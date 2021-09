Sparta Wrocław. Najlepsza drużyna świata! Janowski bohaterem!

„Jasne, że to jest dla mnie wyjątkowy medal. Najbliższy sercu. W 2006 roku, kiedy Wrocław wygrywał ostatnie mistrzostwo, siedziałem na sektorze czwartym (śmiech). Życie potrafi pisać jednak nieprzewidywalne scenariusze. Dziś czuję ogromną satysfakcję i dumę. To dla mnie zaszczyt, że mogłem pomóc ukochanej drużynie w realizacji celu. Długo to trwało, bywały lepsze i gorsze lata, ale w końcu dopięliśmy swego. To wielki sukces całego klubu, bo mnóstwo osób pracowało na ten wynik” – powiedział, tuż po zejściu z podium Janowski.

