepności. Biorąc to wszystko pod uwagę, Pirelli przygotowało na ten rok mieszanki ze środka gamy: C2, C3 i C4. Wspomniane 2 km jazdy z gazem w podłodze to niemal 1/3 całego dystansu okrążenia, który wynosi w sumie 7,004 km. Rekord pętli to 1:46,286, a ustanowił go Valtteri Bottas w 2018 r.

03 Najciekawsze wyścigi na Spa-Francorchamps

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o prawdziwej rzezi, do jakiej doszło podczas deszczowych zawodów w 1998 r. Tuż po starcie kierowcy przejechali przez nawrót La Source. Na wyjściu z niego David Coulthard stracił panowanie nad bolidem, uderzając w barierę. Pech chciał, że odbił się od niej w taki sposób, że wrócił na tor tuż pod koła rozpędzonych rywali.

Tym sposobem na niewielkim dystansie rozbiło się kilkanaście bolidów. Nie wszyscy zawodnicy dysponowali zapasowymi autami, toteż dla niektórych wyścig skończył się już w tamtym momencie. Dla innej legendy F1 Michaela Schumachera, skończył się jakiś czas później, kiedy widowiskowo, ale i bardzo niebezpiecznie uderzył w tył samochodu Giancarlo Fisichelli przy próbie dublowania. Co ciekawe, to właśnie tutaj Schumacher w bardzo niecodziennych okolicznościach debiutował w 1991 r. Rok później z kolei odniósł tu swoje pierwsze zwycięstwo. Trzymające w napięciu Grand Prix Belgii 1998 padło łupem Damona Hilla w Jordanie. Było to ostatnie zwycięstwo w karierze byłego mistrza świata.

04 Jak Red Bull radził sobie na Spa?

Austriacki zespół triumfował tu trzykrotnie - za sprawą Sebastiana Vettela (2011 i 2013 r.) oraz Daniela Ricciardo (2014 r.). Kierowcy "Czerwonych Byków" dołożyli tu także 4 drugie miejsca oraz 4 trzecie. Ciekawostką może być fakt, że poza dubletem w sezonie 2011, od kiedy Red Bull jest w stanie walczyć o zwycięstwa, zazwyczaj jeden zawodnik ekipy kończył GP Belgii wysoko, z kolei drugi przynajmniej o kilka pozycji niżej (a niejednokrotnie w ogóle nie dojeżdżał do mety). Warto także dodać, że zawody na Spa to pierwsza runda po wakacyjnej przerwie. Wiedząc, w jaki sposób inżynierowie stajni z Milton Keynes potrafią rozwijać bolid w trakcie sezonu , możemy liczyć na ciekawe poprawki w RB16B. Wkrótce zobaczymy, co tym razem wymyślił Adrian Newey .