Wszystko, co musisz wiedzieć o speedrunningu

Wraz z rosnącą popularnością speedrunningu, coraz więcej graczy zaczęło interesować się tym tematem. Ale dla tych, dla których to wciąż obcy temat, zniechęcającym może być to, by zgłębić o co w nim chodzi.. Mamy jednak nadzieję, że ten artykuł dostarczy odpowiedzi na wszystkie wasze pytania tak, abyście mogli znaleźć dokładnie to, czego szukacie w tej ogromnej społeczności!

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest odwiedzenie strony internetowej Speedrun, która zawiera wszystkie tabele wyników dla gier i ich różnych kategorii oraz linki do konkretnych Discordów dla każdej gry, którą możesz być zainteresowany. Skierują one także nowych speedrunerów do wszelkich programów, które mogą być potrzebne, jak choćby liczniki czasu.

