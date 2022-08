Spodek + gwiazdy = totalny odlot! Speed Games w Katowicach zrobiło show

Debiut przed wielką publicznością

Myślisz, że wiesz, co znaczy „być rzuconym na głęboką wodę”? To wyobraź sobie debiut w zawodach driftingowych przed wielotysięczną publicznością, w nieswoim aucie i praktycznie bez przygotowania. Czegoś takiego doświadczyli w czasie Red Bull Car Park Drift w Katowicach znani twórcy internetowi: Fusialka, Poczciwy Krzychu, Michał Gała, Hubert Gromadzki, Buczooo HI_5 i Dawid Frank. Każdy z nich brał już wcześniej udział w Speed Games , czyli serii motorsportowych imprez Kuby Przygońskiego, w ramach których, znane osobistości sprawdzają się w różnych motoryzacyjnych wyzwaniach. Ale nikt z nich nie mierzył się wcześniej z takimi wyzwaniami, jakie przygotowano dla nich w Katowicach.

To samo zadanie, inna trasa

Pojedynek Gwiazd Speed Games miał niemal identyczną formułę, co rywalizacja we właściwych zawodach Red Bull Car Park Drift . Zadaniem uczestników było precyzyjne przejechanie toru z przeszkodami. Oczywiście w poślizgu. Trasa była jednak znacznie prostsza – w końcu mówimy o osobach, których doświadczenie w „lataniu bokiem” jest minimalne. Uczestnicy nie wsiedli do samochodów ot tak, bez przygotowania – rywalizację poprzedziły treningi pod okiem ekspertów. Już w ich trakcie było wiadomo, kto ma największe szanse na zwycięstwo…

Pasja do motoryzacji robi swoje

Choć trasa była inna niż ta, z którą w Red Bull Car Park Drift mierzyli się drifterzy, format rywalizacji był bardzo podobny. W pierwszym etapie swoje umiejętności zaprezentowały wszystkie zaproszone gwiazdy. Cel każdego kierowcy był tylko jeden – wykręcić taki wynik, by załapać się do najlepszej czwórki. W Top 4 licznik się zerował, więc trzeba było jeszcze raz dać z siebie wszystko. Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się pomiędzy youtuberami, którzy są znani z pasji do motoryzacji – Buczooo Hi5 i Poczciwym Krzychem. Tak jak w Red Bull Car Park Drift, w Speed Games zadecydowały detale. Poczciwy Krzychu potrącił jedną z przeszkód i to Buczooo Hi5 stanął na pierwszym miejscu.

Buczooo Hi5: Nie zapomnę tego do końca życia

"Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w Speed Games, bo do wszystkiego tutaj musiałem się przyzwyczaić. Jechałem nie swoim autem, to nie moje miasto i nie mój tor (śmiech), a jeszcze spałem może dwie godziny, bo przyjechałem do Katowic prosto z Włoch. To co dziś tutaj przeżyłem, nie zapomnę tego do końca życia. Niesamowite emocje, wspaniała zabawa, nie spodziwałem się, że kiedykolwiek będę mógł być w takim miejscu, przed taką wspaniałą publicznością. Wszystko się udało, nawet pogoda dopisała, choć początkowo prognozy były dramatyczne.

Mój proges w drifcie? Haha, no cośtam na przestrzeni lat się poprawiło, nie wstydzę się tego, że kiedyś na parkingach się trochę amatorsko driftowało. Ale tak naprawdę dopiero dziś zetknąłem się z takim w 100-procentach profesjonalnym driftem. I muszę przyznać, że bardzo mi się to spodobało. Speed Games to świetna inicjatywa Kuby Przygońskiego. I nie chodzi tu o to, że ja jestem w tym projekcie i fajnie się bawię, chodzi o to, że to jest świetna promocja motorsportu."

Poczciwy Krzychu: Daję 10/10, rewelacyjna promocja sportów motorowych

"Jestem bardzo podekscytowany, bo to pierwsza impreza driftingowa, w której mieli szansę wystartować amatorzy, ale też tacy ludzie jak my, YouTuberzy, Instagramerzy. W Speed Games zająłem drugie miejsce, szkoda, bo miałem najlepszy przejazd ze wszystkich, ale dotknąłem przeszkodę i niestety straciłem sporo punktów. Gdyby nie to, pewnie bym wygrał.

Najbardziej doświadczonym drifterem wśród nas był “Buczooo” Robert Buczyński, który zdecydowanie najdłużej ma do czynienia z samochodami, także driftingowymi. Ja coś tam czasem polatam, jak jest okazja i samochód, ale bardziej hobbystycznie. Dziś to było dla mnie pierwsze zetknięcie z profesjonalnym driftem. Tor zrobiony dla nas nie był jakoś specjalnie trudny, wymagał kilku przekładek, ale trzeba było ustrzec się błędów. Na pierwszym przejeździe niestety “wyspinowało” mnie na nawrocie, a w decydującym przejeździ trafiłem ten feralny słupek. Może następnym razem będzie lepiej. Speed Games to świetna inicjatywa, daję 10/10, rewelacyjna promocja sportów motorowych! Kocham takie sytuacje."

Fusialka: To chyba najlepsze motoryzacyjne przeżycie, jakie dotąd miałam!

"Niesamowite wrażenia, świetnie mi się jeździło. To chyba najlepsze motoryzacyjne przeżycie, jakie dotąd miałam! Drifting jest trudny, mieliśmy niewiele czasu i prób, by opanować podstawy, ale myślę, że zaczęłam już powoli to łapać. W finałach chyba nieco udzielił się stres, ale nigdy nie występowałam przed taką liczną publicznością.

Bardzo podoba mi się w Speed Games to, że zawsze na początku mamy szkolenie, przejazdy treningowe, specjaliści pomagają nam zrozumieć, co mamy zrobić i na czym polegają poszczególne elementy."