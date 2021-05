„Magic” VS „Piter”. Już w niedzielę starcie żużlowych „dzieci-kwiatów”

dokładnie o 1210 dni, ich osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej są imponujące. W niedzielę ich drużyny zmierzą się we Wrocławiu. Sprawdź, jakie sukcesy mają na koncie!

QUIZ: Co ty wiesz o żużlu?

i Piotra Śwista) żużlowców w historii naszego kraju, którzy aż trzykrotnie sięgali po młodzieżowy indywidualny tytuł mistrza Polski. Wygrywał co dwa lata: w 2008 roku w Rybniku, w 2010 w Toruniu i w 2012 w Bydgoszczy. Między jego dwoma ostatnimi tytułami, w 2011 roku w Gorzowie Wielkopolskim triumfował „Piter”. Janowski trzykrotnie wygrał także turniej o Srebrny Kask (w całej historii dokonał tego jeszcze tylko Ryszard Dołomisiewicz).

„Nigdy nie zapomnę tych zawodów z dwóch powodów. Po pierwsze – złoty medal, po drugie – nieprawdopodobny upał. Nigdy wcześniej, ani później nie ścigałem się w takim skwarze. Żeby to przetrwać, między startami wskakiwałem do wanny z lodowatą wodą” – wspomina „Piter”.

„Nigdy nie zapomnę tych zawodów z dwóch powodów. Po pierwsze – złoty medal, po drugie – nieprawdopodobny upał. Nigdy wcześniej, ani później nie ścigałem się w takim skwarze. Żeby to przetrwać, między startami wskakiwałem do wanny z lodowatą wodą” – wspomina „Piter”.

„Nigdy nie zapomnę tych zawodów z dwóch powodów. Po pierwsze – złoty medal, po drugie – nieprawdopodobny upał. Nigdy wcześniej, ani później nie ścigałem się w takim skwarze. Żeby to przetrwać, między startami wskakiwałem do wanny z lodowatą wodą” – wspomina „Piter”.

Swój pierwszy mistrzowski tytuł Janowski wywalczył w niesamowitym turnieju w Gorzowie, na terenie królującego tam Bartosza Zmarzlika. „Magic” dotarł do wielkiego finału w każdym wyścigu zajmując… 2. miejsce! Najważniejszy bieg jednak wygrał, fenomenalnie broniąc się przed szybszym tego dnia Zmarzlikiem.

2 zwycięstwa i brązowy medal w Drużynowym Pucharze Świata, 3 medale Speedway of Nations, 7 wygranych turniejów Speedway Grand Prix (19 razy na podium)

Janowski: 2 zwycięstwa i brązowy medal w Drużynowym Pucharze Świata, 3 medale Speedway of Nations, 7 wygranych turniejów Speedway Grand Prix (19 razy na podium)

Janowski: 2 zwycięstwa i brązowy medal w Drużynowym Pucharze Świata, 3 medale Speedway of Nations, 7 wygranych turniejów Speedway Grand Prix (19 razy na podium)